7 lenyűgöző vezetett séta Budapesten, ahol a romantika és a szerelem kerül a főszerepbe

A hagyományokhoz hűen Valentin-nap alkalmából is vezetett sétára invitáluk benneteket. Válogatásunkban egyaránt találtok február 14-ét bearanyozó programot, de szerelmes történetekben és románcokban nem szűkölködő sétát is, ahol a főváros romantikus oldalára derül fény.

Üvöltő oroszlán, tündöklő Vénusz

Február 8-án a belvárosi zajtól eltávolodva, a Városliget szomszédságában fellelhető Istvánmező vadregényes kis utcáin andaloghattok tematikus séta keretében. Az egykor gazdag polgároknak és művészeknek otthont adó villanegyedben szemügyre vehetitek Istvánmező változatos építészeti arculatát, a historizmus és szecesszió közötti stílusváltások eredményeit, míg az egyes villákat övező történetek a társadalmi reprezentáció sokféleségéről mesélnek.

A séta időpontja: 2026. február 8. | Tovább az eseményre >>

Szecessziós Ferencváros

A mindig nyüzsgő Ráday utcát nem csak sokszínű gasztronómiai palettája miatt érdemes útba ejteni. A Róth Miksa Emlékház szervezésében február 14-én, egy nagyjából kétórás vezetett séta alkalmával ismerkedhettek meg a szép számú szecessziós és art deco épülettel büszkélkedő utca izgalmas építészeti látnivalóival. A sétán reflektorfénybe kerül a lakó- és bérházak, a pezsgőgyár, valamint a kórház jól látható és kevésbé szembetűnő ornamentikája.

A séta időpontja: 2026. február 14. | Tovább az eseményre >>

Szerelmes Budapest

Budapest sokat látott épületei számtalan titkot őriznek. Vegyetek részt februárban a Fővám tértől a Vigadó térig vezető időutazáson, amely Budapest romantikus múltját tárja fel. Kiderül, hogyan udvaroltak kiszemeltjüknek a férfiak a 19-20. században, és milyen kihívásokkal néztek szembe a szerelmesek. Mindeközben híres, és csaknem feledésbe merült, szívszorító vagy épp kedves történetek idézik fel régi szerelmek emlékeit.

A séta időpontjai: 2026. február 14., 28. | Tovább az eseményre >>

Sisi szívügyei

Erzsébet királyné életének legszemélyesebb pillanatairól rántja le a leplet a Várkert Bazár Valentin-napi sétája. A neoreneszánsz kertet, eldugott lépcsőházat és Sisi-szobát érintő túra során kiderül, milyen gyermek, feleség, édesanya és barát lehetett az 1867-ben megkoronázott Sisi, aki boldogtalan házasságban élt és gróf Andrássy Gyula iránt táplált gyengéd érzelmeket. A sétát februárban hétvégente két időpontban, 11 és 14 órától indítják.

A séta időpontjai: 2026. február 15., 22., 28. | Tovább az eseményre >>

Úri huncutságok Pesten

Februárban és márciusban lehetőségetek adódik betekinteni az egykor szigorú szabályokkal teli, alsóbb osztályok elől elzárt úri világba. A Károlyi-kertből induló sétán a Palotanegyed utcáit barangolja be a csoport, olyan kitérőkkel, mint az előkelő Festetics-palota, amelyet belülről is megcsodálhattok. Hallottatok már a Vörös grófnőről, vagy az ezerkoronással szivarra gyújtó grófról? Ha nem, vasárnaponként az ő történeteiket is megismerhetitek.

A séta időpontja: 2026. február 22. | Tovább az eseményre >>

Veszedelmes viszonyok

Február 22-én, vasárnap a főváros évszázados történetének csalárd titkaira derül fény. A Korzózz Velünk! vezetett sétáján ezúttal a tiltott szerelmekre, a hűtlenségre, áruló barátokra és a bűnös kapcsolatokra vetül a rivaldafény. A belvárosi sétán időutazás keretében kaphattok választ olyan kérdésekre, mint hogy kivel töltötte utolsó szabad éjszakáját az első miniszterelnök, hogy szabad-e gyilkos családba nősülni és hol élt vajon Pest Rózsája?

A séta időpontja: 2026. február 22. | Tovább az eseményre >>

Randevú a hangszerek királynőjével

Február 28-án zenei élményekkel, minikoncettel egybekötött belvárosi vezetett sétára invitál az Imagine csapata. Aki valaha hallott már szép orgonamuzsikát, pontosan érti, hogy miért hívják a hangszerek királynőjének: működése összetett, hangzása egyszerre finom és erőteljes, megjelenése pedig lélegzetelállítóan elegáns. Hogy hogyan lehet a sípokat megszólaltatni, hogy mit tudhatunk meg egy templomról a karzatról lenézve, hogy mikor milyen dallamok csendülnek fel az orgonán, azt ezen a sétán egy igazi szakértőtől hallgathatjátok meg.

A séta időpontja: 2026. február 28. | Tovább az eseményre >>

