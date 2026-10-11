5 meghitt rejtekhely Budapest agglomerációjában, ahol feltöltődhetünk egy csésze kávé társaságában

Az őszi hónapokban sokan vágynak olyan meghitt, háborítatlan kávézókra, sütizőkre, ahol egy jó könyv vagy szerettük társaságában, egy csésze finom ital vagy sütemény fölött tölthetnek el egy röpke kis időt. Kedvenceinkből válogattunk ezúttal, méghozzá Budapest agglomerációjában, ahol mindent megtaláltok egy feltöltő, zavartalan és meghitt őszi délutánhoz.

Három nyulak, Törökbálint

A törökbálinti Három nyulak kávézó-könyvesboltját nehéz bármihez is hasonlítani – hangulatos tere, kultúrprogramjai, kínálata és az, hogy minden négyzetcentiméteren találni valamit, amiért lehet rajongani, megismételhetetlenné teszi a Budapest környéki kávézók körében. Őszi hétköznapokon, hétvégéken különösen jó eltölteni itt egy kis időt egy kávé és sütemény társaságában, elmélyülni a polcokon sorakozó könyvekben, játékokban, beszélgetésekben. Mesebeli hely lévén, a hátsó udvarba néha-néha még őzikék is ellátogatnak – lehet az ő fülükbe is eljutott már, milyen különleges egy hely a Három nyulak.

2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 34. | Facebook

Fürge Páva, Monor

Ha egy őszi hétvégén kedvetek támad a főváros nyüzsgő kávézói helyett ezúttal egy Budapest környéki helyen felöltődni, a monori Fürge Pávát jó szívvel ajánljuk. Nem túlzunk, mikor azt mondjuk egy igazi ékszerdoboz ez a hely, ahol hangulatos környezetben, finom kávé, remek sütemények, évszakhoz illő dekoráció társaságában hagyhatjátok magatok mögött a hétköznapok búját-baját. A különös gonddal berendezett térben olyan gyorsan röppen el néhány óra egy finom ital felett, hogy szinte észrevenni sem lehet. Jó hír továbbá, hogy a hangulat és a finom falatok mellett a programokért és workshopokért is érdemes ellátogatni hozzájuk.

2200 Monor, Kossuth Lajos utca 87. | Facebook

Diósdi Kiskifli, Diósd

Az elmúlt években nemcsak a helyiek, de a közelről és távolról érkezők is szívükbe zárták a Diósdi Kiskiflit – nem véletlenül persze. A régi időket idéző pult és berendezés egy kisebbfajta időutazás, a kínálatban pedig sütemények, péksütemények, kenyerek és pékáruk sorakoznak egymás után. Ha eltávolodnátok kicsit a fővárostól, de mégsem utaznátok messzire, a Diósdi Kiskifli remek választás, hiszen egy csésze kávé, Franciaország és Skandinávia ihlette péksütemények vagy akár egy szelet flódni felett is zavartalanul cseverészhettek.

2049 Diósd, Eötvös utca 2. | Facebook

Caravella, Gödöllő

Idén októberben ünnepli 10. születésnapját Gödöllő egyik legkedvesebb helye, a Caravella. A kerek évforduló persze csak hab a tortán, a Caravella igazán megérdemli, hogy a következő 10 évben is legalább kétszer annyi vendége legyen, mint eddig. A náluk töltött idő ugyanis valóban kiszakít a valóságból: a házi sütemények, a csodás csészékből kortyolható finom italok, a kedves kiszolgálás, a szemet gyönyörködtető környezet és persze a boldogságot négyábon szállító, kedvesen érdeklődő két labrador bárkit levesz majd a lábáról. Tökéletes hely ez, ha egy őszi séta után megpihenésre, egy kis kikapcsolódásra vagy szeretetteljes ünneplésre vágytok.

2100 Gödöllő, Szilhát utca 40. | Facebook

C’est la vie Café, Páty

A nyugodt kávézás fölötti meghitt beszélgetések egyik Budapest környéki fellegvára, a pátyi C’est la vie Café. A francia életérzést minden részletében képviselő kedves kis rejtelyhelyen lehetetlenség csak egyszer megfordulni: az élmény, amivel a vendégek itt gazdagodnak rendre visszacsábítja őket a pátyi Pincehegyre. A specialty kávé, a házi sütemények, a Franciaországból érkező hazavihető kincsek és a szívélyes vendéglátás csak a kezdet, itt minden egyes eltöltött perc ajándék, ami után könnyű visszavágyódni ide.

2071 Páty, Torbágyi úti pincesor | Facebook

Ha az őszi hétvégéket méltó reggelivel kezdenétek: