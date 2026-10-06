6 ikonikus, Zsolnay-kerámiával díszített épület Budapesten, aminek helye van a bakancslistán

Ne csak nézz, láss is – szokták mondani és mi is erre biztatunk benneteket. A szemmagaságban lévő látványosságok, épületek mellett számtalan kincs rejtőzik a fejünk felett is, például azok a szivárvány minden színében pompázó Zsolnay-kerámiák, melyek elegánsan, mégsem hivalkodóan szövik át a város szövetét.

Szilágyi Dezső téri református templom

A Batthyány tértől mindössze egy karnyújtásnyira, sokak csodálatát élvezi a Szilágyi Dezső tér neogótikus stílusú temploma, ami nélkül elképzelhetetlen lenne Buda látképe. A jellegzetes burkolatú templomot 1896-ban szentelték fel Buda első református templomaként. A ragyogó Zsolnay-kerámiákkal díszített templomot Pecz Samu szabályos ötszög alakúra tervezte és falai többek között Ady Endre és Csinszka 1915-ös menyegzőjének emlékét is őrzi.

1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 3.

Központi Vásárcsarnok

Budapest legnagyobb vásárcsarnoka, a Fővám téren található Központi Vásárcsarnok megkerülhetetlen pontja a fővárosnak. A helyiek és turisták körében egyaránt népszerű háromszintes épület 1897-ben nyitott meg, műemlékké 1977-ben nyilvánították. Építéséhez a 19. század leghíresebb vállalkozói járultak hozzá, köztük Zsolnay Vilmos is, akinek a tetőt díszítő tetőcserepeket és a homlokzatot ékesítő pirogránitot köszönhetjük. A Szilágyi Dezső téri templomhoz hasonlóan a vásárcsarnok épületét is Pecz Samu tervezte.

1093 Budapest, Vámház körút 1-3.

Kőbányai Szent László-templom

Kőbánya kincseinek egyike az igen impozáns Szent László-templom, melynek különlegessége, hogy magán visel román, gótikus, reneszánsz, barokk, perzsa és magyar népi elemeket egyaránt. Eklektikus-szecessziós stílusa Lechner Ödön, belső díszítése és berendezése Tandor Ottó nevéhez fűződik. A műemlék római katolikus templomot kívül-belül a Zsolnay-gyár munkái díszítik a tetőcserepektől kezdve a pirogránit díszítéseken át egészen a szenteltvíztartóig.

1102 Budapest, Szent László tér 25.

Postatakarékpénztár

Nemcsak Budapest egyik legkiemelkedőbb szecessziós stílusú műemléke, de a tervező életművének meghatározó alkotása sem lehetne teljes a Zsolnay-gyár jellegzetes arany és zöld kerámiacserepei és majolikái nélkül. A Hold utcában található Postatakarékpénztár Lechner Ödön tervei alapján valósult meg és 1901-ben adták át. Az aprólékosan kivitelezett díszítés az épület esetében egy új dimenziót nyit: az oromzaton egymás után iparkodó szorgos méhecskék teljes összhangban vannak az épület rendeltetésével, vagyis a takarékoskodással.

1054 Budapest, Hold utca 4.

Mátyás-templom

Cikkünk nem lehetne teljes a főváros egyik legismertebb látványossága, a Szentháromság téren magasodó Mátyás-templom – hivatalos nevén Budavári Nagyboldogasszony-templom -, nélkül. A hosszú múltra visszatekintő, eredetileg gótikus stílusban épült templom tetejét ugyancsak a jellegzetes Zsolnay-gyár készítette pirogránit tetőcserepek díszítik, melyek a 19. században a Schulek Frigyes vezette rekonstrukciókor foglalták el méltó helyüket, a magyar címer elemeit és geometrikus mintákat formázva.

1014 Budapest, Szentháromság tér 2.

Millennium Háza

A Szent László-templomhoz hasonlóan a Városligetben található gyöngyszem, a Millennium Háza is kívül-belül Zsolnay-kerámiáktól díszes. Az egykori Olof Palme-ház a Liget Budapest Projekt keretében hosszú évtizedek után újult meg – nem is akárhogy persze. Ha igazán különleges Zsolnay-élménnyel szeretnétek gazdagodni, érdemes ellátogatni ide, hiszen itt megcsodálhatjátok Zsolnay Vilmos első, középületre tervezett kültéri majolikadíszeit, akárcsak egy rózsakert ölelte pompás Zsolnay-szökőkutat.

1146 Budapest, Olof Palme sétány 1.

Ha vezetett sétákon fedeznétek fel a várost: