Megannyi könyv patinás otthona: A csodálatos Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár története

A Kálvin tér közelében, a Szabó Ervin téren találjuk az ország legnagyobb szociológiai és tudományterületek sokaságát magába foglaló gyűjteményét, melyet nem más, mint a díszes belső terekkel hívogató Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár őriz.

A kezdetek

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár története egészen a 20. század elejéig, 1904-ig nyúlik vissza. Az intézmény ugyanis ebben az évben kezdte meg működését a Vág utca 12-14. szám alatt található Népházban a Városi Statisztikai Hivatal könyvtárából átvett harmincháromezer társadalomtudományi kötettel.

A hazai szociológiatudomány kialakulásában Szabó Ervin társadalomtudós, a könyvtár egyik első dolgozója töltött be kiemelkedő szerepet, emellett vezetésével kezdődött meg 1910-ben a könyvtár átszervezése is nyilvános könyvtárrá.

Tervei között szerepelt egy könyvtárpalota felépítése, központosított hálózati fiókrendszer kialakítása, gyermekkönyvtárak létesítése, illetve közművelődési feladatok ellátása egyaránt.

Az I. világháború viszontagságai miatt ezek a tervek csak részben tudtak megvalósulni. 1925-ben a könyvtár általános gyűjtőkörűvé alakult, így már nemcsak társadalomtudományi műveket számlált, hanem különböző tudományterületek kötetei is helyet kaptak a polcokon.

A Wenckheim-palota új élete

1927-ben a város megvásárolta a csodálatos Wenckheim-palotát, felújítását követően, 1931-ben pedig könyvtárként nyitotta meg kapuit a látogatók előtt. Ekkor a fiókkönyvtárak, vagyis a központi könyvtár alá rendelt kisebb könyvtárak száma 13-ra gyarapodott.

A II. világháborúban a háborús lövésekben megrongálódott központi épületet új lendülettel építették újjá és 1946-ban nevezték el az akkor már igazgatóvá avanzsált Szabó Ervinről, mely onnantól Székesfővárosi Szabó Ervin Könyvtárként működött tovább.

A palota impozáns belső tereinek többségét az épület eredeti pompáját idéző neobarokk stílusjegyek jellemzik, az aranyozott és ezüst díszítések és a különböző motívumok, a fa és márvány játékos kontrasztja mind egy olyan atmoszférát teremtenek, ahol az ember szívesen olvas, kutat és tanul.

Emellett a könyvtár részét képezik a modernebb külsővel ellátott olvasóhelységek is, két díszes táncterem, egy sárkányos játszóudvar, valamint említést kell tennünk a lélegzetelállító arany és ezüst szalonról is.

Az intézmény népszerűvé válása

A Wenckheim-palotába költözött központi könyvtár népszerűsége az 50-es évektől jelentősen megnőtt, amely az épület és az olvasótermi férőhelyek bővítését tette indokolttá. A könyvtár 1968-tól az országos szociológia szakkönyvtárává lépett elő, hiszen itt található a legnagyobb szociológiai gyűjtemény.

Az elmúlt 50 évben pedig a tájékoztató szolgáltatások gazdag választékát is felhalmozták, analitikus és ajánló bibliográfiák készültek. Mára a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár egy lenyűgözően szép enteriőrrel és több fiókkönyvtárral rendelkező világszínvonalú könyvtárépületté nőtte ki magát.

A könyvtár számos színes szolgáltatással segíti manapság is az olvasni, kutatni vagy épp kikapcsolódni vágyókat, de az utóbbi években különböző iskolai foglalkozásoknak és turisztikai célú látogatásoknak is kedvelt helyszínévé vált.

