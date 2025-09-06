Vadregényes kirándulást ígér az óriások birodalma Budapesttől csupán félórára

A Visegrádi-hegység egyik legkülönlegesebb kirándulóhelye a Pomáz fölött húzódó Holdvilág-árok, amely vadregényes hangulatával és izgalmas látnivalóival emlékezetes túraélményt kínál. Gyönyörű fotókkal mutatjuk be fővároshoz közeli kis ékszerdobozt.

Budapesttől alig félórányi autózásra olyan világba csöppenhetünk, mintha az óriások birodalmába lépnénk: mohával fedett sziklatömbök, égbe nyúló sziklafalak és sűrű erdők várják a látogatókat a Holdvilág-árokban, ahol a természet vadregényes arcát mutatja meg.

Már a túra elején a csobogó patakmeder mellett haladunk, majd egyre szűkebb, árnyasabb ösvényeken jutunk előrébb, kidőlt fatörzseken, köveken és kisebb gázlókon átkelve. A kezdődő őszben a növényvilág még teljes pompájában tündököl, ugyanakkor már hangulatos avartakarón sétálhatunk.

A Holdvilág-árok klasszikus bejárása a volt csikóváraljai turistaház előtti parkolóból indul, innen egy 5,3 kilométer hosszú, körülbelül másfél órás körtúra vár ránk, ha a piros jelzést, majd a piros keresztet követjük. Ahogy egyre bentebb hatolunk, a terep egyre kalandosabb: sziklafalba vájt falépcsők, kidőlt fatörzsek és keskeny ösvények tarkítják az utat.

A völgy legizgalmasabb pontján pedig egy monumentális sziklakatlan tárul elénk, amelynek közepén ott magasodik a híres Meteor-létra. A közel tízméteres fémlétrán felkapaszkodva még szorosabb kanyon következik, ahol 50-60 méteren át sziklafalak szorításában haladhatunk tovább.

A felső szakaszon hamarosan elérjük a Remete-barlangot, amely a szurdokhoz kapcsolódó legendák szülőhelyeként vált ismertté: egyes verziók szerint pálos szerzetesek éltek itt, míg mások források banditák rejtekhelyeként emlékeznek rá, sőt egyesek szerint Árpád vezért is ide temették el.

A Holdvilág-árok különlegessége, hogy egyszerre kínál családbarát távot és igazi kalandtúra-élményt. Bár nem hosszú a bejárás, a terep változatossága, a létra megmászása és a szorosok vadregényes hangulata felejthetetlenné teszi. Ha az ember olyan kirándulást keres, amely egyszerre látványos, kalandos és könnyen elérhető a fővárosból, a Holdvilág-árok ideális úti cél.

A képeket a Magyarország legszebb helyei – a Funzine csoportja Facebook-felületén tették közzé. A csoportba szívesen várunk minden természetjáró profi és hobbifotóst, aki szívesen megosztaná munkáit a csoporttagokkal, illetve adott esetben olvasóközünségünkkel is.

További remek fotók a Holdvilág-árokról:

A szigligeti vár is kihagyhatatlan kirándulóhely: