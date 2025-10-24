7 lenyűgöző kirándulóhely szerte az országban, ha kalandoznátok egyet az óriások birodalmában

Mesebeli kirándulásra hívunk ezúttal benneteket, nem is máshova, mint az óriások birodalmába. Akárcsak a mesékben, hét lenyűgöző kirándulóhelyet gyűjtöttünk egy csokorba, ha az ősz folyamán felkerekednétek és útnak indulnátok. A hamuba sült pogácsával teli táskátokat otthon ne hagyjátok!

Egy óriás tenyerén: Kéz-kilátó, Felsőtold

Idén immár ötödik éve, hogy 2020-ban, Hollókő és Felsőtold között egy nem mindennapi kilátó készült el. A Farkaskútvölgy lovaspark kezdeményezésére, Csíkszentmihályi Benjámin által holtfákból készített, monumentális kezet formázó kilátópont az első pillanattól kezdve népszerű a kirándulók körében – nem véletlenül. Ahhoz, hogy elfoglalhassátok méltó helyeteket a rendhagyó kilátó közepén – pontosabban egy óriás tenyerén -, mindössze 4-5 lépcsőfok megmászására van szükség. Ha pedig kényelmesen elhelyezkedtetek, végigpásztázhatjátok a környező vidéket, a Cserhát komótosan hullámzó dombjait és a térség nyújtotta mesés panorámát.

Mint a mesében: Óriások a Mecsekben

Akárcsak a mesékben, 2021-ben három óriás költözött – pontosabban ütött tanyát -, a Mecsekben. A három óriás három település határában talált otthonra és nemcsak látnivalóként szolgálnak a térségbe érkezőknek, de a hozzájuk kapcsolódó kincskereső játék által közelebbről is megismerhetik a vidéket. Mecseknádasdon a 3-4 méter magas, akácfából készült Vasgyúró szobrát találjátok, akinek neve puszta erejéből fakad. A hasonló termettel megáldott Kőmorzsoló Püspökszentlászló és Hosszúhetény között az erdőszélen pihen. Testvéreihez hasonlóan ugyancsak akácfából, hasonló méretűre nőtt Fanyűvő pedig Bikalon lelt otthonra és örömmel várja, hogy kicsik és nagyok meglátogassák egy mecseki kirándulás alkalmával.

Az erdő őrzője: Ölelő Olga trollszobra a Kása-erdőben

Ajánlónk legfrissebb tagja október elején foglalta el méltó helyét a hódmezővásárhelyi Kása-erdő mélyén. Az Ölelő Olga névre keresztelt trollszobor nemcsak Magyarország, hanem Délkelet-Európa első ilyen alkotása is. Mondanunk sem kell talán, hogy a hatalmas népszerűségnek örvendő remekmű már-már el is érte célját: a szobrot megálmodó dán művész, Thomas Dambo célja, hogy ösztönözze az embereket a szabad levegőn, a természetben töltött minőségi időre. Nem utolsó sorban pedig újrahasznosított anyagaival, a társául szegődött fát féltve óvó troll a fenntarthatóságra és a környezetvédelemre is igyekszik felhívni a figyelmet.

Kővé vált óriások: Pákozdi ingókövek a Velencei-hegységben

Budapesttől nem messze lenyűgöző, az elemekkel szüntelenül dacoló sziklaformációk hívnak kirándulásra. A hír úgy járja, hogy a Velencei-hegységben található pákozdi ingókövek mintha kővé vált óriások volnának. A térség kihagyhatatlan látnivalójaként is számon tartott kirándulóhelyszín ráadásul minden évszakban nagyszerű élménnyel kecsegtet a család egészének, hiszen könnyen teljesíthető, kiépített túraútvonal kalauzol a jellegzetes sziklaformációk, pontosabban a kővé vált óriások birodalmában. A körtúra a pákozdi Ingókő utcából indul és túrajelzések segítik a további tájékozódást.

Óriások a föld alatt: Óriások terme, Aggteleki Nemzeti Park

Abban talán mindannyian megegyezhetünk, hogy legalább egyszer mindenkinek érdemes meglátogatni az ország leghosszabb és leglátványosabb barlangját, az aggteleki Baradla-barlangot. A különböző hosszúságú vezetett túrák keretében látogatható látványosság a legszebb föld alatt rejtőző titkokat, történeteket és cseppkőképződményeket fedi fel a látogatók előtt, melyek egyike az Óriások terme, amit a Vörös-tói középtúra során ejthettek útba. Nevéből fakadóan a barlangrendszer legnagyobb termeként számon tartott csarnok némi időzésre is okot ad, hiszen a bámulatos cseppkőképződmények megcsodálása mellett a terem akusztikájából is ízelítőt kapnak a barlangtúrán résztvevők.

Óriások nyomában a Kőszegi-hegységben: Kalapos-kövek, Bozsok

Az ország nyugati csücskében járva sincs kétség afelől, hogy óriások nyomaira bukkanhattok egy jóleső kirándulás alkalmával. A Kőszegi-hegység egyik legvadregényesebb részén, a Dél-dunántúli Kéktúra mentén található Kalapos-kövekről az a legenda járja ugyanis, hogy a különleges alakot öltött kövek valójában óriások kipotyogott fogai. Akár hisztek a mende-mondának, akár nem, annyi biztos, hogy a Bozsok felől megközelíthető kirándulóhelyet és a nem mindennapi sziklaképződményeket érdemes meglátogatni a különleges élményért cserébe, legfőképp akkor, ha a környéken jártok.

Kirándulás az óriások birodalmában: Holdvilág-árok, Pomáz

Az óriások birodalmaként is aposztrofált Holdvilág-árok a fővárostól egy karnyújtásnyira, Pomáznál csábít mesebeli kirándulásra. A Visegrádi-hegység egyik legkülönlegesebb kirándulópontja ráadásul nemrégiben újult meg a Pilisi Parkerdő Zrt. jóvoltából, biztonságos kirándulóélményt biztosítva ezzel a városi nyüzsgésből kiszakadni vágyó természetjáróknak. A hatalmas sziklafalak, égigérő délceg fák egyre-másra azt az érzetet keltik az itt kirándulókban, mintha az óriások vadregényes vidékén barangolnának. Óriás sziklákon, égbe nyúló fákon túl azonban csobogó patak, barlang és még egy meghódításra váró létra is fokozza a természetben töltött idő élményét.

