Májustól ismét a gyalogosoké lesz a pesti alsó rakpart

Május 1-jén újra megnyílik a rakpart, ráadásul idén minden eddiginél több alkalommal vehetjük birtokba a pesti alsó rakpart autómentes szakaszát.

A májusi hosszú hétvégén indul a szezon, és ha minden a tervek szerint alakul, 2026-ban legalább 115 napon keresztül sétálhatunk, piknikezhetünk vagy nézhetjük a naplementét a Duna partján. Összehasonlításképp: tavaly 107 napig volt nyitva a rakpart, vagyis idén még több időnk lesz kihasználni a város egyik legmenőbb közösségi terét.

A nagy újdonság május közepén érkezik, amikor életbe lép a rugalmas forgalmi rend: ettől kezdve hétköznapokon is megnyílik a rakpart, így a hosszú, meleg, tavaszi és nyári estéken is autók nélkül élvezhetjük a panorámát és a Duna-parti hangulatot. Az új rendszer úgy növeli a gyalogosok és bringások terét, hogy közben a városi közlekedés is rugalmas marad.

Bár a hagyományos március 15-i nyitás idén technikai okok miatt elmaradt, a szervezők már javában készülnek a szezonra: a Valyo csapata piknikasztalokat fest, javít, sőt közösségi grillezéssel is hangolódik a nyitásra.

