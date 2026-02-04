Ferencváros lenyűgöző kincsei: Ikonikus felfedeznivalók a IX. kerületben

Bár a mindennapi rohanásban megszokottá válnak Budapest terei és látványosságai, a főváros IX. kerülete megannyi felfedezni való érdekességgel vár. Ismerjétek meg Ferencváros kincseit!

Kulturális kikapcsolódáshoz

A kerületet általában nem a múzeumjaival azonosítjuk, pedig itt kapott helyet a főváros egyik legnépszerűbb kiállítótere, a kortárs művészet fellegvára, a Ludwig Múzeum. Ezen kívül több kisebb múzeumot is felfedezhettek a környéken: ilyen például a József Attila Emlékmúzeum, a Bibliamúzeum, a Holokauszt Emlékközpont vagy a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény. Ha nem a szokványos múzeumi élményre vágytok, látogassatok el az Unicum Házba, ahol a legendás ital készítésének kulisszatitkaiba kóstolhattok bele. És ha már Ferencváros, nem maradhat el a foci sem: a futball és a csapat szerelmeseit a Fradi Múzeum várja a Groupama Arénánál – a belépő még egy stadiontúrát is tartalmaz!

Zenei élmények minden sarkon

Egyet biztosan állíthatunk: nem fogtok sokáig zenei élmény nélkül maradni, ha Ferencváros környékén barangoltok, hiszen itt bukkanhattok rá a főváros legjobb koncerthelyszíneire, ahol kivétel nélkül mindenki megtalálhatja az ízlésének megfelelő zenés programot. A komolyzene rajongóit bizonyára a Művészetek Palotája és a Budapest Music Center fényűző előadásai fogják elvarázsolni, míg a könnyedebb kikapcsolódásra vágyókat az élő zenével kísért vacsoráiról híres Jedermann Café, a kortárs művészek gyűjtőpontjaként ismert Trafó és a tavasztól őszig nyitva tartó népszerű bulihelyszín, a Budapest Park várja.

A nemzet színháza

A Gizella sétányon dél felé haladva hamar a Nemzeti Színház környékén találjátok magatokat. A nemzet színházát azonban nem csak annak épülete miatt érdemes megcsodálni, hiszen az azt körülölelő park legalább ennyire impozáns. A Bajor Gizi nevét viselő terület gigantikus szoborparkkal válik teljessé, ami akár a színház folytatásaként is értelmezhető. A szobrok között felismerhetitek olyan színészlegendák mását, mint Gobbi Hilda, Ruttkai Éva, Sinkovits Imre és Básti Lajos, hogy csak párat említsünk. Ha már itt jártok, ne felejtsétek el felfedezni a Müpa és a Ludwig Múzeum épületeit se – így biztosan más szemmel fogtok rájuk nézni, mint amikor éppen egy eseményre siettek.

1095 Budapest, Bajor Gizi park 1. | Weboldal

Kulináris kalandok

Ráday, Lónyay, Tompa és Tűzoltó – ezek azok az utcanevek, amik biztosan ismerősen csengenek mindenkinek, aki próbált már egy jót enni a fővárosban. Itt elveszve tősgyökeres budapestiként is turistának érezhetitek magatokat: a város szívét behálózó gasztroutcák télen ugyanúgy megállíthatatlanul nyüzsögnek, hogy jóllakassanak a város legjobb ételeivel, ráadásul mindig akad egy-egy új hely, amit érdemes kipróbálni. Édes vagy sós, magyaros vagy nemzetközi – biztosan találtok olyan falatot, amire a szívetek (és a hasatok) mélyén vágytok. Lakmározás közben azért ne felejtsetek el felnézni a tányérotokból, hiszen ezek a hangulatos, szűk utcák a régi épületeikkel garantáltan le fognak nyűgözni titeket.

Ferencváros kapuja: Fővám téri Vásárcsarnok

Ferencváros kapujaként is gondolhattok a Vásárcsarnokra, ami nem véletlenül a turisták egyik kedvelt célpontja, hiszen az nemcsak a Fővám tér, hanem a főváros egyik legszebb épülete, sárga-vörös tégláival és a Zsolnay-kerámiáktól díszes homlokzatával. Bár az árak pont ezért valamennyivel borsosabbak, a piacra akkor is érdemes legalább egyszer ellátogatnotok, ha csak az épületet csodálnátok meg. A nemzetközi elismeréseket is magáénak tudható, műemléki védettség alatt álló, közel egyhektáros épület neogótikus kőkapuján belépve szemetek elé tárul a grandiózus csarnok karzatokkal megtoldott acélszerkezetes kialakítása, amitől egyből egy rejtett varázslóvilágban érezhetitek magatokat.

1053 Budapest, Vámház körút | Facebook

