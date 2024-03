A Móricz Zsigmond körtér környékének 5 különleges helye, amit érdemes felkeresni

Virágkorát éli a Móricz Zsigmond körtér és környéke, hiszen sorra nyílnak meg a jobbnál jobb gasztrohelyek és boltok a kerületben. Egy csokorba szedtük most nektek azokat, melyeket érdemes felfedezni az elkövetkezendő hetekben.

Mentes gasztroélmények: Meat Again Grill & Wine

Egy kis aprócska utca rejti ezt a csodahelyet, amit úgy hívnak, hogy Meat Again Grill & Wine. Az étterem enteriőrje magával ragadó: egyszerre hangulatos, meghitt és egyedi, a mosolygós felszolgálók pedig gondoskodnak róla, hogy mindenki otthon érezze magát. Az étlapon szereplő mezzék mellett a faszénparázson sült húsok kapják a főszerepet, amelyek mellé megannyi külföldi és magyar borokat felvonultató kínálat, illetve koktélkülönlegességek közül csemegézhetünk. Az ételek emellett 100%-ban glutén- és laktózmentesek, de számos ételük tej- és tojásmentes is, így mindenki nyugodt szívvel betérhet hozzájuk egy-két finom falatra. A Meat Again Grill & Wine nem csupán egy étterem, hanem egy hely, ahol az ízek, az illatok és az érzések összetalálkoznak, hogy felejthetetlen élményt nyújtsanak a betérő vendégeknek.

1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 2. | Facebook | Weboldal

Környezetbarát bevásárlás: Szatócska Csomagolásmentes Bolt

A Szabolcska Mihály utcában valósult meg Tami és Dávid régóta dédelgetett álma, hogy az egykori szatócsboltok mintájára saját csomagolásmentes boltot nyissanak, ahol akár még egy összetartó közösség is kialakulhat a környezetvédelemre fogékony vásárlókból. A csomagolásmentesség nem újdonság, hiszen a műanyag elterjedése előtt hétköznapi dolog volt a hulladék nélküli vásárlás, amit szeretnének visszahozni, megőrizve azokat a régi szokásokat, melyekkel a Földünknek is jót tehetünk. Kínálatukban megtalálhatóak környezetbarát tisztítószerek, natúr kozmetikumok, tészták, hüvelyesek, fűszerek, lisztek, de még nasik és magvak is. Érkezés előtt vigyétek magatokkal a saját, már kiürült tárolóitokat, töltsétek meg a kellő mennyiséggel, a kasszánál pedig lemérik nektek az adott termékek súlyát, amiből a tároló eredeti súlya levonásra kerül. Így nem csak magatokért, de a környezetbarátabb hétköznapokért is tehettek!

1114 Budapest, Szabolcska Mihály utca 9. | Weboldal | Facebook

Brunch vietnámi köntösben: Caphe by Hai Nam

Szerkesztőségünk egyik nagy kedvence a Bartók Béla út üde színfoltja, a Caphe by Hai Nam, ahová a nap bármely szakaszában érdemes betérni, hiszen amilyen nagy gonddal készítik el a szemet gyönyörködtető reggeliket vietnámi köntösben, éppolyan isteni könnyed, egytálételeket és frissen facsart szomjoltókat is találhatunk náluk. Azért egy süti-kávé kombóra is tökéletesen ideálisak, a becsomagolt specialty kávébabokat pedig akár még haza is vihetitek magatokkal. Tavasszal a letisztult stílusban berendezett kávézó előtti teraszon napfürdőzve különösen kellemes a Caphe-élmény!

1114 Budapest, Bartók Béla út 35. | Facebook

Dolce vita a XI. kerületben: Allegro

Igazi dolce vita hangulat elevenedik meg a mindig nyüzsgő Bartók Béla Boulevardon az Allegro olasz éttermének jóvoltából. Mediterrán ételek és életérzés, mesés enteriőrrel és kemencés pizzákkal, focacciával karöltve, ami még a legnehezebb napokon is jóleső nyugalmat hozhat számunkra. Mindehhez társulnak még az isteni koktélok, melyek már tényleg csak a hab a tortán. Ha ránk hallgattok, a pisztáciás tiramisut semmiképp ne hagyjátok ki!

1114 Budapest, Bartók Béla út 23. | Facebook

Lengyel sörkalandok: Kispolszki

A Kispolszki tulajdonosa néhány évvel nyitotta meg első pincekocsmáját a Bercsényi utcában, ahol ötvözheti a Kispolszkik és a lengyel sörök iránti szeretetét. A Kispolszkira ráadásul nem csak sörözőként tekinthetünk, hiszen a számtalan lengyel sör mellett további, a térségben készült ital- és ételkülönlegességeket is megkóstolhatunk. Ilyenek például a lengyel ciderek, vodkák, likőrök, valamint a gondosan válogatott és mindig friss kocsmafalatok. Ha erre jártok, kóstoljátok meg a hely HopToppal közösen megalkotott sörét is, és válasszatok hozzá a kínálatban elérhető háromféle lengyel sült kolbászból, hogy teljes legyen az élmény.

1111 Budapest, Bercsényi utca 3. | Facebook

