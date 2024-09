Látnivalók a Börzsöny kapujában: 6 felfedezésre váró látnivaló Diósjenőn és környékén

A Diósjenői Erdei Szabadidőparktól induló tanösvény hossza 5 kilométer, bár túrautak mentén is halad, érdemes követni a zöld T-jelzést. A szintemelkedés 246 méter, a teljes tanösvénytúra 3-4 óra alatt bejárható, így remek választás családosoknak is. A Závoz-tetőre érkezvén csodás panorámában gyönyörködhetünk, ahol a padokkal, asztalokkal kialakított pihenőhely éppen ideális egy frissítőre. Csodás tisztásokat, érdekes információkat a környékbeli erdőkről és az őszülő természet szépségét is magába rejti ez a kellemes körtúra.

A vadregényes Börzsönyben kanyargó Kemencei kisvasút története az 1910-es évekbe nyúlik vissza, amikor még csak a környező erdő fáit szállíttatták vele. A sokat megélt, hol kiterjedt, hol felszámolt vasútvonal 2000-ben, civil kezdeményezés nyomán, önkéntes működtetéssel kezdett személyszállításba, és azóta is rendületlenül zakatol tavasztól késő őszig keresztül-kasul a változatos tájon. Ezen felül az évben több színes programmal is várja az érdeklődőket, például a Kisvasutak napján, nyáron a Szent Iván-éji, ősszel a szarvasbőgéses különvonatokon.

