Ingyenes kulturális fesztivállal ünnepel szeptemberben Ferencváros

Alighogy beköszöntött az ősz, szeptember első hétvégéjén máris színes programkavalkádba csöppenhetünk a Bakáts téren, hiszen jobbnál jobb koncertekkel és előadásokkal érkezik a mindenki által várt X. Bakáts Feszt!

A Bakáts Feszt a IX. kerület legnagyobb kulturális rendezvénye. aminek apropóján Ferencváros kivételes hangulatú találkozóhellyé válik szeptember 5. és 7. között.

Az ingyenes szabadtéri fesztivál mindenkit tárt karokkal vár, aki szeretne ebben a három napban egyedülálló közegben kikapcsolódni barátokkal, családtagokkal vagy akár egyedül. Szeptember első hétvégéjén fantasztikus koncerteken, irodalmi beszélgetéseken, edukatív jellegű előadásokon, kiállításokon és helytörténeti sétákon lesz lehetőség ugyanis részt venni.

A változatos zenei kínálatról és a remek hangulatról olyan kiemelkedő zenekarok és előadók gondoskodnak, mint a Csaknekedkislány, a Barabás Lőrinc kvartett, a The Qualitons, a Dakh Daughters, L.A. Suzi, Kalap Jakab, de színpadra lép a MÁV Szimfonikus Zenekar is.

A Bakáts Feszt kicsiknek és nagyoknak is egyaránt tartogat felejthetetlen programokat, köztük a Bakáts Bunkerbe invitáló kisfilmbemutatók, de lesz templombejárás, kreatív írás kurzus Simon Mártonnal, fotókiállítás, slam poetry, történeti séta, továbbá szeptember 6-án vetítik majd a KIX című filmet is.

Ha nem szeretnétek lemaradni a jobbnál jobb ingyenes programokról, további információt ezen a linken, illetve a Facebook-oldalon ide kattintva találtok.

