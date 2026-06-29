Íme a legjobb programok a héten a Balaton partján – 2026. június 29. – július 5.

Július első hete csupa izgalmas programot tartogat számotokra a Balaton környékén, legyen szó gasztronómiai élményekről, túrákról vagy koncertekről. Egy biztos, egyikről sem érdemes lemaradni!

Egry nyomában, Udvardi fényében, borral a pohárban // Badacsonytomaj (2026. július 2.)

Exkluzív tárlatvezetésre invitálnak benneteket júliusban a Badacsony két ikonikus festőjének műhelyébe. A túra során Egry József és Udvardi Erzsébet munkásságába nyerhettek betekintést: művészetük a Balaton fényeit, színeit és különleges hangulatát örökíti meg. A művészeti élményt egy hangulatos séta élménydús idegenvezetéssel és egy háromtételes badacsonyi borkóstoló teszi teljessé.

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Tulipán Esték // Balatonalmádi (2025. július 2.)

Tulipán Esték nyári fesztivál Balatonalmádi egyik fontos, ám háttérbe szorult helyszínét, a Tulipán Udvart és környékét szeretné új életre kelteni. Négy egymást követő nyári csütörtök estén június végén és július első felében koncertek, esti piac, vásári komédia, helytörténeti séták és közösségi élmények várják a látogatókat

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Krisz Rudi – Homokba rajzolt szerelem // Plázs Siófok (2025. július 2.)

A 2026-os nyár egyetlen Krisz Rudi nagykoncertje július 2-án a Plázson.

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Rév-Hang Fesztivál // Révfülöp (2026. július 2-4.)

Július 2. és 4. között „A zene mindenkié” jelszóval, három egymást követő este ingyenes szabadtéri komolyzenei és swing koncertekkel – köztük a Swing á la Django és a Győri Filharmonikus Zenekar fellépésével – várja a kultúra kedvelőit a Révfülöpi Szabadtéri Színpadon.

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Gospel Napok // Balatonfüred (2026. július 2-4.)

Immár 37. alkalommal telik meg lélekemelő dallamokkal a balatonfüredi Kisfaludy Szabadtéri Színpad a Gospel Napok rendezvénysorozatán július 2. és 4. között. A háromnapos, teljesen díjtalanul látogatható fesztiválon olyan kiváló fellépők garantálják a felejthetetlen hangulatot, mint Kökény Attila, Oláh Gergő, a Füredi Dixieland Band, valamint az etno-gospelt játszó Új Forrás zenekar.

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Vezetett bortúra Badacsonyban – dűlők, borok és panoráma // Badacsonytomaj (2026. július 3.)

Badacsony legismertebb dűlőin vezet ez a különleges bortúra, ahol három pincészet, kilencféle bor és lenyűgöző balatoni panoráma várja az érdeklődőket. A program során maguk a borászok mesélnek a borokról és a hegy történetéről.

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Rakonczai Imre piano est a Tagyon Birtokon (2026. július 3.)

Egy felejthetetlen este a Tagyon Birtokon, ahol a kellemes élő zene és a gasztronómiai ízélmények összefonódnak. Az élmény része egy kellemes kétfogásos vacsora a gyönyörű kilátást nyújtó panorámateraszon, miközben a megunhatatlan dallamok koronázatlan királya, Rakonczai Imre varázslatos zongorajátéka kíséri ezt a különleges eseményt.

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Zenés estek a Balaton várában: 4S Street // Szigliget (2026. július 3.)

A tavalyi debütálás után másodszor is beveszi a szigligeti várat az erdélyi csapat. Mesélek a bornak, Üzenet a távolból, Tíz éven át, Ilyen ez az élet – ezeket a dalokat biztosan velük énekelheted.

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P. Mobil & Ős-P.Box // Peter’s Terasz, Balatonakarattya (2026. július 3.)

A magyar rock két megkerülhetetlen dinoszaurusza, a P. Mobil és az Ős-P.Box most egy színpadon áll – és együtt több mint 100 évnyi rockot hozunk el nektek. Mindkét zenekar életpályája legjobb számaival érkezik kiegészítve néhány új dallal.

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Retro Party // Siófok (2026. július 3.)

A siófoki Angi Hekker Büfében július 3-án DJ Papszi zenéjére bulizhattok 22 órától egészen hajnali 1 óráig.

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Ha családi programokat kerestek a Balatonnál:

Bazalt Napok // Badacsonytördemic (2026. július 3-5.)

A Badacsony lábánál július első hétvégéjén idén is életre kel Badacsonytördemic. A Bazalt Napok három napra megtölti a falut zenével, irodalommal, gasztronómiával és művészettel.

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KeszthelyFest (2026. július 3-5.)

Három este újra dallamokkal és ízekkel telik meg Keszthely főtere és sétálóutcája. A keszthelyi nyár nem csak a vízparton felejthetetlen: a KeszthelyFest idén is változatos zenei fellépőkkel, izgalmas családi programokkal, gasztroélményekkel és igazi városi fesztiválhangulattal vár.

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Feel The Rhythm Rockabilly Fesztivál // Balatonalmádi (2026. július 4.)

A Balatonalmádi Rockabilly Fesztivál keretében megvalósuló ingyenes szabadtéri koncerten július 4-én, szombaton 18:00 órától a Wesselényi strand előtti téren a Nyughatatlan zenekar pörgeti fel a hangulatot hamisítatlan, nagy energiájú rock ‘n’ roll és jive dallamokkal.

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Veteránjármű Kiállítás // Balatonfenyves (2026. július 4.)

Az Oldtimer Club szervezésében megvalósuló balatonfenyvesi Veteránjármű Kiállítás és Találkozó július 4-én látványos városi felvonulással és egész napos kiállítással várja a klasszikus autók és motorok szerelmeseit a Balatonfenyves Yacht Klub kikötőjében.

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CityMatiné – Balatoni Boogie // Káptalanfüred (2026. július 4.)

Július 4-én visszatér a CityMatiné a Balaton északi partjára. Mezítlábas táncolás, spontán találkozások, naplementébe forduló beszélgetések. A zenei programról ezúttal Captain Knuckles, Geopard Tourist, Karim, Sabani, Sobek és a Treehouse Crew (SNP) gondoskodik, akik a délutáni óráktól egészen estig kísérik majd végig a közönséget ezen a balatoni kiruccanáson.

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Pilates, Bor & Sunset Grill Party // Siófok (2026. július 4.)

Második közös eseményére készül a Bonita Stúdió és a Kecskés Szilárd és Fia Pincészet. Ezúttal egy igazán aktív, nyári naplementés programmal várnak benneteket. A rendezvény Balogh Lili talajpilates órájával kezdődik, eközben a férjek, barátok részt vehetnek egy négy tételes borkóstolón. Az estet ezután egy közös, naplementés grillezés koronázza meg.

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Egy étterem felfedezése is szuper balatoni program lehet:

Csengetett, Mylord? // Kultkikötő, Balatonboglár (2026. július 4.)

Az özvegy Lord Meldrum öccsével, anyósával, két lányával éli a húszas évek Londonjának felső tízezer-beli életét. A kényelmüket szolgáló szakácsnő, az inas, a komornyik, a szobalány legalább olyan színes egyéniség, mint a ház urai. A fent és a lent ellentétére épülő komédia-sorozat után itt a színpadi változat, melyben az immár kultikus karakterek tovább űzik szenvedélyeiket, ki a pénz, ki a szoknyák irányában.

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Dzsúdló // Plázs Siófok (2026. július 4.)

A fiatal, ám annál markánsabb hangú Dzsúdló villámgyorsan vált népszerűvé szókimondó, sajátos hangulatú dalaival. Az énekes 2022 szeptembere óta hatszor töltötte meg a Budapest Parkot, de volt már Arénás koncertje is, az idei évet pedig eddigi legnagyobb dobásával, egy telt házas MVM Dome koncerttel kezdte. Júliusban felejthetetlen estével várja a Plázs látogatóit.

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XVII. Keszegfesztivál // Gyenesdiás (2026. július 4-5.)

A gyenesdiási Piac és Rendezvénytér július első hétvégéjén megtelik élettel, ízekkel és zenével! A XVII. Keszegfesztivál minden korosztály számára izgalmas programokat kínál: koncertek, gasztronómiai élmények, családi programok és hagyományőrző események várják a látogatókat a Balaton partján.

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Csárdáskirálynő // Peter’s Terasz, Balatonakarattya (2026. július 5.)

Kálmán Imre leghíresebb, legtöbbet játszott, és mindemellett már több, mint száz éves nagyoperettje két felvonásban.

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