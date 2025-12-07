5 új karácsonyi hangulatú sorozat vagy évad 2025-ben a Netflixen és társain

Összegyűjtöttük egy csokornyi új ünnepre hangoló és karácsonyi sorozatot és évadot 2025-ből, a magyar streamingoldalakról.
Szicília Expressz (Netflix, új sorozat)
Közeleg a karácsony, és két Milánóban dolgozó szicíliai jó barát egy kukára talál, amely másodpercek alatt egyenesen a családjukhoz teleportálja őket.
Percy Jackson és az olimposziak (Disney+, új évad: 2025. december 10.)
A félisten Percy Jackson egy egész Amerikán átívelő küldetésre indul, hogy megakadályozza az olümposzi istenek közötti háborút.
A férfi a csecsemő ellen (Netflix, premier: 2025. december 11.)
A karácsony közeledtével a kétbalkezes apuka egy londoni luxuslakás felügyeletével küzd, váratlan csavarral: egy elveszett babára is vigyáznia kell.
Új barát karácsonyra (Netflix, új évad: 2025. december 12.)
A harmincas Johanne családi drámákkal és szerelmi kihívásokkal küzd karácsony környékén, volt pasikkal és új románcokkal keresve a kapcsolódást.
Süti vagy nem süti? – Ünnepi kiadás (Netflix, új évad)
Az észbontó sütőverseny ünnepi kiadása, melyben a korábbi évadok sütiművészei visszatérnek, hogy megalkossák jégkorcsolyák, diótörők és miegymások ízletes másolatait.