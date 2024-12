5 hazai kisvasút, ami Polar Expressz-élményekkel vár idén karácsonykor

Az ország több pontján is kanyarognak télen a gőzösök, amelyek mellett megannyi látnivaló és kirándulóhely is rejlik. Induljatok ti is a karácsonyi csoda nyomába, és zsebeljetek be minél több családi élményt hazánk kisvasútjain utazva!

Széchenyi-hegyi Gyermekvasút, Budapest

A Széchenyi-hegy és Hűvösvölgy között közlekedő Gyermekvasút igazi rekorder, hiszen több mint 11 km hosszú vonalával a világ leghosszabb olyan vasútvonala, ahol a gyermekek irányítják a vasút közlekedését. Ám nem csupán emiatt érdemes felszállni a gőzösre, hiszen a Normafa, Csillebérc, Virágvölgy, Jánoshegy, Szépjuhászné és Hárshegy megállók között kanyargó szerelvény megannyi érdekes látnivalót tűz fel a nyomvonalára. Az adventi időszaktól kezdve egészen január elejéig pedig több, ünnepi díszbe öltöztetett kocsi, valamint fényvonat varázsolja el a robogni vágyó kicsiket és nagyokat.

1121 Budapest, Hegyhát út

+ Programtippek:

Ha a Széchenyi-hegyi megállótól indultok Hűvösvölgy felé, akkor a végállomáson felmelegedhettek a Gyermekvasút Múzeumban. A kiállítótérben az egykori Úttörővasút tárgyi emlékei kalauzolnak el a Gyermekvasút történetében, miközben interaktív játékok is várják a gyermekeket. Érdemes azonban észben tartani a többi állomást is, hiszen ezek környékén az Erzsébet-, a Kaán Károly- és a Makovecz Imre-kilátó, valamint a Zugligeti Libegő felejthetetlen panorámájában gyönyörködhetünk, de akár a Tündér-szikla és a Normafa környékén is kirándulhatunk.

Balatonfenyvesi Kisvasút

A magyar tenger egyetlen kisvasútja mesébe illő tájakon, két útvonalon is zakatol Balatonfenyves és a Somogyszentpál, illetve Balatonfenyves és Csisztafürdő között. A Somogyszentpál felé 14 km, míg Csisztafürdő irányába 8 km hosszan kanyargó mozdony a Nagyberek vadregényes vidékén vezet minket végig egész évben, bár a menetrendje időszakonként változik, így elindulás előtt érdemes mindig rápillantani. Karácsony közeledtével pedig az adventi időszaktól egészen január 6-ig ünnepi fényektől ragyogó kocsik szállítják a kicsiket és nagyokat egyaránt.

8646 Balatonfenyves, Kölcsey utca 9.

+Programtippek:

Télen sem kell hiányolnunk a strandélményeket a Balatonnál, hiszen Csiszta Fürdő medencéiben ezekben a hónapokban is csobbanhatunk. Balatonfenyvesen az adventi programok, valamint péntekenként és szombatonként, illetve december 30-án a Fenyves Yacht Clubból induló fényvitorlások hozzák el a karácsonyi hangulatot a Balaton vizére.

Királyréti Erdei Vasút

A Morgó-patak völgyében rejlő erdei vasutat még 1893-ban építették, s hajdanán 200 km hosszan tekergett a Dunakanyarban. Ma már csupán egyes részein utazhatunk, viszont a rövidebb táv is megannyi élményt kínál. Ugyanis az ország egyik legrégebbi kisvasútjának kerekei a Kismaros és Királyrét közötti vasúti síneken forognak, és a börzsönyi táj festői környezetében futnak végig. Novembertől március végéig csupán hétvégente közlekedik, áprilistól azonban minden nap várja az utasokat.

2623 Kismaros, Szokolyai út 3.

+Programtippek:

Királyréten a kirándulóközpont múzeuma a környék geológiai, erdőgazdálkodási, bányászati titkaiba avat be, a mellőle induló Szokolya-Huta tanösvény pedig a vasbányászat, legeltetés, faszénégetés és az egykori börzsönyi kisvasút nyomait tárja fel előttünk. A szintén közeli Királyréti tanösvény erdei és tavi világokkal ismertet meg minket, míg a Várhegy-kilátó meseszép látképével ajándékoz meg. És ha esetleg hosszabb túrára vágynánk, akkor a Csóványosi-kilátó káprázatos panorámája felé vehetjük az irányt.

Almamelléki Erdei Vasút

Bár a Zselici Csühögő csupán május 1. és október 2. között közlekedik menetrend szerint, decemberben egy napra mégis felébred téli álmából, hogy elkápráztassa a kisgyermekeket egy ünnepváró kalanddal még karácsony előtt. December 15-én, kisvonatozás keretében a Hangoló zenés gyermekszínház téli előadása vár mindenkit a Kikerics Erdészeti Iskolában. A gyerekeket a kíváncsi hópelyhek történetével kalauzolják egy mesevilágba, majd a Sasréti Mikulással is találkozhatnak, akivel megetethetik az erdő madarait. A program résztvevőinek létszáma korlátozott, így a kikerics@mecsekerdo.hu e-mail címen ajánlott minél előbb regisztrálni.

+ Programtippek:

A Kikerics Erdészeti Iskola mellől induló Sasréti tanösvényen elindulva egy több mint 200 éve itt álló, érintetlenül hagyott vadregényes világot fedezhetünk fel. Az almamelléki ősbükkösben járva a Dunántúl egyik legnemesebb erdőkülönlegességét alkotó faóriások között barangolhatunk.

Mecseki Kisvasút, Pécs

Hazánk legrövidebb, mai napig működő kisvasútja a mecseki erdők mélyén futó Mecseki Kisvasút, amely a Dömörkapu és az állatkert között szállítja az utasokat 570 méteren keresztül, már 1962 óta. Az útvonal igencsak kalandos, hiszen minél kanyargósabbra, ívesebbre tervezték, így a menetidő is hosszabbnak tűnik a vasparipán. A Mecsek lankái között 20-25 percenként közlekedik a vonat, amelyet a téli időszakban vasárnaponként csíphetünk el.

7600 Pécs, Dömörkapui út

+ Programtippek:

Talán említenünk sem kell, hogy a Meseerdő vagy éppen a Pécsi Állatkert és Akvárium-terrárium kihagyhatatlan program, ha erre járunk, azonban az állatkerttől egy karnyújtásnyira is megannyi lehetőség vár ránk, ha kirándulni támadna kedvünk. A TV-toronyból, a Kis Tubesi-, János- és Sós-hegyi kilátóból elénk táruló panoráma miatt mindenképp érdemes útnak indulni, de a szintén közeli Égervölgyi-tó mesés vidékét is feltűzhetjük a bakancslistánkra.

