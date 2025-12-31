7 inspiráló film szilveszter estére, amivel pozitívan indíthatod a 2026-os évet

Összegyűjtöttünk nektek egy csokornyi inspiráló filmet 2025-ből, amik erőt adhatnak az évkezdéshez. Több is megtalálható a streamingoldalakon, ha otthon vagytok szilveszterkor, válasszatok egyet az estére.

Véletlenül írtam egy könyvet (Netflix)

A főszereplő, Katinka még csak 12 éves, de már tudja, hogy író szeretne lenni, méghozzá híres író. Ebben a szomszédjában élő, épp alkotói válságban szenvedő írónő segít neki, némi kertészkedésért cserébe. Miközben Katinka írni tanul, felfedezi családjának történetét, megismeri önmagát és feldolgozza anyukája elvesztésének traumáját, míg azon veszi észre magát, hogy az életéből egy kalandokkal teli, izgalmas könyv lett.

Szeretetreméltók

Egy apa és fia életük nagy rablását akarják végrehajtani, ám a menekülés során hiba csúszik a tervükbe. Hogy a rendőrök elől elbújjanak, elrejtőznek egy sérülteknek szervezett nyári táborban. A táborozók humoros helyzetek sorában jönnek rá, hogy a két férfi nem közéjük való. Az oda nem illő páros pedig hamarosan megtanulja, hogy vannak az életben fontosabb értékek, mint a pénz és gazdagság. A szeretetreméltó társaságban kezdetét veszi egy életre szóló élmény, amely sokkal inspirálóbb, mint valaha remélték, s örökre megváltoztatja mindkettejüket.

Boldogok a sajtkészítők (Cinego)

Totone semmi olyat nem akar az élettől, amit ne akarna a többi Dél-Franciaországi tinédzser: felelőtlenül bulizni, motorozni, inni és csajozni. Korlátlanul szabadnak tűnő mindennapjai egy csapásra véget érnek. Totone kettesben marad hétéves húgával, vállán az örökölt sajtkészítő műhellyel. A családfővé vált fiú barátaival úgy dönt, 30 000 euró pénzjutalom reményében elkészítik a helyi sajtversenyre a régió jellegzetes sajtját, a Comté-t. Bár a tradicionális, generációról-generációra szálló tudást Totone apaja magával vitte a sírba, nincs olyan akadály, ami eltántorítaná a fiúkat.

Sehol se otthon (Disney+)

Viharos kulturális változatások közepette érkezik 1961-ben a vibráló New York-i zenei színtérre egy rejtélyes 19 éves fiatalember Minnesotából, egy gitárral és forradalmi tehetségével felszerelkezve. Még maga sem tudja, hogy rövidesen merőben új utat jelöl ki az amerikai zenének. Bensőséges kapcsolatba kerül Greenwich Village emblematikus szakmabeli figuráival, üstökösszerű felemelkedése pedig egy korszakalkotó és vitákat kiváltó fellépésben csúcsosodik ki, ami világszerte visszhangzik.

Bámulatosak (Cinego, Telekom)

Az igaz történet alapján készült film főszereplője egy virtuóz zongorista ikerpár, Claire és Jeanne, akik felvételt nyernek egy tekintélyes zenei egyetemre, amelyet a szigorú Klaus Lenhardt professzor vezet. Akárcsak az apjuk, az ikrek is mindent feláldoznának azért, hogy a legjobbak legyenek. Ám egy betegség miatt fokozatosan gyengülni kezd a kezük, ami a teljesítményükre is kihat. Mivel nem hajlandók feladni az álmukat, ezért új módszereket találnak ki, hogy minden eddiginél bámulatosabbak legyenek.

Volt egyszer… az anyám

Az életigenlő történet megtörtént/valós eseményeken alapul. Roland Perez dongalábbal született a hatvanas évek elején, ezért mindenki elkönyvelte fogyatékosnak. Mindenki, kivéve az édesanyját, aki elhatározta, hogy bármi is történjen, meggyógyíttatja a fiát és nemcsak boldog, de egészséges életet is biztosít neki. Az anyának szembe kellett néznie a bürokráciával, az egészségügy korlátaival és a társadalmi előítéletekkel, ám a nőt semmi más nem érdekelte, csak a fia egészsége. Az anyai ösztönei mellett a világhírű énekes, Sylvie Vartan dalai tartották benne a lelket, és a reményt, hogy gyereke meggyógyul és sikeressé válik.

Gaucho Gaucho (HBO Max, Cinego)

A Calchaquí-völgyi gaucho közösségben a természetet tisztelő cowboyok és cowgirlök még mindig úgy vágtatnak lóháton, mintha száz évvel ezelőtt megállt volna az idő. Minden generációnak megvan a maga szerepe, legyen szó a helyi énekesről, a marhacsordákat terelő fiatalokról vagy a tapasztalt vénekről. Ebben az egyszerre szerető, összetartó, mégis nyers környezetben a tinédzserlány Guada elszántan küzd, hogy elismerjék a férfiak uralta rodeó világában.

Ha ennyi inspiráló film nem lenne elég, válogassatok a hasonló sorozatok közül: