12 különleges élmény a 2026-os Múzeumok Éjszakáján Budapesten és környékén

2026. június 20-án a Múzeumok Éjszakáján ismét megnyílnak a múzeumok kapui, hogy egyetlen éjszakára új megvilágításba helyezzék a múlt és a jelen értékeit. Az esemény programjából szemezgettünk nektek igazi különlegességeket Budapestről és környékéről. Workshopok, performanszok, koncertek, tárlatvezetések, táncház – mindenki megtalálhatja a kedvére valót!

Vigyázzatok, sok programra regisztálni kell és hamar betelnek!

Legyen tánc! – Görög táncoktatás a Néprajzi Múzeumban

A Múzeumok Éjszakája alkalmával a Néprajzi Múzeum tereiben a kiállítások mellett a táncnak is főszerep jut. A görög táncházban Papadimitriu Athina és Magyar Elektra vezetésével ismerkedhettek meg a közös görög táncok világával. A program során egyszerű lépéseken keresztül kapcsolódhattok be a táncba, miközben a körtáncok közösségi élményét is megtapasztaljuk.

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Testjárás – Julien Klopfenstein performansza a Szépművészeti Múzeumban

A Múzeumok Éjszakája alkalmából Julien Klopfenstein francia koreográfus és előadóművész egy helyspecifikus performansszal veszi birtokba a Szépművészeti Múzeum tereit. A szoborszerű test folyamatosan mozgásban maradva, mint egy jelenés járja és lakja be a múzeum tereit. Érzékeny és hipnotikus táncmenete párbeszédbe lép a múzeum gyűjteményével és építészetével.

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Szitanyomatok a konyhából – síkfilmnyomás Selmeczi Gézával // Goldberger Textilipari Gyűjtemény

Selmeczi Géza filmnyomó mester vezetésével és Varga-Kalló Regina történész-muzeológus segítségével közelebbről is megismerheted a filmnyomás izgalmas technikatörténetét és legféltettebb titkait.

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Gasztronómia Ady-módra // Ady Emlékmúzeum

Az idei Múzeumok Éjszakáján az Ady Emlékmúzeum kulináris időutazásra invitálja az érdeklődőket Ady Endre háza táján, és a gasztronómia költő által megtapasztalt szegmensébe kalauzolja a betérőket. Látogatóink megismerkedhetnek Ady Endre kedvenc ételeivel, képet alkothatnak kávézási és italozási szokásairól, valamint betekintést nyerhetnek az ételkészítés vagy étkezés pillanataiba is. A tárlatvezetések között Borbás Andrea beszélget Nyáry Krisztiánnal.

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Perszimulációs színjáték a Fővárosi Törvényszéken

A perszimulációs színjáték valós eseményeken alapul, s a Terrorelhárítás Központ (TEK) közreműködésével valósul meg. A szerepeket a Fővárosi Törvényszék bírái, bírósági titkárai, fogalmazói és egyéb szakemberei alakítják. Az előadás végén a nézők a TEK és a törvényszék munkatársaitól is kérdezhetnek.

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KEMOGRAM – fotólaboros workshop a Kiscelli Múzeumban

Szeretnétek megismerni azokat a vegyszereket, amelyekkel a fotósok dolgoztak? Szeretitek a varázslatot és az alkotást? Akkor itt a helyetek! A Városi táj 1974-1989. Progresszív fotók Budapestről című kiállításhoz kapcsolódva kis betekintést kaphattok az analóg fotólaborálás rejtelmeibe. Létrehozhattok egy olyan új fekete-fehér világot, tájat, amit akár szívesen behelyeznétek egy régi városi környezetbe is.

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Animációs workshop – Vasarely Don’t Go Home! // Millenium Háza

A workshop során a résztvevők a papírkivágásos animáció technikájával ismerkedhetnek meg, inspirációs alapként Victor Vasarely geometrikus formáit és optikai játékait felhasználva. A foglalkozás keretében körülbelül 20 perc alatt készíthet el mindenki rövid, pár másodperces saját animációt. A workshop minden korosztály számára nyitott, előzetes animációs tapasztalat nem szükséges.

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Henri Gonzo és a Papírsárkányok koncert a Fiumei úti sírkertben

A Henri Gonzo és a Papírsárkányok második albuma, a Vízszemű Gyík még mélyebbre merül a magyar nyelv szépségeiben, mint az első korong. Költészetből, képzőművészetből, illetve a tagok fizikai és spirituális utazásaiból merít inspirációt. Kalandozik szoborparkokban, folyóparton, tengeren, temetőben, az éjszakában, a múltban és jelenben.

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Misztál koncert a Vajdahunyad várában

Egy különleges nyáresti zenei élményre invitálnak titeket a Jáki kápolnába: megzenésített versek, népzenei ihletésű dallamok és az elmélyülés pillanatai találkoznak a Misztrál együttes koncertjén 22.30-tól.

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Lézerlövészet a Teve utcában

A programon a BRFK lőkiképzőinek a vezetésével egy szimulációs lövészeten – lézerlövészeten – vehettek részt, ahol élethű fegyverek szimulálásával tesztelhetitek tudásotokat, és azt is megtudhatjátok, hogy a rendőrség lőkiképzői hogyan képzik és készítik fel a rendőröket a lőtéren.

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Zenei a’ la carte és fényfestés Szentendrei Skanzenben

Délszláv és molvai táncház, David Yengibarian, Vudu Jabba koncert és csodálatos fényfestés vár rátok a Szentendrei Skanzenben.

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Múzemok Éjszakája az Etyeki Műhelyben

Kiállításmegnyitó, Makám Kvartett koncert, táncház a Dunazug együttessel és Szent Iván-éji tábortűz vár rátok az Etyeki Műhelyben.

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