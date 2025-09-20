15+ fergeteges sörös program Budapesten és könyékén az Oktoberfest jegyében

Az Oktoberfest hangulatáért 2025 őszén sem kell messzire utazni: Budapest számtalan kiváló programmal és csodás gasztronómiai felhozatallal várja a sörözni és kikapcsolódni vágyókat.

Sörkóstoló Reczer Gáborral // Spíler Biergarten (2023. szeptember 25.)

Szeptember 25-én Reczer Gábor sörmester vezetésével 6 gondosan válogatott kraft sört is kóstolhattok meg a Spíler Biergartenben.

IX. Peshidegkúti Sörfesztivál (2025. szeptember 26.)

Pesthidegkúton ünnepeljétek együtt a sört és a német nemzetiségi örökséget! Különleges főzetek, vidám fúvósok, táncház és baráti hangulat vár rátok, belépő nélkül.

Alsónémedi Bajor Sörfesztivál 2.0 (2025. szeptember 26–28.)

Kétnapos bajor sörfesztivál az Alsónémedi Nagygödörben a Paulaner, Hacker Pschorr, Erdinger, Warsteiner és HB Traunstein söreivel és rengeteg zenével. Ráadásul bajor fesztiválokon edzett séfek bajor fogásokkal is készülnek az ebédre, vacsorára.

XI. Oktoberfest Budapest Sörfesztivál (több helyszínen, 2025. szeptember 26–28 és október 3–5.)

A budapesti rendezvény immár 11 éve kínál alternatívát mindazoknak, akiknek személyesen nincs lehetőségük Münchenben megtapasztalni ezt az utánozhatatlan közösségi élményt. Idén az Oktoberfest varázsát egyedi környezetben a város legszebb pontjain, a belvárosi Erzsébet téren a Fröccsteraszon, a margitszigeti fák lomjai között a Gasztro Sétányon, valamint a Budai várban, a páratlan panorámájú Savoyai Teraszon idézik meg. Igazi sörkert hangulat eredeti müncheni fesztiválsörökkel és az ország legnépszerűbb német hagyományőrző zenekaraival. Oktoberfest dallamok, bajor kolbász és perec, Drindl és Lederhosen.

Az idei rendezvénysorozatot 2025. október 11-én, szombaton egy Aprés Ski Soirée hütte partyval zárják a Normafa Síházban.

Öktöberfest ’25 Sörbemutató // FIRST Craft Beer Brewery & Taproom (2025. szeptember 27.)

Jön Oktobertfest legFIRST-ösebb verziója, ahol sörbemutató keretében mutatják be a főzde ez alkalomra főzött sörét, ezen túl sok-sok tortával, DJ szettel, elme és fizikai játékokkal várnak benneteket Újpesten.

Oktoberfest a Bródy Italintézetben (2025. szeptember 27.)

A Bródyban élő DJ szett társaságában fogyaszthattok finom söröket és mellé házilag készített bajor harapnivalókat.

Oktoberfest x Jégkert (2025. szeptember 27. – október 10.)

A legjobb bajor lágerek és búzasörök magyar kraft főzdéktől, valamint bajor ételek várnak rátok a Jégkertben.

Pestújhelyi Mini Sörfesztivál // Szuterén Kultúr-és Gasztrotér (2025. szeptember 28.)

Ezen a szép őszi délutánon a Fehér Nyúl Brewery csapjaiból folyik majd a sör a Szuterénben, és mellé ízletes sörkorcsolyák és Little G. Weevil koncert vár rátok. Többfajta ételből is tudtok majd választani, a gyerekeknek és a sofőröknek házi szörppel készülnek.

Csinnadratta Oktoberfest // Dugattyús (2025. október 3.)

Október 3-án a Dugattyúsba költöztetik a méltán híres Oktoberfestet. Aki tematikus szettben érkezik, az a ház vendége egy csapolt magyar Kőbányai lagerre.

Oktoberfest & Szomori Fiúk // Spíler Biergarten (2025. október 3.)

Eredeti müncheni sörök, sósperec és ropogós kolbász kerül az asztalra, miközben a Szomori Fiúk élőben hozzák a sramlit, hogy garantált legyen a fesztiválhangulat.

7. Visegrádi Sörfesztivál (2025. október 3-4.)

A kisebbeket szombaton gyerekjátékok, arcfestés és mini vidámpark várja majd, a nagyobbak a kézműves Visegrádi Sörök mellett dunakanyari házi sörfőzők alkotásait is megkóstolhatják. A kétnapos fesztivált péntek este a Super Starsky zenekar fergeteges ska koncertje nyitja meg.

Hoptoberfest 2025 (2025. október 3-5.)

Háromnapos, ingyenes sörfesztivál gyárlátogatással, gyerekprogramokkal egy igazi sörgyárban Kőbányán.

Oktoberfest by Time Out Market x Dreher (2025. október 4-11.)

Itt 7500 liter frissen csapolt Time Out Oktoberfestbier, Hofbrau Premium Lager vár rátok, amelyet a Dreher kizárólag a Time Out Market Budapest számára főz le, az eredeti recept alapján. Ezen túl inycsikladó falatok és játékos kihívások is színesítik az élményt a Corvin Palaceban.

