6 lenyűgöző úti cél a Mecsekben pihentető ősz végi kiránduláshoz

A környék lankái arany és vörös színben pompáznak, a levegő friss, a patakok halkan csörgedeznek, a fák között pedig béke és csend honol – tökéletes időszak arra, hogy felfedezzük a Mecsek rejtett kincseit. A tájegység minden szeglete tartogat valami szépséget: vízesések, tavak, barlangok és bájos falvak várják, hogy megismerjük őket.

Ferde-vízesés

A sűrű erdő rejtekében, kanyargós ösvények mentén bukkanhatunk rá az Óbányai-völgy mesés vízesésére, melynek különlegessége abban rejlik, hogy a víz nem egyenes vonalban zúdul alá, hanem lépcsőzetesen, oldalirányban csobog végig a sziklákon. A jelenség eredete a kréta időszak vulkanikus mozgásaira vezethető vissza, amelyek megbillentették a jura korból származó mészkőréteget, ezzel eltérítve a patak útját. Az önmagában is csodaszép Óbányáról indulva, a K jelzés mentén juthatunk el a különleges zuhataghoz, miközben a vadregényes környék is alkalmat ad a gyönyörködésre.

Abaliget

Ha egy igazán változatos, látnivalókban gazdag kirándulóhelyet keresünk a Mecsek térségében, Abaliget nagyszerű választás. A település legismertebb nevezetessége a világszinten is elismert, a Föld száz természeti csodája közé sorolt Abaligeti-barlang. A cseppkövekkel díszített üregrendszer ma is formálódik, hiszen a mélyén csörgedező patak folyamatosan alakítja a járatokat, sajátos mikroklímája pedig a légúti panaszokra is remek gyógyírt nyújt. A barlang télen denevérek százainak ad otthont – apropó, Abaliget Denevérmúzeumába is feltétlenül látogassunk el, mielőtt elidőzünk a testet-lelket feltöltő, gyönyörű helyi tavak partján.

Jakab-hegy

Lenyűgöző kilátás tárul elénk a Jakab-hegyről, a Mecsek természetes kilátóteraszáról, míg a fennsíkra vezető utat tavak, források és varázslatos panorámapontok színesítik. Sokak szerint ez a Nyugat-Mecsek egyik legszebb túraútvonala: körtúránk az Éger-völgyből indul, és oda is tér vissza közel 12 kilométer és 400 méter szintkülönbség megtétele után. A kirándulás csúcspontja a legendáktól övezett Zsongor-kő sziklakilátója – a hegy lábához épült Kővágószőlőst, a Dráva-síkot, de még a Villányi-hegység nyugati csúcsát is látni lehet innen.

Püspökszentlászlói Arborétum

Hosszúheténytől kellemes sétatávra találjuk Püspökszentlászlót – a bájos, egyutcás falu az év minden időszakában elvarázsol, de ilyenkor, amikor a természet aranyba és vörösbe öltözik, különösen hívogató. Az őszi színekben pompázó Püspökszentlászlói Arborétum ösvényein barangolva több mint nyolcvan, a világ legkülönfélébb tájairól származó fa- és cserjefajban gyönyörködhetünk. Ha már ott vagyunk, érdemes felfedeznünk az arborétum további kincseit is – a varázslatos tavat, a festői kastélyt és a hangulatos kápolnát semmiképp se hagyjuk ki!

Éger-völgy

A Mecseki Parkerdő mélyén húzódó Éger-völgy a pécsiek igazi menedéke, ahol a bájos tavacska és környezete nyugalmat és friss levegőt kínál a városhoz közel, ám a város zajától távol. A völgybe érve a zöld és kék turistajelzések vezetnek el bennünket a fák lombját visszatükröző tó partjához, ahol a kristálytiszta vizű Delelő-forrás is megbújik. Kis kaptatók, patakokon átívelő fahidak és árnyas ösvények várnak ránk a környéken, amelynek gazdag élővilága ámulatba ejti a kirándulót – utóbbi felfedezésében egy izgalmas tanösvény is segít minket.

Sikondai horgásztavak

A Mecsek északi lejtőin, Komló közelében, erdők és dombok ölelésében rejtőznek a festői sikondai horgásztavak, ahol az ősz utolsó napsugarait élvezve valódi feltöltődésben lehet részünk. A kisebbik tó partját fenyők, bükkök és madárberkenyék sora szegélyezi, közepén pedig egy apró sziget teszi még különlegesebbé a látványt. A tó igazi paradicsom a horgászok számára, de a környék a pihenni vágyókat is elvarázsolja: kiépített sétány, vízparti büfé, hangulatos étterem és a közeli élményfürdő gondoskodik a kellemes időtöltésről. A nagyobbik tó partján hasonlóan idilli környezet és remek horgászhelyek várnak bennünket.

