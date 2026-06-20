Kirándulástippek két keréken: 6 remek e-bike-bérlő hely a nagy felfedezésekhez

Ha a vízparti heverészést aktívabb élményekre cserélnétek, idén nyáron fedezzétek fel hazánk kincseit két keréken! A gondtalan tekeréshez nincs is jobb választás az e-bikenál, mely bármely biciklis útvonal meghódításához jól jöhet: íme, 6 szuper kerékpárkölcsönző, ahol meglelitek.

E-bike túrák a Pilisi Parkerdőben

Akár tempósan, akár lazább ütemben tekernétek, a Pilisi Parkerdő vezetett erdei bringatúrái között biztosan megtaláljátok a számotokra legmegfelelőbbet. E-bikeot tőlük Dömörkapun, a Pilisi Parkerdő Szentendrei Erdészeténél bérelhettek, majd csoportos vagy saját szervezésű túrán szelhetitek a Pilis vadregényes vidékét, ahol mintegy 350 kilométernyi bicikliút vár benneteket. Flottájukban húsz e-kerékpár kapott helyet, hogy még a nagyobb társaságok, kollégák, családok is együtt fedezhessék fel a Visegrádi-hegység mesés vidékét. A különböző túrák részletes leírását a Pilisi Parkerdő weboldalán találjátok!

2000 Szentendre, Dömörkapu utca 2. | Weboldal

BalatonBike365, több helyszínen

Ha régóta dédelgetett álmotok körbetekerni a magyar tengert, a BalatonBike365 kerékpárbérlőpontjainak hála idén nyáron egyszerűbben megtehetitek, mint gondolnátok! Bármely partszakaszon jártok, kerékpáros központjaikban prémium e-bikeokkal, túravonalötletekkel, jól felszerelt szervizzel és vezetett túrákkal várnak benneteket – Badacsonyban, Balatonföldváron, Balatonfüreden és Keszthelyen. Utatokat festői tájak, kilátópontok, kulturális érdekességek és helyi ízek teszik felejthetetlenné, az e-bike pedig kényelmessé a tekerést.

8261 Badacsonytomaj, Park utca 26. | 8623 Balatonföldvár, Rákóczi Ferenc utca 32. (Nyugati Strand) | 8230 Balatonfüred, Aranyhíd sétány 8. | 8360 Keszthely, Mikus Gyula sétány 1/A | Weboldal

E-bike Tisza-tó, Poroszló

Nem túlzás azt állítani, hogy a Tisza-tó hazánk legnépszerűbb bringás úti célja, kiváltképp a családok körében. Nem is csoda, hiszen akár 70 kilométeren át, jól kiépített, sík terepen tekerhettek, útközben pedig kerékpáros hidak, kilátók, madárrezervátumok, vadregényes nádasok látványában gyönyörködhettek. Sőt, akár a híres-neves Tisza-tavi Ökocentrumot is felfedezhetitek! Érdemes Poroszlón kezdeni a tekerést, ahol a Tűzoltó utcai kerékpárkölcsönzőben gyereküléssel felszerelt e-bikeokat is bérelhettek.

3388 Poroszló, Tűzoltó utca 1. | Weboldal

Borbringa E-bike kölcsönző, Mád

Igazán különleges élményben lesz részük azoknak, akik a Tokaji borvidéket is bakancslistára tűzik az idei bringaszezon alatt. A világörökség részét képező helyszínen szőlőtőkék, dűlők ölelésében, változatos terepen tekerhettek, jól kiépített útvonalakon. Errefelé rutinos és könnyedebb túrára vágyó bringások egyaránt megtalálják a számításaikat, az ínyencek pedig akár némi borozással is egybeköthetik a kiruccanást. A mádi Borbringa E-bike kölcsönző pedig egyedi kerékpárokkal és izgalmas, vezetett túrákkal járul hozzá a felejthetetlen kalandokhoz.

3909 Mád, Rákóczi utca 5. | Facebook

DunakanyarBike, Nagymaros

Nem árulunk el nagy titkot azzal, hogy a Dunakanyar valóságos bringaparadicsomként van számon tartva. Népszerűségét páratlanul változatos útvonalainak köszönheti: míg a Duna mentén sík terepen tekerhettek, megint máshol hegyvidéki kalandokban lehet részük a kicsit rutinosabb biciklizőknek. Nagymaros környéke szuper kiindulópont, hiszen innen tekerhettek Zebegény felé, látványos, kezdőbarát bringás élményekért, de akár kompra is pattanhattok, ha Visegrádon kerékpároznátok. Nagymaros főterén, az erdészet épületénél találjátok a DunakanyarBike kölcsönzőt, ahol 18 e-bike közül választhatjátok ki a számotokra legmegfelelőbbet.

2626 Nagymaros, Fő tér 1. | Weboldal

Vaskarika kerékpárkölcsönző, Őriszentpéter

Természetesen hazánk nyugati csücske sem maradhat ki a sorból, ha bakancslistás bringaútvonalakról van szó. Az Őrség mesebeli falvakkal, festői tájakkal, zöldellő erdőkkel és néprajzi csemegékkel tűzdelt vidéke tele van látványos kerékpárútvonalakkal, melyek javarészt a térség központjából, Őriszentpéterről indulnak. Tekerés közben valóságos időutazáson is részt vehettek, hiszen akár többszáz éves házakat, templomokat is útba ejthettek. A Vaskarika kerékpárkölcsönző pedig az őriszentpéteri Malom Látogatóközpontban bocsát rendelkezésetekre príma e-bikeokat a gondtalan élményekhez.

9941 Őriszentpéter, Városszer 116. | Facebook

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