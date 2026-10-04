Kispest kincsei: 6 kivételes hely és látnivaló, ami után más szemmel néztek majd a XIX. kerületre

Könnyen azt hihetnénk, hogy a belső kerületek után már nem sok újat tud mutatni a főváros, pedig hihetetlen gyöngyszemekre bukkanhatunk, ha a külsőbb kerületek felé vesszük az irányt. A XIX. kerületi Kispest kertvárosi nyugalommal, rejtett gasztrokincsekkel és kulturális programokkal vár, amennyiben kiszakadnátok a belvárosi mókuskerékből.

Wekerletelep

A kispesti nézelődést érdemes a szimmetrikus várostervezésre épülő, századfordulós Wekerletelep központjával, a Kós Károly térrel kezdeni, mely a jellegzetes Kós-kapunak, a fából készült kaput is magába foglaló Zrumeczky-házaknak, a neobarokk Zodiákus-háznak, a Barátok közt című sorozat ikonikus társasházának és a volt Ady mozinak is éppúgy otthonául szolgál. Innen nem messze találjátok a helyi rendőrkapitányság ívelt, népies stílusú palotáját.

Füge Specialty Coffee and More

A Füge igazi rejtett gasztrokincs Wekerletelepen, ahová belépve nem egy megszokott vendéglátóhelyen, hanem egy otthonos, családias nappaliban találhatjátok magatokat. A környéken korábban kevés olyan hely volt, ahol a specialty kávé, a minőségi kovászos pékáru és a széles reggelikínálat találkozott, nem csoda hát, hogy a Füge a 2025-ös nyitást követően hamar a környék szeretett találkozóhelyévé vált. A helyszínt elsősorban azoknak ajánljuk, akik szeretik a napot barátságos környezetben, egy finom kávé és egy friss péksütemény társaságában indítani, tudva, hogy fogyasztásukkal egy családi vállalkozást is támogatnak.

1192 Budapest, Zalaegerszeg utca 31. | Facebook

Kispesti Helytörténeti Gyűjtemény

2026 tavaszán új helyszínen, a Wekerletelep szomszédságában található Nádasdy utcában nyitott meg a Kispesti Helytörténeti Gyűjtemény, ahol számtalan érdekességet megtudhattok a kerület történelméről, képző- és iparművészeti alkotásairól, de még a porcelángyártás kulisszatitkaiba is beleshettek. A kiállítóhely hétvégén zárva tart, ám előzetes időpontegyeztetés után szombaton is megnézhetitek a színvonalas állandó és időszakos tárlatokat.

1196 Budapest, Nádasdy utca 48. | Weboldal

Nagyboldogasszony-templom

Kispest egyik ékköve a Templom téren magasodó, neogótikus Nagyboldogasszony-templom. A mai főplébánia épülete 1903 és 1904 között épült meg az akkor még önálló településként működő Kispest első plébánosának ösztönzésére, majd 1955-ben vette fel védőszentje nevét. A templom a mai napig összetartó gyülekezettel várja a hívőket, azonban akár egy városnézés alkalmával is érdemes elidőzni az épület tiszteletet parancsoló, mégis barátságos falai között.

1191 Budapest, Templom tér 21.

Massimo Trattoria Moderna

Az Üllői út szomszédságába is jut egy falatnyi dolce vita, hiszen a Massimo Trattoria Moderna csapata klasszikus, ám modern csavarral újraértelmezett olasz fogásokkal, valamint elegáns vendégtérrel és látványkonyhával várja az ide látogató, éhes vendégeket. Az egészen biztos, hogy ilyen magas minőségű olasz ételeket a belvárosban sem mindenhol kapni – mindenképpen ajánljuk tehát, hogy itt töltődjetek fel energiával a kispesti nézelődést követően!

1191 Budapest, Kossuth tér 23. | Weboldal

Határ úti Kiserdő

Egy kiadós ebéd után nem árt lemozogni az esetleges kalóriatöbbletet, amire remek lehetőség a Ferencváros és Kispest határán, az Illatos-árok partján fekvő Kiserdő felfedezése. A vadregényes park valóságos zöld menedéket jelent Kispesten, ami egyben tökéletes lezárása a kerületben töltött napnak, hiszen innen már csupán egy karnyújtásnyira található a Határ úti csomópont, ami visszarepít titeket a belsőbb kerületek szüntelen nyüzsgésébe.

1098 Budapest, Határ út

Fedezzétek fel a szomszédos Ferencvárost is: