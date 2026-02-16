5 inspiráló közösségi tér Budapesten, ahol kihagyhatatlan programlehetőségek várnak

Budapest nagyszerű közösségi tereket rejt, ahol az elmélyült eszmecseréknek, az izgalmas előadásoknak, a kreativitást igénylő tevékenységeknek és a fenntarthatósági szemléletnek egyaránt helye van. Hoztunk nektek öt helyszínt, amit érdemes időről időre a nagyszerű hangulatért és programokért cserébe felkeresni!

Bolygó Közösségi Tér

A pezsgő Margit körúton található Bolygó Közösségi Tér olyan hely, ahol folyamatosan arra törekszenek, hogy színt vigyenek Budapest kulturális és civil életébe, és mindezt fenntartható módon tegyék. A Bolygó kapui nyitva állnak minden fiatal, szervezet, mozgalom és helyi lakos előtt, aki számára fontos környezetünk megóvása és szeretnének egy zöld közösség tagjai lenni. Gyakran szerveznek társasjátékesteket, varróklubot és kézműves foglalkozásokat is, melyek mellett a tagok egyéni projektjeinek is teret adnak.

1027 Budapest, Margit körút 28-32. | Weboldal

Napalatti Közösségi Tér

A Napalatti Közösségi Tér egy biztonságos burok a nagyvárosban, ahová bárki elmenekülhet, aki egy kis nyugalomra és elcsendesülésre vágyik. A teret egy kedves házaspár, Nemes Dorka Anna és Terék Nándor hozták létre, akik számára mindig is fontos volt a természet, a fenntartható fejlődés és a közösségi kapcsolatok kialakulásának támogatása. Ez a szemlélet tükröződik a Napalatti Közösségi Tér esetében is, ahol az önismeretnek és az elmélyülő kapcsolatoknak kiemelten fontos szerep jut. A közösségi térben rendszeresen szerveznek különböző testi-lelki feltöltődést biztosító programokat, de emellett workshopok, énekkörök és önismereti foglalkozások is várnak.

1092 Budapest, Kinizsi utca 37. | Weboldal

B29 Ifjúsági Közösségi Tér

A B29 Ifjúsági Közösségi Tér főként a fiataloknak kedvez, akik vágynak arra, hogy valódi, személyes kapcsolatokat és barátságokat alakíthassanak ki egy olyan közegben, ahol a fejlődés és a tanulás is a fókuszban áll. A hangulatos Bartók Béla úton található helyszín gyakran ad otthont színházi produkcióknak, természetvédelmi témájú előadásoknak, önfejlesztő foglalkozásoknak és egyetemi szakkollégiumi rendezvényeknek egyaránt. A modern és fiatalos stílussal rendelkező közösségi tér szervezői folyamatosan azon munkálkodnak, hogy rendszeres és változatos kikapcsolódási lehetőségeket biztosítsanak a fiatalok számára.

1114 Budapest, Bartók Béla út 29. | Facebook

Itt és Most Közösségi Tér

A 2018 óta működő Itt és Most Közösségi Tér egyszerre ötvözi a színházi és a közösségi élmények felvillanyozó erejét. Az Itt és Most Társulat olyan helyet álmodott meg, ahol többféle művészeti ág és gondolkodásmód találkozhat. A Kálvin tértől alig néhány perc sétára található pesti bázis fókuszában az improvizáció áll, az érdeklődőknek lehetőségük nyílik közösségépítő programokon és izgalmas előadásokon is részt venni. A közösségi tér tevékenysége főként a színházra, játékra, irodalomra, filmre és a környezettudatosságra helyezi a hangsúlyt, sokrétű programkínálatának hála mindenki megtalálhatja a szívének kedves kikapcsolódást.

1092 Budapest, Ráday utca 18. | Weboldal

ODU közösségi tér

Az ODU kulturális és önismereti térben a harmóniát és befelé figyelést felbecsülhetetlen kincsként kezelik. A helyszín ideális választás azok számára, akik szeretnének kicsit kiszakadni a főváros soha meg nem szűnő nyüzsgéséből és szeretnék megtalálni a belső békéjüket. A közösségi térben a felszabadult létezés elengedhetetlen elemét képezi a mozgás, így az érdeklődők főként jóga, tánc, iaido-jodó formájában bontakozhatnak ki, de emellett várnak rátok a hihetetlen energiákat felszabadító női kör és énekfoglalkozások, valamint fantasztikus workshopok is.

1122 Budapest, Krisztina körút 15. | Facebook

Kultúrarajongóknak ajánljuk figyelmébe: