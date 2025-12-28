Észveszejtő panoráma és díjnyertes kilátó koronázza a Mecsek legmagasabb pontját

A 682 méteres hegycsúcs nemcsak a Mecsek, de a Dél-Dunántúl legmagasabbjának járó címet is birtokolja – sőt, rajta ékeskedik a 2025-ös Év Kilátója díj büszke tulajdonosa is.

Különleges táj, mely a Mecsek titkait zengi

Télen is érdemes túracipőt húzni és a Mecsek felé venni az irányt, hiszen látnivalók sokasága gondoskodik róla, hogy a természetbarátok ilyenkor is megtalálják itt számításaikat. Ezek egyike a Zengő, melynek tetejéről semmihez nem fogható panoráma tárul elénk – pláne, ha még az azonos névre keresztelt kilátóra is felmerészkedünk!

És hogy miért pont Zengő? Egyesek szerint a hegy belsejében rekedt kincskeresők kiáltásairól, mások szerint a suhanó szél muzsikájáról kapta nevét.

Akárhogy is legyen, az biztos, hogy a Zengő már évszázadok óta fontos szerepet tölt be a környékbeliek életében – a homokkőből és mészkőből álló hegy a rómaiak számára például stratégiai jelentőséggel is bírt.

Ami pedig a Zengő-kilátót illeti, a pompás panorámapont története egészen az 1970-es évekig nyúlik vissza, amikor is a rekorder csúcson geodéziai műtorony kapott helyet. 1985-ben annak alapjaira építették a Zengő-kilátót, melyet később felújítottak, a kirándulók pedig 2020-ban avathatták fel a megújult látványosságot.

A hétemeletes, acélszerkezetű torony igazi kuriózumnak számít: a Zengő-kilátó körbeöleli elődjét, a helyén álló hajdani geodéziai mérőtornyot, a 22 méteres, ketreces szerkezet láttán még a feketeöves túrázók is elégedetten csettintenek.

Ha szerencsénk van, a tetejéről még a Balatont és a Papuk-hegységet is kiszúrhatjuk, a kilátótól nem messze pedig a Zengő-vár romjai tartogatnak további erdei kalandokat.

A Zengő vidéke rendkívül gazdag növény- és állatvilágnak ad otthont. Kikeletkor a híres bánáti bazsarózsa is ott virágzik a lejtőkön – nem csoda hát, hogy a térség fokozott védettséget élvez.

A különleges erdőtársulásairól ismert Mecsek telis-tele van változatos túraútvonalakkal: a Zengő-kilátót Hosszúhetény és Pécsvárad felől is megközelíthetjük, a meredekebb szakaszokért pedig a Kelet-Mecsek legszebb pontja kárpótol bennünket.

A képeket a Magyarország legszebb helyei – a Funzine csoportja Facebook-felületén tették közzé. A csoportba szívesen várunk minden természetjáró profi és hobbifotóst, aki szívesen megosztaná munkáit a csoporttagokkal, illetve adott esetben olvasóközönségünkkel is.

Tata sem hiányozhat a téli bakancslistáról: