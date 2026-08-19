Felejthetetlen vízi kalandok az országban: 5 izgalmas SUP-, kenu- és kajaktúra a nyár végére

Vízre szállva egy egészen új arcát ismerhetjük meg hazánk csodás, ártéri világának: szigetcsúcsok, nem mindennapi vízi élővilág, vadregényes tájak nyílnak ki előttünk. Kalandozzatok ti is a Duna, a Dráva, a Bodrog, a Holt-Körös és a Tisza-tó hullámain!

SUP-túra a Dunakanyarban

A Duna egyik legszebb szakaszán kalauzolnak végig az outdoor.maffia által szervezett, illetve vezetett SUP-túrák, melyek Visegrádról startolnak, és Dunabogdányban érnek véget. Kánikula, naplemente és délutáni chill túráik mindegyikén elhaladhatunk a visegrádi vár, a Salamon-torony alatt is, majd a Kisoroszi Szigetcsúcson köthetünk ki egy kis időre. Itt szusszanhatunk egy 20 percet, de akár strandolhatunk is, míg végül a dunabogdányi szabadstrandon vár ránk a végállomás, ahonnan kisbusszal juthatunk vissza a kiindulóponthoz, a Visegrádi Sportcentrumhoz. A dunai kalandhoz nem kell sem nagy SUP-tudás, sem hatalmas erőnlét, az oktatók mindent megtanítanak, a víz sodrása visz, miközben élvezhetjük a Visegrádi-hegység és a Börzsöny lankáinak felejthetetlen látványát.

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Kajak- vagy kenutúra a Fekete-vízen

A Dráva mellékfolyója – a Fekete-víz – kacskaringós, vadregényes, sodrás nélküli medrével ideális választás lehet a kezdő vízitúrázóknak és családoknak egyaránt. Buja, kalandos világát kajakba vagy kenuba ülve fedezhetjük fel egy 3-4 órás és 7-10 km-es túra során, amely az Ős-Dráva Látogatóközpontból indul. Itt a túravezető eligazítását követően szállunk vízre a szaporcai hídnál vagy a cúni duzzasztónál, és már suhanhatunk is a vízitökök, békatutajok, mocsári hínárok, jégmadarak, szürke gémek, kócsagok lenyűgöző világában. E nagy kalandon előzetes bejelentkezést követően tudunk részt venni, a választható túrákat a lenti linken találjátok.

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Bodrogzugi madárles kenutúra

A vadregényes szinonímájaként is használhatnánk a Bodrog folyót és annak árterét, ahol elöntött rétek és víz fölé hajló faágak között evezve fedezhetjük fel a környéket. A kezdők számára is tökéletes vízitúra a Tokaji Vízitúra Központból indul, majd fél órányi evezést követően vezet el az utunk a túra egyik leghangulatosabb részéhez, ahol a vízbenyúló faágak alatt törhetünk előre a csatornán. Egy ponton azonban kiszélesedik a csatorna, elérjük a bodrogzugi főcsatornát, mígnem utunk végéhez közeledve a madármegfigyelő toronyból a bodrogi vidék egyedülálló madárvilágát vehetjük szemügyre. Gémeket, kócsagokat, barna rétihéjákat, récéket és ludakat láthatunk a messzelátóból, mielőtt visszatérnénk a kiindulópontunkhoz, Tokajba.

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Naplementés kajaktúra a Tisza-tavon

A Tisza-tó páratlan élővilágát számtalan vízitúra alkalmával felfedezhetjük, mind közül a legromantikusabb talán a Poroszlóról startoló, és oda visszaérkező naplementés kajaktúra. A szombat délutánonként induló Tisza-tavi kalandon a festői vidék madárvilágát ismerhetjük meg közelebbről. A túra során útba ejtünk egy olyan kilátót is, melyet csupán vízről lehet megközelíteni, majd a Poroszlói-medencében merülhetünk el a lemenő napsugarak fényében. A programra bátran jelentkezhetnek kezdő kajakosok is, és csupán minimális úszástudás szükséges.

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Jégmadár vízi tanösvény a Holt-Körösön

A Körösvölgyi Állatpark stégjéről igazi csodavilág tárul elénk az Anna-liget meseszerűen szép tájaival. A 8 állomásos tanösvény a Szarvas-Békésszentandrási Holt-Körös egy kilométer hosszú szakaszán vezet végig, miközben megismerhetjük a holtágat és annak élővilágát is. Az út során többek között jégmadarakkal, mocsári teknőssel, szitakötővel, kecskebékával is találkozhatunk, ha pedig letérünk a tanösvényről, akkor Szarvas város további lenyűgöző látnivalóit, az Erzsébet-liget jellegzetes mocsáciprusait vagy éppen a Bolza-kastélyt is megközelíthetjük a vízről. A túrához nem szükséges szakvezetés, az útvonalat egyedül is bejárhatjuk, viszont azzal számolni kell, hogy a vízszint miatt általában áprilistól október elejéig látogatható a tanösvény. A kenukat vagy csónakokat a Körösvölgyi Állatpark biztosítja számunkra, azonban indulás előtt érdemes bejelentkezni náluk.

Még több információ a tanösvényről >>

Fedezzétek fel a Dunakanyart a MAHART fedélzetéről: