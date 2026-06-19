Íme a legjobb szabadstrandok a Balaton északi és déli partján 2026 nyarán

Ha lehűtenétek, felfrissítenétek magatokat a nagy nyári melegben, ezúttal nem csak a szabadstrandokat gyűjtöttük nektek egy csokorba, hanem a strandos újdonságokat is!

Strandhírek és újdonságok a Balatonnál

Máris egy örömhírrel kezdünk: június elején megnyílt Balatonfüred legújabb strandja! Egy újonnan kialakított partszakaszon nyitotta meg kapuit az Aranyhíd Strand, ahol a csobbanni és kikapcsolódni vágyókat színvonalas szolgáltatások, éttermek, modern vizesblokkok és öltözők, napozóágyak és napernyők, valamint SUP- és vízibicikli-bérlés is várja.

Fokozva az örömöt osztjuk meg a hírt, hogy a keszthelyi Helikon Strand az idei szezonban már nem csak a helyieknek, hanem mindenki számára ingyenes belépést biztosít. A fürdőhely 20 ezer négyzetméteren várja a látogatókat gondozott, zöld pázsittal, árnyat adó hatalmas fákkal, játszóterekkel és büfékkel.

Fotó: Egy jó kép az utazásról

Ezzel ellentétben a korszerűsítésre szoruló balatonszemesi élményfürdő idén nyáron nem nyit ki. Míg megtalálják az új üzemeltetőt, addig is három közeli szabadstrand gondoskodik a felhőtlen fürdőzés élményéről.

Szerencsére olyan strandokból is tudtok válogatni, ahol kutyusotok, négylábú pajtásotok társaságában is élvezhetitek a strandolást. Ilyen például a fonyódi kutyás strand, a Keszthelyi Kutyás Park, Piknikkert és Strand, a balatonföldvári kutyabarát fürdőhely, de a tihanyi Belső-tó délkeleti sarkában is kutyával érkezőknek kialakított strand vár benneteket.

Íme a Balaton legjobb szabadstrandjai 2026-ban:

DÉLI PART

Balatonberény

  • Csicsergő sétány

Balatonboglár

  • Bólya köz
  • Fiumei strand
  • Jankovich-telepi strand
  • Kodály Zoltán strand
  • Platán
  • Sziget strand

Balatonfenyves

  • Balatonfenyves-alsó
  • Csalogány utca
  • Fenyőstrand
  • Huszka utca
  • Központi
  • Pozsony utca

Balatonföldvár

  • Nyugati
  • Központi
  • Kutyabarát fürdőhely

Balatonkeresztúr

  • Vitorlás utca

Balatonlelle

  • Csöpi köz
  • Határ utca
  • Hullám utca
  • Nyugati
  • Szirom köz
  • Virág strand

Balatonmáriafürdő

  • Bárdos strand
  • Faluház utca
  • Hajóállomás
  • Polgár utca
  • Őrház utca
  • Őz utca
  • Szabadság utca

Balatonőszöd

  • Ligetes strand

Balatonszárszó

  • Bendegúz tér
  • Előd utca
  • Móricz utca
  • Vízpart utca

Balatonszemes

  • Berzsenyi út
  • Hullám út
  • Vigadó

Balatonvilágos

  • Alsórét
  • Balatonaliga községi strand

Fonyód

  • Árpád part
  • Báthori utca
  • Bélatelep
  • Fonyódliget
  • Fürdő utca
  • Huszka utca
  • Városi strand

Siófok

  • Aranypart
  • Balatonszabadi – Sóstó
  • Ezüstpart
  • Szabadstrand a pesti vonathoz
  • Újhely

Szántód

  • Beach Party
  • Rigó utca

Zamárdi

  • Bácskai utca
  • Gyöngyvirág és Pipacs utca
  • Jegenye tér
  • Keszeg utca
  • Kiss Ernő utca
  • Klapka utca
  • Központi
  • T-Beach

 

ÉSZAKI PART

Balatonakarattya

  • Gumirádli

Balatonkenese

  • Alsóréti

Keszthely

  • Helikon Strand

Örvényes

  • Platán

Tihany

  • Gödrösi
  • Somosi

Ingyenes programok a vízisportok szerelmeseinek:

Ingyenes programok várják a vízisportok szerelmeseit a Balaton imádott városában idén
Ingyenes programok várják a vízisportok szerelmeseit a Balaton imádott városában idén

Vitorlás- és kajaktúrák, SUP-jóga és még sárkányhajós kihívások is várják a vízisportok szerelmeseit a Balaton északi partjának kikötőjében.

Funzine Funzine