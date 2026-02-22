5 meseösvény szerte az országban, bűbájos kalandokkal az egész családnak

Ha igazán minőségi időt töltene együtt a család, egy kis kirándulásnál aligha találni jobb választást: ha pedig az alábbi öt meseösvény valamelyike felé veszitek az irányt, játszva fedezhetik fel a természet és a mesék világát!

Földanya Meseútja, Gödöllő

Gödöllő ezerarcú erdeje telis-tele van mesés kalandokkal – már csak ezért is megéri ellátogatni az Arbo-Parkba. Földanya hét állomásos Meseútja nagyjából három kilométeren át tartogat izgalmakat kicsiknek és nagyoknak: belépőjegyetek mellé egy kódot is kaptok, mellyel a séta során meseládikókat nyitogathattok. Ha a rózsaszín szívecskével jelzett úton haladtok, és aktivizáljátok a QR kódokat, természetbarát mesék és hozzájuk kapcsolódó játékok hozzák el a varázslatot – ha pedig jól figyeltek, még a falevelek susogását is meghallhatjátok a mesebeli helyszínen.

2100 Gödöllő, Isaszegi út 164. | Weboldal

Táltos Meseút, Vác

Még egy év sem telt el az átadása óta, de Vác újdonsült meseútja máris számtalan családnak lett a favoritja. Nem is csoda, hiszen a Táltos Meseút hét állomáson át, meseládikák, népmesék, interaktív, játékos próbatételek és beszélgetésindítók sokaságával gondoskodik a képernyőmentes kikapcsolódásról. Itt nem lesz szükség digitális eszközökre: a 3,9 kilométeres meseút első állomása a Főtéri Cukrászda, majd a Duna-parton, meseszép kertben, árnyas ligetben, kacsákkal teli tó partján és erdei ösvényen várnak rátok a mesés próbatételek. Ha mindet elvégeztétek, a cukrászdában átvehetitek az okleveletek!

2600 Vác, Március 15. tér 22. | Weboldal

Égerösvény, Zalakaros

Kényelmes tempóban akár félóra alatt is bejárhatják az ifjú felfedezők Zalakaros mesés tanösvényét, miközben megismerkednek a Kis-Balaton térségnek élővilágával és az erdők működésének megannyi titkával. Az Égerösvény 250 méteres pallóösvényén látványos táblák és forgatható, bogarászható interaktív elemek csalnak mosolyt a kalandorok arcára. A legjobb, hogy az öt állomáson még mesefigurák is kísérik lépteiteket – Tőzike tündért akár egy fotóra is elcsíphetitek! A tanösvényt a termáltó mögött, az égerligetben találjátok, a környéken pedig még egy játszótér is várja a családot.

8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. | Weboldal

Mimó és Csipek a Kis-Sváb-hegyen, Budapest

A főváros is bőven tartogat kalandokat az apróságok számára – Mimó és Csipek, a két öko-mesehős a Kis-Sváb-hegyen is nagy-nagy szeretettel várja a kirándulókat. A Bábozd Zöldre Egyesület 700 méteres meseösvénye interaktív feladatokkal teszi izgalmassá a kirándulást: honos állatok hatalmas szobrai, illat-fa és zene-láda is gondoskodik a páratlan élményről. Az ösvényen még a Pilisi Parkerdő címerállata, a holló is tiszteletét teszi!

1125 Budapest, Álom utca 13. | Weboldal

Meseösvény és pihenőpark, Litér

Veszprém és Balatonfűzfő között is megbújik egy mesebeli település: Litérnél jobb családbarát úti célt keresve sem találnátok! Az aprócska községnél 4+3 állomásos ösvény gondoskodik a varázslatos kikapcsolódásról, mely 3 kilométer hosszan, a településen és a közeli erdőn át kanyarog. Az állomásokon kis ládikókban, azaz mesekuckókban laknak a kedves történetek – és ami a legjobb, hogy akár ti magatok is elrejthettek bennük apró meglepetéseket a soron következő felfedezőknek.

8196 Litér, Ond utca 1. | Facebook

