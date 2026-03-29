11 lebilincselő új film és sorozat a Netflixen, amit nem érdemes kihagyni 2026 tavaszán

Összegyűjtöttük nektek a legizgalmasabb új filmeket és sorozatokat a Netflixről 2026 márciusában. Mindenki találhat köztük kedvére valót.

A legjobb új sorozatok a Netflixen – 2026 március

Vladimir

Amikor egy angol tanár az egyetemen jóképű, új kollégája megszállottja lesz, már eddig is zavaros házassága és karrierje egyaránt a feje tetejére áll.

Nagyon rossz előérzetem van

A Duffer testvérek új sorozatában egy menyasszonyt az a baljós érzés gyötri, hogy valami szörnyűség fog történni az esküvőjén – és ahogy közeledik a nagy nap, az érzés egyre erősödik.

Harry Hole

Egy sor rituális gyilkosság rázza meg Oslót, és a kiváló nyomozó mintázatok, korrupció és saját démonainak hálójában küzd, hogy elkapja a gyilkost.

A sevillai ragadozó

Egy spanyol idegenvezető által elkövetett szexuális bántalmazás után több amerikai diák is hasonló vádakkal él. Ez a dokumentumsorozat az ő küzdelmüket mutatja be az igazságért.

Láthatatlan veszély

Fizikusok és orvosok igyekeznek megfékezni egy hatalmas radioaktív katasztrófát, hogy megmentsenek több ezer életet a megtörtént események által inspirált sorozatban.

A legjobb új filmek a Netflixen 2026 márciusában

Birmingham bandája: A halhatatlan férfi

Miután elhidegült fia belekeveredik a nácik ármánykodásába, az önkéntes száműzetésbe vonult király, Tommy Shelby visszatér Birminghambe családja és a nemzet megmentésére.

Ismeretlen támadók

Az elit kiképzés utolsó, embert próbáló bevetésén egy katona egy óriási, földöntúli pusztítógép ellen vezeti egységét.

53 vasárnap

Amikor három testvér megegyezik, hogy találkozzanak megbeszélni idős apjuk jövőjét, az esemény veszekedésbe, gúnyolódásba és régi sérelmek felhánytorgatásába torkollik.

A Red Hot Chili Peppers felemelkedése: Testvérünk, Hillel

Őszinte dokumentumfilm, amely bemutatja a Red Hot Chili Peppers kezdeti éveit és azt, hogy milyen hatással volt az együttesre Hillel Slovak alapító tag.

BTS: visszatérés

A BTS Los Angelesbe tart új albuma, az ARIRANG felvételére a dokumentumfilmben, amely páratlan betekintést nyújt az új korszakába lépő együttes életébe.

Louis Theroux: A manoszféra belsejében

A neves dokumentarista szókimondóan vizsgálja az egyre terebélyesedő toxikus maszkulinitás hálózatát és ellentmondásos infuenszereit.

