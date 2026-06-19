Íme a legjobb szabadstrandok a Balaton északi és déli partján 2026 nyarán

Ha lehűtenétek, felfrissítenétek magatokat a nagy nyári melegben, ezúttal nem csak a szabadstrandokat gyűjtöttük nektek egy csokorba, hanem a strandos újdonságokat is!
Strandhírek és újdonságok a Balatonnál
Máris egy örömhírrel kezdünk: június elején megnyílt Balatonfüred legújabb strandja! Egy újonnan kialakított partszakaszon nyitotta meg kapuit az Aranyhíd Strand, ahol a csobbanni és kikapcsolódni vágyókat színvonalas szolgáltatások, éttermek, modern vizesblokkok és öltözők, napozóágyak és napernyők, valamint SUP- és vízibicikli-bérlés is várja.
Fokozva az örömöt osztjuk meg a hírt, hogy a keszthelyi Helikon Strand az idei szezonban már nem csak a helyieknek, hanem mindenki számára ingyenes belépést biztosít. A fürdőhely 20 ezer négyzetméteren várja a látogatókat gondozott, zöld pázsittal, árnyat adó hatalmas fákkal, játszóterekkel és büfékkel.
Ezzel ellentétben a korszerűsítésre szoruló balatonszemesi élményfürdő idén nyáron nem nyit ki. Míg megtalálják az új üzemeltetőt, addig is három közeli szabadstrand gondoskodik a felhőtlen fürdőzés élményéről.
Szerencsére olyan strandokból is tudtok válogatni, ahol kutyusotok, négylábú pajtásotok társaságában is élvezhetitek a strandolást. Ilyen például a fonyódi kutyás strand, a Keszthelyi Kutyás Park, Piknikkert és Strand, a balatonföldvári kutyabarát fürdőhely, de a tihanyi Belső-tó délkeleti sarkában is kutyával érkezőknek kialakított strand vár benneteket.
Íme a Balaton legjobb szabadstrandjai 2026-ban:
DÉLI PART
Balatonberény
- Csicsergő sétány
Balatonboglár
- Bólya köz
- Fiumei strand
- Jankovich-telepi strand
- Kodály Zoltán strand
- Platán
- Sziget strand
Balatonfenyves
- Balatonfenyves-alsó
- Csalogány utca
- Fenyőstrand
- Huszka utca
- Központi
- Pozsony utca
Balatonföldvár
- Nyugati
- Központi
- Kutyabarát fürdőhely
Balatonkeresztúr
- Vitorlás utca
Balatonlelle
- Csöpi köz
- Határ utca
- Hullám utca
- Nyugati
- Szirom köz
- Virág strand
Balatonmáriafürdő
- Bárdos strand
- Faluház utca
- Hajóállomás
- Polgár utca
- Őrház utca
- Őz utca
- Szabadság utca
Balatonőszöd
- Ligetes strand
Balatonszárszó
- Bendegúz tér
- Előd utca
- Móricz utca
- Vízpart utca
Balatonszemes
- Berzsenyi út
- Hullám út
- Vigadó
Balatonvilágos
- Alsórét
- Balatonaliga községi strand
Fonyód
- Árpád part
- Báthori utca
- Bélatelep
- Fonyódliget
- Fürdő utca
- Huszka utca
- Városi strand
Siófok
- Aranypart
- Balatonszabadi – Sóstó
- Ezüstpart
- Szabadstrand a pesti vonathoz
- Újhely
Szántód
- Beach Party
- Rigó utca
Zamárdi
- Bácskai utca
- Gyöngyvirág és Pipacs utca
- Jegenye tér
- Keszeg utca
- Kiss Ernő utca
- Klapka utca
- Központi
- T-Beach
ÉSZAKI PART
Balatonakarattya
- Gumirádli
Balatonkenese
- Alsóréti
Keszthely
- Helikon Strand
Örvényes
- Platán
Tihany
- Gödrösi
- Somosi