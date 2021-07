10 kihagyhatatlan kisvasút, amivel felfedezhetjük Magyarország rejtett kincseit

A kisvasutak világa pillanatok alatt képes magával ragadni az embert, ezért is ajánlunk rögtön 10 különleges kötöttpályás vasparipát, amivel könnyedén felfedezhetitek hazánk rejtett kincseit.

A Fertőboz és a Nagycenki Széchenyi-kastéllyal szemben elhelyezkedő Hársfasor között közlekedő múltidéző kisvasút legyen szó bármilyen korosztályról: kihagyhatatlan. A 4,2 km-es pályán pöfögő gőzös vagy a nála modernebb dízelmotor húzta-vonta szerelvények seperc alatt visszaadják a múltbéli vasútközlekedés varázsát. A májustól októberig közlekedő nosztalgia kisvasúton túl Széchenyi István faluja számos kikapcsolódási és felfedezési lehetőséget kínál. Érkezhetünk ide autóval, nagyvasúttal, de akár kerékpárral is, hiszen korlátozottan ugyan, de a kisvasúton kerékpárszállításra is van lehetőség.

Sokan ismerjük Tamási Áron híres regényét az Ábel a rengetegben-t és nem véletlen, hogy a Csömödéri Erdei Vasút nosztalgiaszerelvénye kapcsán pont őt idézzük fel emlékeinkben. A Lenti és Kistolmács között 32 km-en közlekedő kisvasút áprilistól szeptember végéig, Ábel névre keresztelt, Erdélyből származó gőzmozdonyával a rengeteg helyett a buja göcseji dombokat szeli. Kirándulóidőben kerékpárszállításra is van lehetőség, a hidegebb hónapokban zárt és fűtött szerelvények gondoskodnak a kényelemről. A vasútvonalhoz ezen felül több kerékpáros és bakancsos túraútvonal is kapcsolódik, így az érintett Göcseji fenyőrégiót és bükktájat is lehetőségünk nyílik felfedezni.

A Balaton déli partjának egyik gyöngyszeme egyben kis hazánk utolsó gazdasági vasútja is egyben. A valaha kiterjedtebb vonalhálózattal rendelkező vasút ma két útvonalon, 14 km-en szállítja az utasokat, egyrészt Balatonfenyves és Somogyszentpál, másrészt Balatonfenyves és Csisztafürdő között. Az egész évben, télen-nyáron közlekedő kisvasút által felfedezhetjük a Nagyberek vadregényes szépségeit, állat- illetve növényvilágát.

A Budai-hegységben, a Széchenyi-hegy és Hűvösvölgy között közlekedő gyermekvasút valóságos kuriózum gyerekek irányította vonatközlekedésével. Az egész évben, a hét majdnem minden napján közlekedő járatok tökéletesek akár egy szűk egyórás baráti, családi kikapcsolódásra, de arra is, hogy hat megállójának bármelyikén fel- vagy leszállva könnyen, célirányosan juthassunk el kirándulásunk kiindulópontjához, a Normafához, Csillebérchez, Virágvölgyhöz, Jánoshegyhez, Szépjuhásznéhoz vagy a Hárshegyhez.

A vadregényes Börzsönyben kanyargó Kemencei kisvasút története az 1910-es évekbe nyúlik vissza, amikor még csak a környező erdő fáit szállíttatták vele. A sokat megélt, hol kiterjedt, hol felszámolt vasútvonal 2000-ben, civil kezdeményezés nyomán, önkéntes működtetéssel kezdett személyszállításba és azóta is rendületlenül zakatol tavasztól késő őszig keresztül-kasul a változatos tájon. Ezen felül az évben több külön programmal is várja az érdeklődőket, a Kisvasutak napján, nyáron a Szentiván-éji, ősszel a szarvasbőgéses különvonatokon.

A Szalajka-völgy bejáratánál lévő fatelepről indul az utunk, ha úgy döntünk a Szilvásváradi Erdei Vasútról leszünk szemtanúi a Bükki Nemzeti Park és a Szalajka-völgy messze földön híres szépségének. Az egyik legmeredekebb és legforgalmasabb kisvasútvonalról van szó, melynek végállomása a Gloriett-tisztás, ahonnan a Fátyol-vízesésben gyönyörködhetünk. A keskeny nyomtáv maradt, a gőzmozdonyok helyét dízelmozdonyok vették át, melyek azóta is fáradhatatlanul szállítják az ide érkezők kirándulókat. Ha szerencsénk van, olykor-olykor még Szilvit, a gőzmozdonyt is elcsíphetjük, egy korabeli vasúti szalonkocsi társaságában.

Lillafüredért és a Lillafüredi Erdei Vasútért önmagában megéri felkerekedni: hol máshol, ha nem itt tobzódhatunk majd jobbnál is jobb programokban és látnivalókban. Az egész évben, de évszakonként változó nyitvatartással elszántan zakatoló kisvasút valódi hegyipályán fut, de hazánk legszebb vonalvezetésű kisvasútja nem nélkülözi a völgyhidakon, alagutakon való átrobogást sem. Amellett, hogy páratlan természeti élménnyel ajándékozza meg utasait, számos látványossághoz is segít eljutni a 14-16 km hosszúságú pálya.

Az ország egyetlen halastavi kisvasútja, a Hortobágy-Halastavi kisvasút is egy példa a sok közül, mely szerint eredetileg se nem turistalátványosságnak sem pedig személyszállításra nem szánták a hazai kisvasutakat. Ez az útvonal például a halastavak közti haleledel és halforgalom lebonyolítására szolgált, mielőtt valódi személyszállító látványosság lett belőle. Immár 14 éve annak, hogy a kirándulók a Hortobágyi halastótól 5 km-es vasúti pályán juthatnak el a Kondás-tóig és közben gyönyörködhetnek a térség gazdag madárvilágában.

Nem máshol tekergőzik áprilistól decemberig a Gemenci Erdei Vasút útvonala mint Európa legkiterjedtebb síkvidéki ártéri erdejében. 30 km hosszan szeli át a romantikus vidéket a Pörbölyről Malomtelelőn át Keselyűsig tartó útvonal, ahol az ökoturisztikai látnivalókon túl számos vezetett túra, tanösvény segít megismerni a térség jellegzetességeit.

Hazánk mondhatni legrégebben, 1882 óta működő kisvasútja a debreceni fatelepről induló Zsuzsi Erdei Vasút, mely 16 km hosszú, egyórás útvonalán számos megállót és látványosságot útba ejt, mígnem eléri úti célját a Hármashegyalja megállót. Az erdős és pusztás tájakon kalauzoló kisvasút március végétől október végéig, ünnep- és világnapok alkalmával is rendelkezésünkre áll, legyünk akár helyiek, átutazók vagy itt megpihenő kirándulók.