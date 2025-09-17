A magyar Versailles: Egy kastély Fertődön, ahol a díszes pompa és barokk fényűzés kéz a kézben járnak

Alig egy karnyújtásnyira az osztrák határtól található hazánk második legnagyobb és legdíszesebb főúri kastélya, ahol a barokk pompa és a rokokó fényűzés kéz a kézben járnak. A magyar Versailles-ként is emlegetett fertődi Esterházy-kastély hatalmas termeivel és mesés franciakertjével mindenkit elvarázsol.

A kezdetektől a virágzásig

A kastély létrejöttét gróf Esterházy Józsefnek köszönhetjük, aki 1720-ban egy bécsi építészt bízott meg egy 22 szobával rendelkező vadászkastély megépítésével a Fertő tó nádasokkal szegélyezett, vadakban gazdag vidékén. Az épület a fénykorát József fia, Esterházy Miklós idején élte, aki egész életében építkezett és uralkodói udvarok pompájával vetekedő kastélyt emeltetett.

Pompa és fényűzés

Miklós nem vetette meg a fényűzést, a kastély minden egyes részlete tükrözte művelt nagyúri, bőkezű mecénás és fantasztikus műértői mivoltát. Akkoriban a palotában mindennaposak voltak a varázslatos ünnepségek és vigasságok is.

A tágas termekkel rendelkező épületrészek, a korabeli legkiválóbb és legdíszesebb bútorok és pazar műkincsek, a kastélyhoz tartozó könyvtár és színház, a birtokon épült opera- és bábszínház mind egyfajta státuszszimbólumként voltak jelen a birtokon, megtestesítve a barokk és rokokó stílusra jellemző pompát és csillogást.

Joseph Haydn a kastélyban

Joseph Haydnt talán nem kell bemutatnunk senkinek, hiszen legalább a nevével már mindenki találkozhatott élete során. Haydn a bécsi klasszika egyik legfontosabb alakja volt, pályájának jelentős részét az Esterházyak birtokán, a kastélyban töltötte.

A bámulatos virtuóz a 18. században állt a főúri család szolgálatában, kezdetben másodkarmesterként, majd főzeneigazgatóként. Számos jelentős műve a kastély falai között született meg, amelyek felbecsülhetetlen értékű kincsek.

A kastély napjainkban

Esterházy Miklós halálával a gyönyörű kastély hanyatlásnak indult, majd Esterházy IV. Miklós herceg és felesége, Cziráky Margit grófnő felújíttatta. A II. világháború viszontagságai azonban ezt az épületet sem kímélték. Ma az Esterházy-kastély az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközponthoz tartozik és a mai napig folyamatosan azon dolgoznak, hogy visszanyerje egykori impozáns külsejét.

Az időszakos és állandó kiállítások betekintést engednek a barokk pompa delejező valóságába, felejthetetlen élményt biztosítva minden kultúrakedvelő számára.

Csodálatos kastélypark

Fertődre látogatva nemcsak maga a kastély az, ami ámulattal tölt el, de a grandiózus kertje is magával ragadó. A díszudvart egykor szökőkutak, szobrok, vízesések, mulatóházak díszítették.

Mai formája egy fokkal visszafogottabb, de a kastély első udvarát színes virágok, gyönyörű szökőkút és formára nyírt bokrok ékesítik, a hátulsó birtokot pedig buja zöld növények és egy kihagyhatatlan rózsakert is gazdagítja.

