5 mesébe illő látnivaló, ha felfedeznétek idén ősszel a lenyűgöző Alpokalja kincseit

Az ország nyugati peremvidékének legszebb látnivalóiból szemezgettünk nektek ezúttal. Tartsatok velünk és ismerjétek meg az Alpokalja legszebb épített és természeti látnivalóit egy hangulatos, őszi kirándulás alkalmával.

Cáki pincesor

A Kőszegi-hegység keleti lábánál található pár száz fős település, a bájos Cák nemcsak hangulatos, de múltidéző élményeket is tartogat az Alpokaljára érkezőknek. A falu által féltve őrzött, gesztenyefák ölelésében megbújó, immár műemléki védelem alatt álló cáki pincesor minden kétséget kizáróan az őszi időszakban a legszebb. Érdemes októberben és novemberben felfedezni a pincesor nyolc fehérre meszelt, zsúpfedeles pincéjét és présházát, melyek nem győznek mesélni több mint kétszáz éves múltjukról és az egykor virágzó szőlő- és borkultúráról.

9725 Cák, Gesztenyés oldal 3-6.

Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpont

Az Őrségi Nemzeti Parkhoz tartozó Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpont a természetkedvelő kirándulóknak és családoknak egyaránt nagyszerű élményekkel szolgál. A kívül és belül is legalább annyira látványos épület Kőszegen várja a látogatókat, valamint a környezettudatos életre, a természet szépségeire kíváncsiakat. A látogatóközpont szomszédságában található, sérült madarakat gondozó Chernel-kertben madarak megfigyelésére is lehetőség nyílik, míg a Búbos cinege élményösvény a család legkisebbjeinek nyújt interaktív, játékos kikapcsolódást. Az aktuális nyitvatartásról és programokról érdemes érkezés előtt előzetesen érdeklődni és tájékozódni.

9730 Kőszeg, Aradi vértanúk parkja | Facebook

Hétforrás

A Kőszegi-hegység méltán kedvelt kirándulóhelyének számít a varázslatos völgykatlanban fakadó Hétforrás. Az osztrák határhoz közeli kristálytiszta, ám igencsak hideg forrás foglalatát 1896-ban, a millennium évében alakították ki, az elmúlt 30 évben pedig többször fel is újították. A hét magyar vezér – Álmos, Előd, Ond, Kond, Tas, Huba és Töhötöm -, nevét büszkén viselő forrás legendája úgy tartja, ha mind a hét ág vizéből fogyaszt valaki, a vezérek annak teljesítik egy kívánságát. A kirándulóhely szomszédságában található padok és fedett pihenő ezen kívül tökéletes piknikhelyként szolgál.

Írottkő-kilátó

Sok szempontból különleges látnivaló a Kőszegi-hegység csúcsán magasodó Írottkő-kilátó, melyen Magyarország és Ausztria közösen osztozik. Az Országos Kéktúra nyugati részének befejezőállomásaként is számontartott messzelátó először fából, 1891-ben készült el, 1913-ban pedig már terméskőből építették fel a háromszintes kilátót. Talán mondanunk sem kell, hogy a Dunántúl és egyúttal Burgenland legmagasabb pontján, az égbolt felé nyújtózó őrtoronyból igéző a kilátás: szép időben többek között a Kamniki-Alpok csúcsai, a Fertő-tó, de még a Balatont övező tanúhegyek is megpillanthatók. A kilátó bejárata az osztrák oldalon található.

Szent Vid-kápolna

Szebb őszi kirándulóhelyet az Alpokalján keresve sem találhatnánk a Velemben található Szent Vid-kápolnánál. A magasban őrködő kápolna Vas vármegye egy ugyancsak pár száz főt számláló, bájos településén, a Szent Vid-hegy tetején nyújt emlékezetes élményt az ide látogatóknak. Az Írottkő Natúrpark részét képező erdő ölelésében megbújó imaház nagyszerű panorámája mellett lecsendesedésre és elmélkedésre, kristálytiszta levegője pedig regenerálódásra és feltöltődésre is remek lehetőséget nyújt az arra vágyóknak. A kápolnától nem messze akár a stáció bejárására is lehetőség nyílik.

