Ingyenes kulturális fesztivállal ünnepel szeptemberben Ferencváros

Alighogy beköszöntött az ősz, szeptember első hétvégéjén máris színes programkavalkádba csöppenhetünk a Bakáts téren, hiszen jobbnál jobb koncertekkel és előadásokkal érkezik a mindenki által várt X. Bakáts Feszt!

Bakáts Feszt, Bakáts tér, Ferencváros, IX. kerület, kulturális fesztivál, fesztivál, programok, szeptember, ősz
Fotó: Bakáts Feszt

A Bakáts Feszt a IX. kerület legnagyobb kulturális rendezvénye. aminek apropóján Ferencváros kivételes hangulatú találkozóhellyé válik szeptember 5. és 7. között.

Az ingyenes szabadtéri fesztivál mindenkit tárt karokkal vár, aki szeretne ebben a három napban egyedülálló közegben kikapcsolódni barátokkal, családtagokkal vagy akár egyedül. Szeptember első hétvégéjén fantasztikus koncerteken, irodalmi beszélgetéseken, edukatív jellegű előadásokon, kiállításokon és helytörténeti sétákon lesz lehetőség ugyanis részt venni.

Bakáts Feszt, Bakáts tér, Ferencváros, IX. kerület, kulturális fesztivál, fesztivál, programok, szeptember, ősz
Fotó: Bakáts Feszt

A változatos zenei kínálatról és a remek hangulatról olyan kiemelkedő zenekarok és előadók gondoskodnak, mint a Csaknekedkislány, a Barabás Lőrinc kvartett, a The Qualitons, a Dakh Daughters, L.A. Suzi, Kalap Jakab, de színpadra lép a MÁV Szimfonikus Zenekar is.

A Bakáts Feszt kicsiknek és nagyoknak is egyaránt tartogat felejthetetlen programokat, köztük a Bakáts Bunkerbe invitáló kisfilmbemutatók, de lesz templombejárás, kreatív írás kurzus Simon Mártonnal, fotókiállítás, slam poetry, történeti séta, továbbá szeptember 6-án vetítik majd a KIX című filmet is.

Ha nem szeretnétek lemaradni a jobbnál jobb ingyenes programokról, további információt ezen a linken, illetve a Facebook-oldalon ide kattintva találtok.

Számtalan helyet fedezhettek fel szeptemberben:

7 remek vezetett sÃ©ta Budapesten, ami izgalmakat csempÃ©sz az Åsz elsÅ hÃ³napjÃ¡ba
7 remek vezetett sÃ©ta Budapesten, ami izgalmakat csempÃ©sz az Åsz elsÅ hÃ³napjÃ¡ba

A tikkasztÃ³ nyÃ¡ri melegek lecsengÃ©sÃ©vel az Åsz elsÅ hÃ³napja szÃ¡mos kivÃ¡lÃ³ lehetÅsÃ©get tartogat egy-egy hosszabb Åszeleji sÃ©tÃ¡ra.

Funzine Funzine