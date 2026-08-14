5 különleges kabinház szerte az országban, ahol természetközeli nyugalom vár

Hamarosan búcsút inthetünk az idei nyárnak, így használjátok ki a jó időt, és szerezzetek feltöltő élményeket a szabadban! Az alábbi kabinházakban a természetközeli nyugalom és a minőségi, kettesben töltött idő kéz a kézben jár, így valóban pihentető kikapcsolódásban lehet részetek. (x)

DunaTwinhouse, Dömös

A DunaTwinhouse dömösi lombházai teljes privát szférával és kényelmes, prémium pihenéssel ötvözik a Dunakanyar lenyűgöző panorámáját. A 4 méteres vörösfenyőoszlopokon álló kabinokból páratlan kilátás nyílik a Dunára és a környező hegyekre, míg a lombházélményt a kétszemélyes, tágas apartmanokhoz tartozó privát jakuzzik teszik teljessé. A természet közelsége mellett egyéb kényelmi szolgáltatások, reggeli és számos környékbeli program várja a vendégeket, Budapesttől mindössze egy órára. Az biztos, hogy itt valódi elvonulás vár, ha szeretnétek megszökni a városból egy kis időre!

2027 Dömös, Komlós utca 4. | Weboldal

StagLand Cabins, Hosszúhetény

A Kelet-Mecsek lábánál, Hosszúhetényben bújik meg a StagLand Cabins két különleges kabinháza, a Jávorszarvas és a Rénszarvas. A hamisítatlan kabinházas szállás élményét itt a természet közelsége és a zavartalan nyugalom adja: se recepció, se sietség, csak egy privát terasz saját dézsával és finn szaunával, ahol a vendégpár végre csak egymásra figyelhet. Aki hangulatos kabinszállás után kutat, itt olyan helyre talál, ahol reggel madárdal ébreszt, este pedig csillagos ég borul a terasz fölé. A StagLand Cabins műanyagmentesen működik, és Good Travel Seal Platinum minősítéssel rendelkezik.

7694 Hosszúhetény, Hegyalja utca 16/A | Weboldal

VIBE Nagymaros

A VIBE Nagymaros egy különleges, kétszemélyes kabinház a Dunakanyarban, ahol a természet közelsége, a páratlan panoráma és a prémium kényelem találkozik. A 3000 négyzetméteres privát birtokon nincs más vendég, így valóban zavartalanul élvezhetitek a Börzsöny oldalából nyíló kilátást, illetve a visegrádi vár és a Pilis látványát. A teraszon privát jacuzzi és kétszemélyes szauna vár, miközben a csendet legfeljebb a madárcsicsergés töri meg. A kabinházban minden a kényelmes kikapcsolódást szolgálja, a Rituals termékektől a helyi termelőktől beszerzett, gondosan összeválogatott reggeliig.

2626 Nagymaros, Szamaras utca | Weboldal

Hygge Lebegőházak, Pilisszentkereszt

A Hygge erdőmélyi, végtelenül csendes lebegőházai valódi skandináv életérzést csempésznek a Budapesttől csupán negyven percre található Dobogókő szívébe. Az öreg tölgyek lombjai között megbúvó, kétszemélyes prémium faházakban minden adott ahhoz, hogy kiszakadhassatok a mindennapokból: ébredjetek a felkelő nap sugaraira, érezzétek át a környék különleges hangulatát, majd frissüljetek fel a teraszon lévő, privát jacuzziban! Persze akkor sem fogtok unatkozni, ha aktívabban kapcsolódnátok ki, hiszen innen már csak egy karnyújtás a Rám-szakadék és a Dunakanyar túraútvonalai.

2098 Pilisszentkereszt, Bükkös utca 37-39. | Weboldal

Kabinka Mátra, Pásztó

A Mátra mélyén várnak titeket a Kabinka elbűvölő házai, ahol a természetközeli élmények és a romantikus elvonulás ugyancsak kéz a kézben jár. A Pásztó legtávolabbi csücskében lévő kabinházak ugyanis a Natura2000 minősítésű területekre néznek, így testközelből élhetitek át az erdő háborítatlan nyugalmát. A kínálatban összesen ötféle hangulatos, prémium miniház áll rendelkezésre, így biztosan megtaláljátok a nektek leginkább megfelelőt. A legjobb, hogy a szállásra akár négylábú kedvencetek is veletek tarthat – ezt a helyet ő is biztosan imádni fogja!

3082 Pásztó, Csalogány utca 6. | Weboldal

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