Íme a legjobb szabadstrandok a Balaton északi és déli partján 2026 nyarán

Ha lehűtenétek, felfrissítenétek magatokat a nagy nyári melegben, ezúttal nem csak a szabadstrandokat gyűjtöttük nektek egy csokorba, hanem a strandos újdonságokat is!

Strandhírek és újdonságok a Balatonnál

Máris egy örömhírrel kezdünk: június elején megnyílt Balatonfüred legújabb strandja! Egy újonnan kialakított partszakaszon nyitotta meg kapuit az Aranyhíd Strand, ahol a csobbanni és kikapcsolódni vágyókat színvonalas szolgáltatások, éttermek, modern vizesblokkok és öltözők, napozóágyak és napernyők, valamint SUP- és vízibicikli-bérlés is várja.

Fokozva az örömöt osztjuk meg a hírt, hogy a keszthelyi Helikon Strand az idei szezonban már nem csak a helyieknek, hanem mindenki számára ingyenes belépést biztosít. A fürdőhely 20 ezer négyzetméteren várja a látogatókat gondozott, zöld pázsittal, árnyat adó hatalmas fákkal, játszóterekkel és büfékkel.

Ezzel ellentétben a korszerűsítésre szoruló balatonszemesi élményfürdő idén nyáron nem nyit ki. Míg megtalálják az új üzemeltetőt, addig is három közeli szabadstrand gondoskodik a felhőtlen fürdőzés élményéről.

Szerencsére olyan strandokból is tudtok válogatni, ahol kutyusotok, négylábú pajtásotok társaságában is élvezhetitek a strandolást. Ilyen például a fonyódi kutyás strand, a Keszthelyi Kutyás Park, Piknikkert és Strand, a balatonföldvári kutyabarát fürdőhely, de a tihanyi Belső-tó délkeleti sarkában is kutyával érkezőknek kialakított strand vár benneteket.

Íme a Balaton legjobb szabadstrandjai 2026-ban:

DÉLI PART

Balatonberény

Csicsergő sétány

Balatonboglár

Bólya köz

Fiumei strand

Jankovich-telepi strand

Kodály Zoltán strand

Platán

Sziget strand

Balatonfenyves

Balatonfenyves-alsó

Csalogány utca

Fenyőstrand

Huszka utca

Központi

Pozsony utca

Balatonföldvár

Nyugati

Központi

Kutyabarát fürdőhely

Balatonkeresztúr

Vitorlás utca

Balatonlelle

Csöpi köz

Határ utca

Hullám utca

Nyugati

Szirom köz

Virág strand

Balatonmáriafürdő

Bárdos strand

Faluház utca

Hajóállomás

Polgár utca

Őrház utca

Őz utca

Szabadság utca

Balatonőszöd

Ligetes strand

Balatonszárszó

Bendegúz tér

Előd utca

Móricz utca

Vízpart utca

Balatonszemes

Berzsenyi út

Hullám út

Vigadó

Balatonvilágos

Alsórét

Balatonaliga községi strand

Fonyód

Árpád part

Báthori utca

Bélatelep

Fonyódliget

Fürdő utca

Huszka utca

Városi strand

Siófok

Aranypart

Balatonszabadi – Sóstó

Ezüstpart

Szabadstrand a pesti vonathoz

Újhely

Szántód

Beach Party

Rigó utca

Zamárdi

Bácskai utca

Gyöngyvirág és Pipacs utca

Jegenye tér

Keszeg utca

Kiss Ernő utca

Klapka utca

Központi

T-Beach

ÉSZAKI PART

Balatonakarattya

Gumirádli

Balatonkenese

Alsóréti

Keszthely

Helikon Strand

Örvényes

Platán

Tihany

Gödrösi

Somosi

Ingyenes programok a vízisportok szerelmeseinek: