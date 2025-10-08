Mesebeli trollszobor költözött egy dél-alföldi város erdejének mélyére

Erdő mélyén, fák közé költözött Délkelet-Európa és egyúttal hazánk első trollszobra. Az Ölelő Olga névre keresztelt alkotás már most hatalmas népszerűségnek örvend és vonzza a lelkes kirándulókat.

A hódmezővásárhelyi Kása-erdőnek nemrégiben új lakója lett, mégpedig egy 4,5 méter magas trollszobor személyében. A szobrot egy nemzetközi és helyi önkéntes csapattal kiegészült dán művész, Thomas Dambo készítette, aki a világ több mint 20 országában, nem kevesebb, mint 150 helyszínen alkotott már a mostanihoz hasonló remekművet.

Alkotásai kivétel nélkül mind trollokat ábrázolnak, a szobrokat alkotó újrahasznosított anyagok pedig egyszerre hívják fel a figyelmet a fenntarthatóság és a környezetvédelem fontosságára.

A nemcsak az ország, hanem Délkelet-Európa első trollszobraként is számon tartott szerzeményt az alkotó Ölelő Olga névre keresztelte.

Olgához a kíváncsi kirándulók és túrázók a Kása-erdő túraútvonalán juthatnak el. A művész tudatos helyszínválasztásának célja, hogy ezzel is ösztönözze az embereket a szabad levegőn, a természetben töltött minőségi időre.

A szobor ünnepélyes átadójára október 10-én kerül sor, családi vetélkedővel karöltve. Az eseményről további információt ide kattintva találtok.

