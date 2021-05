5 gyönyörű lombkoronasétány, amin egyszer mindenkinek végig kell sétálnia

Miközben épp arra várakozunk, hogy elkezdődhessenek a Normafára tervezett, különleges lombkorona-tanösvény munkálatai, addig is körbenéztünk kis hazánkban, merre találunk még lombkoronákon keresztül-kasul vezető sétányokat. Az 5 legszebbet ajánljuk, amin egyszer mindenkinek sétálnia kell.

A Maros folyó partjának vonalát 191 méter hosszúságban követő makói lombkoronasétány 10 méter magasan húzódó útvonalán tanösvény mutatja be a Maros hullámtéri erdejének sajátosságait, élővilágát, ahol többek között nemcsak a bravúrosan repülő lakókat, hanem a kevésbé bravúrosan repülőket is megismerhetik a látogatók. Ha a 10 méteres magasság nem lenne elég, felmászhatunk a 18 méteres kilátóba, hogy onnan csúszdával érkezhessünk vissza a fák árnyékába. De előbb ne felejtsük el bejárni a hagymateraszt, halált megvető bátorsággal magunk mögött hagyni a dzsungel függőhidat, melyre ingyenesen, péntektől vasárnapig 10 és 18 óra között nyílik lehetőségünk.

A Nagykanizsa és Kaposvár között elhelyezkedő, ingyenesen látogatható kaszói lombkoronasétány része az itt található 4 tanösvényből álló rendszernek. 2017 óta a vidék növény- és állatvilágát bemutató, fák közötti sétány 9 méter magasan húzódik és 124 méter hosszan sétálhatunk az interaktív elemeket nem nélkülöző faágak szegélyezte ösvényen. A lombkoronasétányhoz kapcsolódó másik három tanösvény, a Öregerdő Tanösvény, a Fafaj- és vadismereti Tanösvény, illetve az Erdőkerülő Tanösvény is ingyenesen és időbeli megkötés nélkül bármikor megtekinthető.

Lengyel-Annafürdői lombkorona-tanösvény és -kilátó

Lengyel-Annafürdő, a Tolnai-hegyhát déli részén fekvő község, ahol nemcsak a tanösvényről, hanem a hozzá kapcsolódó kilátóról is bepillantást nyerhetünk a vidék szemet gyönyörködtető szépségébe. A Rétisasfészek-kilátóba vezető 80 méter hosszú, egyenletesen növekvő magasságú lombkorona-tanösvény egy gyalogos völgyhíd is egyben, legmagasabb, 9 méter magas pontja és az oda vezető út interaktív elemei lehetővé teszik, hogy megfigyeljük a különböző lombkoronaszintek sajátosságait. Az ingyenesen látogatható tanösvény és kilátó, valamint a közelben lévő szállásként is üzemelő erdei iskola tökéletes helyszín a környezettudatos nevelés elmélyítésére és a csendes erdei kikapcsolódásra.

Ha éppen győri utunkat tervezzük, semmiképp se felejtsünk el Pannonhalma felé kanyarodni, ahol nemcsak a Bencés Főapátság, az apátságot körbeölelő gyógynövénykert és sétaútvonal, hanem a tőle délre eső halacska formájú, kilátópontként is funkcionáló, babakocsival és kerekesszékkel egyaránt látogatható lombkorona-tanösvény nyújthat felejthetetlen kikapcsolódást. Az ingyenesen bejárható 80 méter hosszú ösvény 14 méter magasan fekvő kilátópontjáról és a tőle nem messze lévő Boldog Mór-kilátóból tekinthetünk le a Sokorói-dombság hullámaira és a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet mesés természeti kincseire.

A kámi Jeli Arborétumba nemcsak a messze földön híres, évről évre csak szebb és szebb rododendronvirágzásért érdemes ellátogatni. Korzózni az Óriások erdejében felér egy hasonlóan feledhetetlen élménnyel, különösképp, ha azt a nemrég épült lombkoronasétányon tesszük, ahol 10 méteres magasságban tehetünk sétát a faóriások között a 130 méter hosszan húzódó ösvényen. A völgyhídról megpillanthatjuk a közeli Hétforrás csillogó vízfolyásait és ha kellemesen elfáradtunk, egyszerűen csak használjuk a kicsik és nagyok számára is szabad spirálcsúszdát, hogy ismét szilárd talajt érezhessünk a lábunk alatt. Mivel a lombkoronaösvény akadálymentesített, így babakocsival és kerekesszékkel is könnyen bebarangolható. A sétányt a Jeli Arborétumba megváltott belépőjeggyel használhatjuk.