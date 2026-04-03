Megfestett mennyország: 7 kazettás mennyezetű templom, amit egyszer látnod kell

Magyarország eldugott falvaiban, apró református templomok mennyezetein egy különleges művészeti örökség lapul, amelyről a legtöbben mit sem tudnak. A helybéli asztalosmesterek és festők munkái évszázadok óta őrzik a népi képzelet gazdagságát, festett kazetták színes kavalkádjában megörökítve mindazt, amit a kor embere szépnek és fontosnak tartott. Mutatjuk, hol találjátok a műfaj legszebb példáit!

Tákosi református templom

A mezítlábas Notre Dame-ként is emlegetett templom legősibb része 1766-ban épült, méghozzá fából és sárból, Mária Terézia reformációellenes rendelkezései nyomán. A megjelenésében a gótika stílusjegyeit hordozó épület a Felső-Tisza-vidékére jellemző népi építészet kimagasló művészeti alkotása, amelynek virágmotívumokban gazdag festett deszkamennyezete (Lándor Ferenc erdélyi asztalosmester munkája) a kései reneszánsz világát idézi meg, 58 szemet gyönyörködtető táblán.

4845 Tákos, Bajcsy-Zsilinszky utca 29. | Weboldal

Szennai református templom

A Szennai Skanzen múltidéző épületsora fölött magasodik a somogyi település 1785-ben felszentelt református temploma, melynek hármas tagolású, az ég felé törő toronysisakja messziről is jól látszik. A festett fakarzatot, a Mózes-széket, a padok mellvédjét és a tulipános motívumok mellett egy másik sellőfigurás ábrázolást is őrző mennyezeti kazettákat Nagyváthy János asztalosmester készítette, akinek nevét és a készítés idejét az északi karzaton találjuk.

7477 Szenna, Rákóczi Ferenc utca, Szabadtéri Néprajzi Múzeum | Weboldal

Szentgyörgyvölgyi református templom

Az őrségi Szentgyörgyvölgy késő barokk stílusú templomát II. József türelmi rendelete után, 1787-ben emelték sietve, de tornya csak öt évre rá épült meg. Különlegessége a három helybéli asztalos, Rákos Ferenc, Szabó Tamás és Szabó János által készített kazettás mennyezete: a 88 darab tábla kék-fehér színekben pompázó, bárányfelhőket mintázó festése a falu nyugalmazott oskolamestere, Patkó András keze munkáját dicséri, és a föld és a mennyország kapcsolatát fejezi ki.

8975 Szentgyörgyvölgy, Petőfi Sándor utca 33. | Weboldal

Drávaiványi református templom

Az ormánsági Drávaiványi messze földön híres református temploma 1792-ben épült késő barokk stílusban; mennyezetét 167 darab színes kazetta díszíti, melyek találkozási pontjaiba vörös, faragott fagombocskák ékelődnek be. A plafon középpontjában lévő, stilizált napkorongot formázó királykazetta az alapítók dicsőségét hirdeti, de fontos kiemelni a templom fakarzatát, szószékét és Mózes-székét is, melyek a népies rokokó jegyeit mutatják. A mennyezet kazettái közül kiemelkedik egy kardot tartó, koronás sellőábrázolás, amely eltér a református egyház emberi alakokat kerülő gyakorlatától.

7960 Drávaiványi, Rákóczi Ferenc utca 1.

Kórósi református templom

Gyarmati János vajszlói műhelyéből kerültek ki a vidék másik fontos kazettás mennyezetének táblái: az egykoron vizekben és halakban gazdag Kórós falujának templomát a református hívek adományaiból emelték a 18. század végén, majd később, 1834-ben tovább bővítették, amitől az épület hajója aránytalanul hosszúvá vált. Festett-faragott deszkamennyezete a növényi ornamentika és a református jelképek bőséges tárháza, melyek között nincs két egyforma kazetta a templomban.

7841 Kórós, Kossuth utca 40. | Weboldal

Csengersimai református templom

A festői környezetben, a Simai-tó partjától néhány méterre fekvő, karcsú huszártoronnyal ékesített téglatemplom 1210 és 1220 között épült román stílusban, és a 16. század óta tartozik a református egyházhoz. Népies barokk berendezése 1761-ből származik, miután a Rákóczi-szabadságharc idején elnéptelenedett faluba visszatelepülő lakosság kijavította a portyázó tatárok okozta károkat. A festett kazettás mennyezetet vizsgálva egyaránt találunk csillagászati, asztrológiai és vallási jelképeket, az égitestektől kezdve a mitológiai lényeken át egészen Noé bárkájáig.

4743 Csengersima, Fő utca 24. | Facebook

Füzéri református templom

A füzéri református templom belső terének legértékesebb eleme az 1832-ben készült festett fakazettás mennyezet, amelyet Pandák Mihály készített. A kazetták szabályos rendben tagolják a sík mennyezetet, mindegyik mezőt egyedi, kézzel festett díszítés tölti ki. A motívumkincsben a stilizált virágok és a geometrikus formák egyvelege a népi rokokó ízlésvilágát megidézve alkotnak egységes harmóniát. A visszafogott, mégis élénk színhasználat ritmust ad a térnek, miközben kiemeli a mennyezet szerkezeti tagolását.

3996 Füzér, Szabadság út 5. | Weboldal

