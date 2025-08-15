Jelentős történelmi múltú, impozáns szálloda a Teréz körúton: A Béke Hotel története

Jelentős történelmi múltra tekint vissza az immáron 112 éves Radisson Blu Béke Hotel, avagy az egykori Britannia Szálló, amely épület egyes szegleteiben megőrizték a múlt bizonyos lenyűgöző darabkáit. A Béke Hotel nagy irodalmi személyek kedvelt találkozóhelyeként is szolgált, de Haranghy Múzeumként is ismert volt, manapság pedig a Teréz körút egyik népszerű szállodája.

A Britannia Szálló születése

A szálloda története egészen 1913-ig nyúlik vissza, amikor is Fábri Henrik, kávékereskedő hazatért nyugat-európai kalandozásaiból, ahonnan pezsgő szellemiséget hozott magával és úgy döntött, hogy megnyitja az akkor még Britannia Szállóra keresztelt hotelcsodát.

Egy frekventált helyszínen álló épületet szemelt ki erre a célra, amely lakóházat aztán Málnai Béla, neves magyar építész tervei alapján alakítottak át szállodává. Így született meg a Teréz körút egyik legszínvonalasabb hotele. Az akkori korhoz mért modern berendezések és mesés enteriőr hamar közkedvelt hellyé varázsolták az újonnan lett luxusszállót.

Az I. világháború és a szálló újjászületése

A szálloda nyitását követően alig egy évvel kitört az I. világháború, amely borzalmai a Britannia Szállót sem kímélték, habár az épületet nem érte végzetes csapás, így hamar helyre tudták állítani a jelentkező károkat. A háború idején az épület főként katonatisztek szálláshelyeként szolgált.

Az I. világháború és a gazdasági világválság azonban a sokat tapasztalt Fábri Henriket is megtörte, így arra kényszerült, hogy eladja a Britanniát, melynek vezetése 1926-ban Németh Aladárra és feleségére szállt. A házaspár jelentős szerepet vállalt a hotel újjáélesztésében, sőt, Budapest egyik ikonikus szállodájává tették.

Haranghy Múzeummá avanzsált szálloda

A házaspár igazgatása alatt kerültek Haranghy Jenő, az Iparművészeti Főiskola tanárának lebilincselő alkotásai az épületbe, amelyek közül többet is őriz a szálloda. A hotel konferenciatermeinek falait Haranghy által készített Shakespeare művek jelenetei borítják, és a Zsolnay Kávéházban megcsodálható az egykori Kupolateremből kimentett és restaurált hatalmas üvegkupola is, amely méltóságteljesen hajol a kávéház fölé.

Társasági estek és bujaság helyszíne

A két világháború között a szállodában pezsgő élet volt, az irodalmi elit kedvelt helyszíneként szolgált. Móricz Zsigmond ide szervezte a Nyugat-Barátok Körének gyűléseit, amelyen számos neves magyar író és költő részt vett, kezdve Babits Mihálytól József Attiláig.

A Britannia impozáns közege sokszor Móra Ferencet is magához vonzotta, amely aztán csalárdsága helyszínévé vált, s bizalmas légyottokat szervezett egy nála sokkal fiatalabb hölggyel.

A II. világháború és következményei

A II. világháború alatt a szálloda ismét hadi szállássá alakult és a Vörös Hadsereg vette uralma alá. A háborút követően Britanniáról Béke Szállóra keresztelték a hotelt, amely nevet a mai napig viseli, csak kissé más formában.

Az 1960-as évektől a szálloda ismét virágzásnak indult és kedvelt kulturális központtá változott, a kávéházban hazai és külföldi előadóművészek egyaránt felléptek.

A szálloda napjainkban

A hotelt az idők során többször is felújították, hogy aztán elnyerhesse mai pompáját. Jelenleg Radisson Blu Béke Hotelként üzemel és csábítja be a Teréz körútról a belföldi és külföldi turistákat egyaránt. A 247 letisztult, skandináv stílusú szobát számláló szálloda 14 színvonalas konferencia teremmel rendelkezik, amely helységekben lévő freskókon megelevenedik a történelem.

A szállodából nyíló Zsolnay Kávéház tökéletes helyszíne egy délutáni teázásnak és egy üzleti megbeszélésnek egyaránt, a mesés üvegkupola és a minimalista elegancia találkozása pedig szintén a múlt és jelen fúzióját testesíti meg egy térben.

A Hotel Astoria történetét is érdemes elolvasni: