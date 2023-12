9+1 Disney-mesébe illő kirándulóhely hazánkban, amiket felfedezve újra gyerekek lehetünk

A már tapasztalt természetjárók közül sem tudja talán mindenki, hogy milyen sok Disney-mesébe illő helyszínt rejt hazánk. Merüljetek el a természetben, és fedezzétek fel ezeket az egyedülálló kirándulóhelyeket!

Jégvarázs: Lillafüred

Lillafüred az év minden napján megér egy látogatást, hiszen varázslatos hangulatot áraszt és minden alkalommal tartogat valami felfedezni valót. Ehhez a lenyűgöző légkörhöz nagy mértékben hozzájárul a Palotaszálló gyönyörű épülete, az alatta elterülő Hámori-tó, a közelben morajló Lillafüredi-vízesés, na meg a nemrégiben felújított és lélegzetelállító panorámával váró Zsófia-kilátó. Ha tehetitek, a téli hónapokban mindenképp ejtsétek útba ezt a festői szépségű településrészt, a szerencsésebbek pedig akár még egy kis hóesést is elcsíphetnek, így olyan érzésünk lehet, mintha a Jégvarázs egyik jelenetébe csöppentünk volna.

Mulan: Buddhista szentély, Garáb

A Cserhátban bújik meg Garáb – korábbi nevén Grabensia -, amely a térség egyik leghangulatosabb apró falujaként ismert. A zsákfalu egy igazán lenyűgöző buddhista szentélyt rejt, ahol rögvest nyugodt környezetben találhatjuk magunkat. A szentélyen túl itt csodálhatjuk meg a világ legnagyobb hangtálját is, Samsarát, a maga 233 cm átmérőjével és 2,5 tonnájával. Előre egyeztetett időpontban különböző hangfürdőkön is részt vehetünk, a hangtál rezgéseiről ugyanis úgy tartják, hogy megnyugtató hatásúak. A szentélynél található fogadóban akár meg is szállhatunk néhány éjszakára, egy kis időre elvonulva a nagyvárosok zajától.

3067 Garáb, Petőfi Sándor út 41-42. | Weboldal

Mackótestvér: Kőlyuk-oldal, Kishartyán

Szinte magunk előtt láthatjuk a Mackótestvér imádnivaló karaktereit a Nógrád megyei apró községben, Kishartyánon található Kőlyuk-oldalának bejárása közben. A hozzávetőlegesen 300 méter hosszan elnyújtózó és csaknem 30-40 méter magas Kőlyuk-oldal sziklája egy 30 millió évvel ezelőtti tenger partvidékén jött létre, melyről tengeri üledék és a világosabb rétegben talált cápafogak árulkodnak. Amellett pedig, hogy geológiai látványosságként egy igazán különleges helyszín, a terület védett növény- és állatvilága sem utolsó: szarvasbogarak különböző példányai figyelhetők itt meg, a háttérben pedig sárgarigó és kakukk hangja hallatszik.

Aranyhaj: Kis-Strázsa-hegyi kilátó, Esztergom

Az Esztergom határában található Kis-Strázsa-hegy a Pilis legutolsó vonulatai közé tartozik, csupán 233 méter magas, így mérete alapján leginkább egy dombra emlékeztet. A hegy felé közeledve már messziről észrevehető egy világítótoronyra hajazó magas épület, ez a Kis-Strázsa-hegyi kilátó. A kilátótorony tetejére Aranyhaj segítségével ugyan semmiképp, de előre egyeztetett időpontban fel lehet menni. Egy biztos: olyan csodálatos panorámát nyújt a torony legteteje, hogy bármikor megér egy telefonhívást.

Hófehérke: Komlós-völgyi vadászház, Mecsek

Elő a túraszettet, és fedezzétek fel a Mecsek hegységének egyik legbájosabb erdei házikóját, ami olyan, mintha egyenesen a Hófehérke meséjének alapján tervezték volna meg. A Komlós-völgyi vadászház az 1970-es évek elején épült, a távolabbról szemlélve törpekunyhónak tűnő erdei házikó a Mecsekerdő Zrt. tulajdona, így ottjártunkkor csak kívülről csodálhatjuk meg. Ne csüggedjünk azonban, hiszen a közvetlenül mellette kihelyezett padnál akár órákig gyönyörködhetünk benne, zamatos piros almánk elfogyasztása közben.

A szépség és a szörnyeteg: Wenckheim-kastély, Szabadkígyós

Akár az élőszereplős A szépség és a szörnyeteg helyszínéül is szolgálhatott volna a Békéscsabától alig 10 kilométerre található szabadkígyósi Wenckheim-kastély. Az Ybl Miklós tervei alapján épület impozáns kastély az ország legjelentősebb neoreneszánsz kastélyépületei közé tartozik. Mesébe illő főépülete tornyokkal és loggiás terasszal, valamint összesen 365 ablakkal díszített. Közvetlenül előtte barokkos franciakert nyúlik el szökőkutas medencével, valamint egy lenyűgöző, 25 hektáros angolkert, amelyet romantikus hidak és mesterséges tó tesz hangulatossá. A kastélypark egész évben szabadon látogatható!

5712 Szabadkígyós, Áchim András utca 23.

A Notre Dame-i toronyőr: Premontrei templomrom

A Notre Dame-i toronyőr mese kedvelőinek feltétlenül érdemes közelebbről is megnézni Zsámbék középkori eredetű templomát, melynek romos, ódon falai Quasimodo történetének hangulatát idézi. Az 1220 és 1234 között késő román és korai gótikus stílusban épült, kéttornyú bazilika a térséget 1763-ban megrázó nagy komáromi földrengésben rongálódott meg, az azóta eltelt két és fél évszázad során pedig nem sok minden változott rajta. A romtemplom nyitvatartási időben belépőjegy megváltásával tekinthető meg, de érdemes azt is figyelembe venni, hogy a látványosság kutyussal sajnos nem látogatható.

2072 Zsámbék, Corvin János u.

Oroszlánkirály: Zsongor-kő, Mecsek

Az Oroszlánkirály ikonikus jelenete elevenedik meg a szemünk előtt a Mecsek jól ismert sziklaformációját látva. A kirándulók biztonsága érdekében korláttal határolt szikláról lenyűgöző látvány fogad: a Jakab-hegy lábához épült Kővágószőlőst, a Dráva-síkot, de még a Villányi-hegység nyugati csúcsát is látni lehet innen. A helyszín azonban nem csak kinézete miatt beszédes: a helyi legenda szerint ugyanis a törökök elől menekülő Zsongor és kedvese innen vetette le magát a mélybe, így a fogság helyett végül a halált választották.

Macskarisztokraták: Csarna-völgy, Börzsöny

A Macskarisztokraták imádnivaló szereplőinek apró tappancsai is nagy eséllyel szívesen érintenék a Börzsönyben megbújó Csarna-völgy, hivatalos nevén Fekete-völgy elhagyatott kisvasútjának sínjét. A Börzsöny ezen része fokozottan védett terület, egyben hazánk egyik legnagyobb háborítatlan erdeje, így nem csoda, hogy sok kirándulót vonz a környék. Útközben itt-ott érdemes megállni, hogy a környezet adta szépségekben gyönyörködhessünk, ha pedig igazán szemfülesek vagyunk, még erdei gombákat is megfigyelhetünk testközelből.

+1 Járjátok körbe Csodaországot az ELTE Füvészkertben: