7 lebilincselő vezetett séta januárra, ahol feltárulnak a főváros legszebb épületeinek titkai

Ha a nagy hidegek alkalmával is vágytok a kulturális kikapcsolódásra, szemezgessetek a főváros legizgalmasabb épületsétái közül januárban és fedezzétek fel Budapest legszebb épületeinek történeteit!

Hauszmann paripái

Január 10-én és 17-én szakértő sétavezető segítségével járhatjátok be az újjászületett Lovarda épületét. A Csikós udvar a második világháború okozta sérüléseket követően az 1950–60-as évek kultúrpolitikájának esett áldozatul, így a Lovarda, a Főőrség, a Stöckl lépcső és a rámpa épületegyüttesét lebontották. A sétán megismerhetitek az egykori Királyi Palota most visszaépített kiszolgáló épületeit, betekintést nyerve a századforduló világába. Az impozáns épületbe lépve feltárul előttetek a grandiózus lovaglócsarnok, az egyedi „hauszmannzöld” üvegablakok, valamint a zenekari és királyi páholy is: az épület története mellett annak kulisszatitkait is megismerhetitek a pincétől kezdve egészen a padlásig.

A séta időpontjai: 2026. január 10., 17. | Tovább az eseményre >>

Zene az üvegen túl – Interaktív épületséta a Magyar Zene Házában

Január 17-én és 21-én interaktív séta keretében, Tápai Dóra vezetése által ismerhetitek meg az impozáns Magyar Zene Háza épületét. A Zene Háza belső tereit ezúttal egy szakavatott zenepedagógus vezetésével barangolhatjátok be, a séta sajátossága pedig, hogy az építészet mellett a térbe álmodott zenei élményekről egyaránt szól. Miközben megismerkedtek Sou Fujimoto fantasztikus épületével, egy kis zenei ismeretre is szert tehettek, mindezt 60 felejthetetlen percben.

A séta időpontjai: 2026. január 17., 21. | Tovább az eseményre >>

Luxus és technológia – Bejárás a Dugattyús-házban

Januárban két alkalommal, 17-én és 31-én a Margit-negyed egy minden szempontból különleges épülete mutatja meg titkait. A híres-neves Dugattyús-házban 1938-ban olyan luxus és technológia várta a beköltözőket, mint a fűtött lépcsőház, üvegliftek, napfényes tetőterasz, de még egy központi ruhaszárító is. A mára műemléki védettségű Domány és Hofstätter által tervezett épület a Weiss Manfréd Vállalatok Elismert Nyugdíjpénztára megbízásából készült el, a kor legmagasabb építészeti színvonalán. Ha mindig is érdekelt ez a különleges épület, az hogy hogyan lehet felújítani egy ipari műemlék üvegliftet, hogy kik laktak a ház falai között, nem érdemes sokat várni a jegyvásárlással!

A séta időpontjai: 2026. január 17., 31. | Tovább az eseményre >>

Tőzsdepalotából tévészékház

Januárban több alkalommal is lesz lehetőségetek a Szabadság tér 17. szám ajtaján belépni és belecsöppenni egyúttal a századfordulós tőzsde mindennapjaiba. De nem csak ez várja az érdeklődőket az ajtó mögött, hiszen a magyar televíziózás aranykora éppúgy feltárul majd a séta résztvevői előtt. Az épületbejárás bepillantást enged a székház megmaradt izgalmas részleteibe, beleshettek az áru- és értéktőzsde világába, majd megidéződik a Híradó, a Ki mit tud?, a Kapcsoltam, az Ablak, az Esti mese és a Delta műsorainak világa. A séta többek között arra is keresi a választ, mitől volt olyan sikeres az 1957-től működő Magyar Televízió, hogy naponta átlagosan 4-6 millió embert tudott a képernyők elé ültetni?

2026. januárjában több időpontban. | Tovább az eseményre >>

Könyvtár a palotában – Palota a könyvtárban

Izgalmas épületsétára invitálja a kíváncsiakat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, ahol vezetett program keretében ismerhetjük meg közelebbről a Wenckheim-palota és a falai közt otthonra lelt könyvtár történetét. A havonta egy alkalommal, szombaton megrendezésre kerülő program alkalmával felfedezhetitek többek között a csodás palota belső tereit vezetett művészettörténeti séta keretében. A legközelebb várható időpontról érdeklődni és regisztrálni a csoportvezetes@fszek.hu email-címen tudtok.

A séta előre egyeztetett időpontban indul. | További tudnivalók >>

Épületlátogató túra az Operaházban

Idén januárban is mindennap három időpontban – 13:30-kor, 15:00-kor és 16:30-kor -, indulnak épületbejáró vezetett séták az impozáns Operaházban. A magyar és idegen nyelven tartott 60 perces épületbejárás keretében megismerhetitek, miként született újjá néhány évvel ezelőtt az opera- és balettjátszás fellegvára. Az épületbejárás magában foglal egy rövid zenei élményt is, melyben fiatal operaénekesek működnek közre a főlépcsőház pihenőjében.

A séta naponta három időpontban indul. | Tovább az eseményre >>

Nagy téli sétanap – Paloták napja

A Korzózz Velünk! csapatának időről időre nagy sikernek és érdeklődésnek örvendő programja, a rövid séták napja január 31-én a főváros legszebb palotáinak titkait meséli el. A nagy téli sétanap keretében 10 órától 15 óráig a város különböző helyszínein 60 perces séták keretében kóstolhattok bele a fényűzésbe és pompába. Ezen a napon kivétel nélkül paloták lesznek terítéken: megismerhetitek egy-egy rövid séta alkalmával az Andrássy út palotáit, a rejtett kincskét számon tartott Schiffer-villát, a legendás New York-palotát, éppúgy, mint a Károlyi- és a Wenckheim-palotát.

A séta időpontja: 2026. január 31. | Tovább az eseményre >>

Cikkünkben bemutatjuk a fővárosi könyvtárpalota történetét: