A legjobb balatoni fagyi nyomában: 5 hely, ahol isteni fagylaltok várnak ránk idén nyáron

A több díjnyertes fagylalttal is büszkélkedő Florida Fagyizóban kizárólag gondosan megválogatott alapanyagokat használnak, és olasz módra főzik a krémes csodákat, amelyekből több tucat sorakozik a pultban. A fagyizót akár kerékpározás közben is útba ejthetitek, hiszen a déli part bicikliútjának közvetlen szomszédságában található. A hét minden napján készülnek valami különlegességgel, ezért érdemes visszatérni 1-2 gombócnyi kóstolóra!

This cookie policy has been created and updated by the Cookie Consent Tool