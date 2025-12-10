13 bűbájos mézeskalácsfalu szerte az országban, amitől édesebb lesz az adventi várakozás

Az ünnepi időszak egyik legkedvesebb hagyományának számító, kézzel készült mézeskalácsfalvakban az egész családdal együtt tudtok gyönyörködni. Csokorba gyűjtöttük, merre érdemes elindulni, ha a nyakatokba vennétek az országot – de a főváros vonzáskörzetében is ajánlunk ennivalóan édes falvakat!

Mézeskalácsfalvak Budapest környékén:

Mézeskalácsfalu, Mogyoród (2025. december 14-ig)

Ötödik alkalommal készülhetett el a helyi lakosok segítségével a mogyoródi mézeskalácsfalu. A cukormázas kiállítást hétfőtől szombatig 16 és 19 óra között, vasárnaponként pedig 14 és 18 óra között tudjátok megtekinteni. Csoportok a nyitvatartási időn kívül is csodájára járhatnak a látványosságnak, ehhez viszont előbb egyeztetni kell a szervezőkkel. Ha jót (t)ennétek, arra is van lehetőségetek: az alkotásokat idén is meg tudjátok vásárolni, a befolyt összeggel ráadásul a rászoruló helyi családokat támogatjátok. A jubileumi alkalomra egyébként 50 alkotás elkészítése volt a cél – nézzétek meg, hogy sikerült-e!

2146 Mogyoród, Rózsa utca 2-4. | Facebook

Mesebeli Mézeskalácsváros, Monor (2025. december 18-ig)

A vonattal is könnyen megközelíthető monori mézeskalácsvárost a Vigadó Kulturális és Civil Központ nyitvatartási idejében tudjátok megtekinteni december 18-ig bezárólag. A kiállítás alatt a közönség szavazhat is a kedvenc alkotására, a rendezvény végén a legjobbnak ítélt ennivaló alkotás tulajdonosa jutalomban részesül.

2200 Monor, Kossuth Lajos utca 65-67. | Weboldal

Mézeskalácsváros kiállítás, Ercsi (2025. december 21-ig)

A Pest vármegye határában fekvő Ercsi is csodálatos mézeskalács-kiállítást ígér. A Művelődési Ház aulájában megtekinthető mézeskalácsváros és az udvaron megrendezett hangulatos adventi vásár együttesen varázsol utánozhatatlan ünnepi hangulatot.

2451 Ercsi, Szent István út 12. | Facebook

A mi édes kis falunk, Csömör (2025. december 30-ig)

A Budapesttel határos Csömör is remek mézeskalácsházikókkal vár. Arra figyeljetek, hogy a Betlehemi udvar decemberben változó napokon fogadja az érdeklődőket – indulás előtt mindenképpen nézzétek meg a Csömöri Tót Hagyományaink Háza Facebook-oldalát, nehogy lemaradjatok! A nyitvatartási napokon 16 és 20 óra között megnézhető kiállítás csoportok számára más időpontokban is elérhető, ehhez azonban előzetes bejelentkezés szükséges.

2141 Csömör, Gorkij fasor 11. | Facebook

Mézeskalácsváros, Törökbálint (2025. december 11. – 2026. január 6.)

Idén először közös összefogással épülhetett meg a törökbálinti mézeskalácsváros, amely a város jellegzetes épületeit, tereit idézi meg. A mézeskalácsváros december 11-től látogatható, de ha nagyon kíváncsiak vagytok, már egy nappal korábban, december 10-én is részt tudtok venni az ünnepélyes megnyitón. A kiállított alkotásokra december 16-ig ráadásul szavazni is lehet az esemény oldalán és a helyszínen egyaránt – a legjobban sikerült házikók készítői ajándékot is kapnak.

2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 79. | Tovább a Facebook-eseményre >>

Mézeskalácsváros, Zsámbék (2026. január végéig)

Szintén ötödik alkalommal rendezik meg a zsámbéki mézeskalács-kiállítást. A piac fogadóépületében idén közel negyven szebbnél szebb, különleges mézeskalács-építményt tudtok szemügyre venni. A süteményváros felfedezése után ráadásul a szomszédos koripályán is tudtok egyet csúszni.

2072 Zsámbék, Akadémia utca 3. | Facebook

Mézeskalácsfalvak országszerte:

Mézeskalácsfalu, Kápolnásnyék (2025. december 2-től)

Bár a kápolnásnyéki mézeskalácsfalu már december 2-től várja a látogatókat, továbbra is van lehetőség saját alkotásokkal bővíteni a falvacskát. Az elkészült műveket a Művelődési Ház ablakában tudjátok szemügyre venni. A családi kiruccanás a Halász-kastély és a közelben lévő Velencei-tó kipipálásával lesz teljes, ami télen is tökéletes desztináció.

2476 Pázmánd, Fő utca 66. | Facebook

Mézes Város, Rétság (2025. december 7-től)

A Budapesttől 55 kilométerre található Rétság, Nógrád vármegye legkisebb települése, azonban családias mézeskalácsvárosával és barátságos utcáival garantáltan be fogja lopni magát a szívetekbe. Az ennivaló alkotásokat december 2-ig kellett leadni a Városi Művelődési Központban, december 7-én pedig meg is nyílt a kiállítás, melynek különlegessége a mézeskalácsvároson átsuhanó vonat.

2651 Rétság, Rákóczi út 26. | Facebook

Mézeskalácsváros, Siófok (2025. december 15-ig)

A Balaton szerelmeseinek jó választás lehet a siófoki mézeskalácsváros, ahol a déli part fővárosának jellegzetességeit – többek között a víztornyot, az óriáskereket, a kikötőt, de még a Balaton hullámait is – megnézhetitek ehető makettváltozatban. A Kálmán Imre Művelődési Központban megtekinthető kiállítás és vásár igazi közösségi ügy: az előző évekhez hasonlóan a házikókból származó bevételt jótékony célokra ajánlják fel. A kilencedik éve megépülő mézeskalácsvárosra idén rekord mennyiségű, összesen 63 felajánlás készült.

8600 Siófok, Fő tér 2. | Facebook

Mézeskalácsváros, Székesfehérvár (2025. december 23-ig)

Székesfehérvár miniatűr változatát a Közösségi és Kulturális Központ aulájában tudjátok megtekinteni hétköznapokon 9 és 20 óra között, illetve szombatonként 12 és 20 óra között. A mézeskalácsvároson túl a Fehérvári Advent is lenyűgöző, ünnepre hangoló programokkal vár, amiket szintén kár lenne kihagyni, ha már a környéken jártok.

8000 Székesfehérvár, Fürdő sor 3. | Weboldal

Mézeskalácsfalu, Somoskőújfalu (2026. január 8-ig)

Immár hetedik alkalommal járhattok csodájára a somosi mézeskalácsfalunak, melyet a helyi kultúrház klubhelyiségének ablakában tekinthettek meg. Az ország északi határánál lévő Somoskőújfaluba azonban nem csak ezért érdemes ellátogatni: miután megcsodáltátok a mesés sütifalvat, a közelben lévő Karancs-kilátó és Somoskő vára is izgalmas kikapcsolódást fog nyújtani a téli hónapokban.

3121 Somoskőújfalu, Somosi út 103. | Facebook

Mézes Hárskút (2026. január közepéig)

A Hárskúti Községi Könyvtár és Közösségi Színtérben helyi családok mézes alkotásait tudjátok megnézni a nyitvatartási időben. A megnyitó ráadásul igazán izgalmasnak ígérkezik: a programot ugyanis a Veszprémi Petőfi Színház ünnepváró műsora nyitja meg. December 13-án is érdemes lesz arra járni: nagyobbaknak kézműves vásárral és ajándékcsomagokkal, a kicsiknek pedig a Hercegnők estéje c. műsorral készülnek a szervezők.

8442 Hárskút, Rákóczi utca 16. | Facebook

Mézeskalácsfalu, Geresdlak (egész évben látogatható)

A geresdlaki mézeskalácsfalu több mint tíz éve kihagyhatatlan program karácsony- és mézeskalács-rajongóknak. A Baranya vármegyei község miniatűr változatán kívül idén több ismert mesefigurát – például Hófehérkét és a hét törpét, Piroskát és a farkast, Holle anyót és Niels Holgerssont – is megtekinthetitek ehető verzióban. Az idei mézeskalácsfalu közel 100 kg lisztből, 40 kg porcukorból, 10 l mézből, 500 tojásból és 20 kg margarinból készült, melyből több mint 200 sütemény sült ki. Az idei év legkülönlegesebb darabja a mézeskalácsból készült, működő QR-kód, melyet beolvasva egy videót nézhettek meg Geresdlakról és a mézeskalácsfalu készítéséről. A kiállítás csak előzetes egyeztetés után tekinthető meg, a belépésért minimális összeget kell fizetni.

7733 Geresdlak, Hunyadi utca 21. | Weboldal

