Nem csak a horgászok álla esik le az őszi pompába burkolózó magyar tavak láttán

A Mecsek lankái között, Pécstől mindössze néhány kilométerre, festői környezetben bújnak meg a sikondai horgásztavak – a természetkedvelők, a pihenésre vágyók és persze a horgászok kedvelt célpontjai. 

Fotó: Györkő Zsombor

A sikondai horgásztavak ősszel különösen fantasztikus nyugalmat árasztanak – a fák között kanyargó ösvények, a víztükör fölé hajló őszi lombok és a csendet megtörő madárdal olyan idilli hangulatot teremtenek, mintha az ember egy pillanatra kiszakadna a mindennapok zajából. 

A két mesterséges tó nemcsak a horgászok paradicsoma – ponty, amur, süllő és harcsa is szép számmal akad horogra –, hanem a kirándulók és családok kedvelt célpontja is. A part mentén rozsdabarna levelekkel borított pihenőhelyek várják a látogatókat, akik akár egy kellemes séta vagy kerékpártúra során is felfedezhetik a mesébe illő tájat. 

A légkör errefelé az átlagosnál jóval magasabb páratartalommal rendelkezik, és teljesen tiszta, por-, csíra- és füstmentes. Az éves középhőmérsékletnél 3–5 °C fokkal hűvösebb a klíma, a levegő túlsúlyban lévő negatív ionjai pedig nyugtató hatással vannak a szervezetre.

A közeli Sikondai Termálfürdővel és wellnessközponttal kiegészítve a horgásztavak tökéletes egynapos kirándulóhelyet kínálnak, ahol háborítatlanul élvezhetjük a természet nyugalmát, a víz közelségét és a Mecsek varázsát. Azok, akik horgászni is szeretnének, ide kattintva találnak további információkat.

További varázslatos képek a mesebeli környékről:

