Szenzációs nyári programokkal robbantják be az idei strandszezont Budapest fürdőhelyei

A vakáció kezdetével a fővárosi strandok is megnyitják kapuikat, hogy megannyi élményprogrammal kínáljanak hűsítő kikapcsolódást az egész családnak.

Éjszakai fürdőzések // több helyszínen (egész nyáron)

Frissítő fürdőt venni márpedig nem csak a kánikula legforróbb óráiban lehet, hiszen Budapesten az év minden napján, így természetesen a nyár folyamán is találhattok legalább egy olyan fürdőt, ahol este 10 óráig tudtok elmerülni a hűsítő medencékben. Ennek megfelelően a fővárosban hétfőnként a Rudas, kedden a Lukács, szerdán a Csillaghegyi, csütörtökön a Dandár, pénteken a Széchenyi, szombaton a Pesterzsébeti, vasárnap pedig a Paskál Fürdő vár titeket meghosszabbított nyitvatartással és egy különleges hangulatú esti programmal.

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CineSpa mozi a Széchenyi Gyógyfürdőben (2026. június 26. – július 17.)

A nyár egyik leghangulatosabb esti programját hozza el nektek a Széchenyi Gyógyfürdő, ahol a CineSpa – Neked vetítünk című sorozat keretében nézhettek meg filmklasszikusokat. A vetítések a fürdő gyönyörű kültéri élménymedencéjében kerülnek megrendezésre júniusban és júliusban péntek esténként, 20:45-ös kezdettel. A nyári moziműsoron olyan kedvencekkel találkozhattok, mint a Blöff, Az ördög Pradát visel, a Mamma Mia! és az 50 első randi. Budapesti lakcímkártyával rendelkező vendégek 20 órától ráadásul 50%-os kedvezménnyel válthatnak jegyet a különleges mozis élményekre.

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Szabadstrand az Árasztó-parton (2026. július 1-től)

A természetközeli csobbanás kedvelői idén újra élvezhetik Újbudán, az Árasztó-parton kialakított szabadstrandot. Az ingyenesen látogatható, vadregényes partszakasz a tervek szerint július 1-től várja a dunai fürdőzőket, a tavalyi állapotokhoz képest ráadásul több fejlesztés is történt, hiszen a helyszínen vezetékes vízzel ellátott mosdók és zuhanyzók is rendelkezésetekre állnak majd. A part szintén megújult, hiszen elhordták a balesetveszélyes köveket, valamint egy új lépcsőlejáró és strandbútorok is helyt kaptak. A folyószakaszon vízimentő figyel majd a biztonságotokra.

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Paskál 10 – Strandok Éjszakája (2026. július 25.)

A Strandok Éjszakája ismét rengeteg izgalmas programmal vár titeket, amik között mi most az idén tízéves Paskál Gyógy- és Strandfürdő rendezvényét emelnénk ki. Július 25-én a kerek évfordulónak megfelelően animációs programokkal, szórakoztató játékokkal, gyerekeknek szóló eseményekkel és brazil táncosok bemutatójával telik meg Zugló szeretett fürdője. Itt járva érdemes elvégeztetni a helyszínen elérhető, ingyenes dermatológiai szűrővizsgálatot is, ami nyáron különösen fontos lehet – ezután már csak annyi a teendőtök, hogy élvezzétek a meghosszabbított nyitvatartást és az éjszakába nyúló fürdőzést!

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Országos vízipisztolycsata // több helyszínen (2026. augusztus 8.)

Évről évre hatalmas népszerűségnek örvend a Magyar Fürdőszövetség kezdeményezése, az Országos vízipisztolycsata. Ezen nem is tudunk csodálkozni, hiszen a szórakoztató programon kicsik és nagyok egyaránt átélhetik a vízicsata adta adrenalinlöketet. Az augusztus 8-án megrendezett eseményhez országszerte számos fürdő csatlakozott, így természetesen Budapesten sem fogtok kimaradni a strandos buliból: a fővárosban a margitszigeti Palatinus Fürdőben tudtok játszani, ami az izgalmas programon kívül idén még a frissen felújított hullámmedencével is vár titeket. További információért kövessétek a fürdő Facebook-oldalát!

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+1 Fürödjetek varázslatos panorámával kísérve!

Egész nyáron várnak titeket Budapest gyönyörű panorámamedencéi, ahonnan felejthetetlen emlék lesz a lenyugvó nap fényében ellazulni. A Duna-parton található Rudas Gyógyfürdő panorámamedencéjéből például teljesen egyedülálló szemszögből tekinthetitek meg az augusztus 20-i tűzijátékot, míg a Csillaghegyi Árpád Forrásfürdőből Óbudára nyílik bámulatos kilátás, ahonnan a budai hegyek zöldjétől kezdve egészen a pesti oldal látványosságaira is rálátni. Az biztos, hogy ezt a tökéletes nyári lehetőséget kár lenne kihagyni!

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