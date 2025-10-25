Ősszel mutatja legszebb arcát a tündérkertként is elhíresült vadregényes völgy

A Pécs tündérkertjeként is gyakran emlegetett Éger-völgy páratlan szépségű tájakon kalauzol végig kirándulásunk során: nem hiába tartják a Mecsek egyik legcsodásabb völgyének.

A Mecseki Parkerdő egyedülálló részét képezi a mesés Éger-völgy, mely őszi színekben pompázó erdeje, romantikus hangulatú tava, a csordogáló parányi patakok, kis fahidak és apró vízesések miatt méltán népszerű kirándulóhely.

A pécsi Kócsag utca irányából találhatunk egy nagyobbacska parkolót, innen érdemes kezdeni a kirándulást. Már a túra kezdetén felfedezhetjük az Éger-völgy fényes ékkövét, a változatos domborzati viszonyok között megbújó Éger-völgyi-tavat, melyet mesterségesen hoztak létre az akkori legelő felszámolásával és az Égervölgyi-patak felduzzasztásával.

A tó partja esőházakkal, tűzrakóhelyekkel és padokkal szegélyezett, a part mentén egy másfél kilométeres tanösvény, az Éger-völgyi tanösvény kalauzolja az ide látogatókat.

Megismerkedhetünk itt a területre jellemző fafajokkal és gombafajtákkal, megtudhatjuk, milyen madarak vendégeskednek a tónál a téli és a nyári időszakban, hogyan alakították ki a víztározó Éger-völgyi-tavat és ha kedvünk támad még többet mozogni, kipróbálhatjuk akár a tanösvény menti tornapályát is.

A völgyben számos forrás fakad, közvetlenül a tó mellett a monumentális bükkösök között tör elő a Delelő-kút, de a Fecske-forrás is nem messze található innen.

Az Éger-völgyből több turistaútvonal is indul: a zöld jelzést követve eljuthatunk az Éger-tetőre, ahol egy kilátópont fogad, páratlan panorámával Pécs irányába.

Az Éger-völgy felső részén a piros jelzést követve rábukkanhatunk egy újabb forrásra, a Farkas-forrásra, ahonnan a piros jelzésen lefelé haladva visszajuthatunk a túra kiindulópontjához, az Éger-völgyi-tóhoz.

Ha a piros jelzésen felfelé indulunk, a Négybarát-forrás és a Tölgyes-forrás keresztezi utunkat, majd rátalálunk a Dél-Dunántúli kék jelzésre, ami pedig elvezet bennünket a Szuadó-tetőre.

Amennyiben az Éger-völgyben fejezzük be túránkat és nem készültünk elegendő elemózsiával, mindenképpen érdemes a napot Teca Mama Kisvendéglőjében egy jó ebéddel vagy vacsorával megkoronázni, amelyet az Éger-völgy közvetlen szomszédságában találunk. Nincs is tökéletesebb lezárása egy őszi kirándulásnak!

