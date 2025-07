Íme a legjobb programok a héten a Balaton partján – 2025. július 28. – augusztus 3.

Nyakunkon az augusztus, de aggodalomra semmi ok: július utolsó napjaiban és augusztus első hétvégéjén is fergeteges kalandokkal várnak a balatoni települések! Vezetett sétákon csodálhatunk meg pompás villákat, elegáns badacsonyi borokat kortyolhatunk, izgalmas kastély-krimin nyomozhatunk, a kulturális kikapcsolódásról pedig még egy vadonatúj kiállítás is gondoskodik. Az biztos, hogy ezen a héten sem fogunk unatkozni!

Mi vagyunk a Grund! Dés László koncert // Szigliget (2025. július 28.)

Nagy utazás, Szerelem első vérig, Dzsungel könyve, Pál utcai fiúk – ugye, ismerősen hangzanak? A Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zeneszerző szigligeti meglepetéskoncertjén garantáltan felcsendülnek a legikonikusabb Dés-slágerek. Az előadó ráadásul vendégeket is meghívott a jeles eseményre: érkezik Tóth Vera és Wunderlich József, hogy Dés Lászlóval együtt varázsoljanak felejthetetlen zenei élményt a Szigligeti Várudvar deszkáira!

Facebook-esemény >>

Bortúra Badacsonyban // Badacsonytomaj (2025. július 28., augusztus 1.)

A vezetett túra során családi pincészetek legfinomabb borait kóstolhatjátok meg, amit lenyűgöző látvány kísér. A Németh és Málik Pince, valamint a Kéknyelű Borozó 3-3 borkülönlegességgel készül, miközben a gazdák elmesélik történetüket és ismertetik a kóstolt fajtákat. Az út során szó lesz a Badacsony kialakulásáról, a borvidék történetéről és a hegy legendáiról is.

Facebook-esemény >>

Filmvetítések a Bánya Kertmoziban // Salföld (2025. július 28., 30., augusztus 3.)

Ahogy azt már megszokhattuk, a salföldi kertmozi minden héten jobbnál jobb filmekkel kápráztatja el a nagyérdeműt. A Bánya Kertmozi heti műsora talán még a szokásosnál is izgalmasabbnak ígérkezik: hétfőn az idei év nagy dobását, a spanyol nyelvű bűnügyi musicalt, vagyis az Emilia Pérezt tekinthetjük meg. Szerdán a norvég Szerethető meséli el egy szakítás elgondolkodtató történetét, vasárnap este pedig a Hófehér egész estés, magyar animációs filmjét izgulhatjuk végig a különleges helyszínen.

Facebook-oldal >>

Auer Fesztivál // Veszprém (2025. július 28. – augusztus 3.)

Idén nyáron ismét Veszprémbe érkezik a zenei szcéna krémje, hogy részt vegyenek a Mendelssohn Kamarazenekar nagyszabású koncertsorozatán. A klasszikus, a jazz és a világzene műfajában tevékenykedő szólisták és együttesek a 14. Auer Fesztivál színes programjain varázsolják el a nagyérdeműt, egy egész héten át! A nyitókoncerten ezúttal az idén 40. születésnapját ünneplő Mendelssohn Kamarazenekar jubileumi gálakoncertjét hallgathatjuk meg, melyhez az elmúlt évtizedek meghatározó szólistapartnerei csatlakoznak – úgymint Baráti Kristóf, Kolonits Klára, Balázs János és Fenyő László, illetve a Junior Príma- és Artisjus-díjas Anima Musicae Kamarazenekar. A hazai művészek mellett természetesen nemzetközi fellépőkből sem lesz hiány!

Weboldal >>

Villamustra // Balatonalmádi (2025. július 29.)

Különleges balatoni időutazáson vehetünk részt, ha kedden Balatonalmádira látogatunk: fatornácos villák bűvkörében, nyáresti sétán ismerhetjük meg a település meseszép villáit. A kalandos programon résztvevők még a domboldalra is felmásznak és legendás vendéglátóhelyekre is ellátogatnak, miközben a pompás épületek történeteit hallgatják. Az biztos, hogy a felejthetetlen villamustrán szemkápráztató és tanulságos élményben lesz részetek!

Facebook-esemény >>

Élőzenés estek az Oliva Kertben // Veszprém (2025. július 29., 31.)

A veszprémi Oliva Hotel és Étterem kertjében minden kedden és csütörtökön élőzenés estek teszik varázslatossá a nyári időszakot. Keddenként a Sans’ole veszi birtokba a színpadot és kápráztatja el a közönséget a világ zenéivel harmonika és ukulele kíséretében, míg a csütörtöki estéket a The Beets uralja, az előadók, Bokor-Gál Viki és Varjassy Kristóf kedvenc slágereit játszva.

Facebook-esemény >>

Szerdai termelői piac // Siófok-Sóstó (2025. július 30.)

Ezen a héten is megnyitja kapuit Siófok-Sóstó kedvenc termelői gasztropiaca, melyet a gasztroőrülteknek feltétlenül útba kell ejteniük balatoni kiruccanásakor. Friss zöldségek, gyümölcsök, kézműves sajtok, kencék, savanyúságok, házi tojások, palánták és még olyan ínyencségek is, mint a frittata vagy a quiche is a kosarunkban landolhatnak, ha szerdán ellátogatunk a Siócamping parkolójába.

Facebook-esemény >>

Klassz a pARTon! Fesztivál (2025. július 30., 31., augusztus 1., 3.)

Tovább dübörög a Klassz a pARTon! Fesztivál: a népszerű programsorozat estjei során színvonalas klasszikus zenei koncerteket hallgathatunk Érdi Tamás zongoraművész és barátai előadásában. Szerdán Balatonszárszóra érkezik az Ewald Rézfúvós Együttes, csütörtökön zenés beszélgetésen vehetünk részt Érdi Tamással, pénteken a Görög Sisters koncertje vár Gyulakeszin, vasárnap pedig Sebő Ferenc népzenész és Érdi Tamás zenés beszélgetése zárja a Klassz a pARTon! Fesztivál idei eseményét.

Weboldal >>

Folklór-est – Ízek, lépések, hagyományok // Balatonlelle (2025. július 30.)

A Rádpuszta-Gasztro Élménybirtok számos izgalmas programot szervez, köztük a szerdai Folklór-estet, ahol egy látványos folklórbemutató kereteiben életre kel a tánc, a zene és a népviselet. A bemutatót pincelátogatás és borkóstoló, valamint egy tartalmas vacsora kíséri.

Facebook-esemény >>

Kalap Jakab koncert // Balatonalmádi (2025. július 30.)

Kihagyhatatlan családi élmény vár a magyar tengernél: tovább dübörög a Kalap Jakab turné, a második állomás pedig Balatonalmádi! Az élőzenés koncert 18 órakor veszi kezdetét, így miután kellőképp kistrandoltátok magatokat, a család apraja-nagyja együtt énekelheti a zenekar legkedvesebb dalait.

Facebook-esemény >>

BotanicArt: Oázis kiállítás // Veszprém (2025. július 30.)

A Dubniczay-palota földszintjén található BotanicArt kiállítás az idei nyár egyik üde színfoltja és frissítő alternatívája a múzeumlátogatásnak. A környezettudatosságra ösztönző térben változatos programokkal, zöld témákat bemutató beszélgetésekkel, kreatív alkotó foglalkozásokkal, receptbörzékkel, vetőmagcsere-akcióval, valamint tárlatvezetésekkel is készülnek. A szerdai tematika ezúttal a pitypang köré épül.

Facebook-esemény >>

Templomséták a Balaton körül // Balatonszárszó (2025. július 30.)

Idén nyáron 8 helyszínen is élvezhetjük Zubreczki Dávid szórakoztató, ismeretterjesztő előadássorozatát a Balaton körül. Az építészeti szakíró különleges, múltbéli sétára invitál minket, hogy megismerhessük a történelem titkait, melyet a balatoni templomok falai őriznek – ezúttal Balatonszárszón.

Facebook-esemény >>

Kézműves programok a Bánya Kertben // Salföld (2025. július 30., 31.)

A Bánya Kertben kicsik és nagyok is megcsillogtathatják kreatív vénájukat. Szerdán Posta Zsófi várja a legkisebbeket pop-up képeslapkészítő workshoppal, csütörtökön pedig a valamivel nagyobbak Bodolóczki Linda festőművész segítségével kollázsolhatnak színes nyári tájképeket.

Facebook-oldal >>

Kastély-krimi // Keszthely (2025. július 31.)

Figyelem nyomozók: idén nyáron Keszthelyen is keresik az ország legjobb magánnyomozóit! A Kastély-krimi sorozata csütörtökön este izgalmas, interaktív nyomozásra invitál, mely garantáltan megtornáztatja azokat a bizonyos szürke agysejteket. A játék során a nyomozók feladata egy-egy rejtélyes gyilkosság felgöngyölítése lesz. Az elkövető kilétét egyelőre homály fedi, azonban a tett színhelye már biztos: a keszthelyi Festetics-kastélynál izgalmasabb helyszínt elképzelni se lehetne!

Facebook-esemény >>

Balaton válogatáskazetta kiállítás // Alsóörs (2025. augusztus 1-31.)

Pazar művészeti élményben lehet részünk augusztus 1-től Alsóörsön. A balatonoffseason Instagram-oldalt működtető Bartha Dorka és Weiler Péter új, közös kiállítása megmutatja a Balaton legvidámabb arcát, a szórakozóhelyek, a vurstlik, a kultikus bárok és az idénydiszkók világát. A tárlat az alkotók sajátos szemüvegén keresztül elevenít fel nosztalgikus, tóparti emlékeket – természetesen egyedi, kortárs reflexióval vegyítve.

Facebook-esemény >>

Udvaros Dorottya felolvasószínházi estje // Siófok (2025. augusztus 1.)

A siófoki Teátrum Kávéház péntek este páratlan kulturális eseménynek ad helyet. Udvaros Dorottya „Csend. Törékeny. Üres” című felolvasószínházi estje során Ady Endre és Pilinszky János műveiből hallgathatunk meg részleteket a Kossuth-díjas művésznő előadásában.

Facebook-esemény >>

Biblioterápia a Festeticsekkel // Keszthely (2025. augusztus 1.)

Egy filmbe illő balatoni naplementét követően különleges esti programra invitál a hosszúlépés.járunk? csapata. Augusztus 1-én este, miután a Festetics-kastély bezárta kapuit, indulhattok izgalmas felfedezőútra vezetett séta keretében. A program alkalmával egy titkos ajtón át beléphettek a Festeticsek könyvtárába, régi könyvek illatát szívhatjátok magatokba, miközben felfedezhetitek a múlt egy ránk maradt, érintetlen kincsét. A könyvtár ugyanis különös történelmi fordulatoknak köszönhetően sértetlenül vészelte át a 20. század viszontagságait.

Weboldal >>

Szürkebarát Párbaj // Badacsonytördemic (2025. augusztus 1.)

Nem mindennapi borkóstoló várja szombaton a Badacsonytördemicre látogatókat: az esemény főszereplője pedig nem más, mint a szürkebarát! A településen nagy hagyománya van a fajtának, a rendezvény szervezői pedig nem titkolják, céljuk, hogy minél több rajongóra szert tegyen a szürkebarát. A párbaj valójában nem harcot takar, hanem ízélmények találkozását: 12 badacsonyi és ugyanennyi, az ország többi borvidékéről származó tételt kóstolhatunk a különleges séta során.

Weboldal >>

Tina Turner emlékkoncert // Szigliget (2025. augusztus 1.)

2023-ban a Tina Turner emlékkoncert olyan jól sikerült az Erkel Színházban, hogy a páratlan koncertélmény országos turnéra indul. Az első állomás pedig a Szigligeti Várudvar lesz! A lenyűgöző helyszínen 22 ikonikus Tina Turner-dal fog felcsendülni többek között Árpa Attila, Keresztes Ildikó, Fehér Adrienn, Réthy Zsazsa és Tóth Gabi előadásában. Sztárokból és rockhangulatból biztosan nem lesz hiány!

Facebook-esemény >>

Almádi Gasztroliget // Balatonalmádi (2025. július 31., augusztus 1., 2., 3.)

Izgalmas ízekkel, kézműves különlegességekkel és vidám családi programokkal vár az Almádi Gasztro Liget. Retro és akusztikus koncertek, helyi DJ-k és még rendhagyó borkóstoló is gondoskodik a nyári hangulatról Balatonalmádiban. Itt az idő, hogy csúcsra járassátok a vakációt!

Facebook-esemény >>

A balatoni gasztronómia gyöngyszemei itt várnak titeket egész nyáron:

Naplementés gyógynövényismereti séta // Tihany (2025. augusztus 1., 8., 15., 22., 29.)

Augusztusban is lesz lehetőség minden pénteken a tihanyi Belső-tó partján a lemenő nap fényében megismerni a gyógynövényeket. A 1,5 órás, körülbelül 2 km-es sétán a gyógynövények felismerésétől a felhasználásukig szerezhettek hiánypótló tudást, amit később akár otthoni környezetben is kamatoztathattok. A Tihanyi-félsziget földrajzi, és gyógynövény világát tekintve is rendkívül sokszínű, a sétán számíthattok kakukkfűre, levendulára, ligeti zsályára, lándzsás útifűre és ökörfarkkóróra is. Gyülekezés a Kotyogós kávéterasz pakolójában.

Facebook-esemény >>

ABBA-Boney M. koncertshow // Balatonfüred (2025. augusztus 1.)

A három aranytorkú díva, Fésűs Nelly, Ladinek Judit és Détár Enikő ezúttal a Balaton partján repíti vissza lelkes közönségét a ’70-es és ’80-as évekbe. Az egyedülálló koncertshow-n életre kelnek az ABBA és a Boney M. legnagyobb slágerei, természetesen látványos elemekkel megfűszerezve. Egy csillogó időutazás, amit igazán kár volna kihagyni!

Facebook-esemény >>

Dzsúdló koncert // Gyárkert, Veszprém (2025. augusztus 1.)

Pénteken Dzsúdló érkezik a Gyárkert színpadára, hogy a veszprémi közönség is együtt énekelhesse a fiatal előadó legikonikusabb számait. Érdemes minél előbb érkezni, hiszen erről a buliról senki nem akar majd lemaradni!

Facebook-esemény >>

PADAM – Kárász Eszter Piaf-sanzonestje // Balatonföldvár (2025. augusztus 1.)

Kárász Eszter nem kisebb dologra vállalkozott, mint hogy egy különleges sanzonest során egészen Párizsig kalauzoljon bennünket, és megidézze a Montmartre hangulatát. A színész-énekesnő a legszebb Edith Piaf-sanzonok mellett önéletrajzi vallomásokkal eleveníti fel a tragikus sorsú díva életét – annak minden magasságával és mélységével együtt.

Facebook-esemény >>

Be Massive Horizon x NÖF: Secret Garden // Keszthely (2025. augusztus 2.)

Az már biztos, hogy a nyár legnagyobb bulija nem máshol, mint a keszthelyi Festetics-kastélyban vár: visszatér a Be Massive Horizon, hogy a tavalyi nagy sikerű eseményük után újból elhozzák a nyár legforróbb slágereit. A kihagyhatatlan Secret Garden party limitált létszámmal dübörög, így érdemes minél előbb beszerezni rá a jegyet!

Facebook-esemény >>

Nyáresti koncertek // Siófok (2025. augusztus 2.)

Siófok az ingyenes zenei élmények kincsesbányája, ugyanis a város időről időre szervez szabadtéri koncerteket különböző műfajokban. Augusztus 2-án a Sárik Péter Trió és Falusi Mariann érkezik a hajóállomásra, hogy fergeteges jazzkívánságműsorukkal alapozzák meg a nyáresti hangulatot.

Facebook-esemény >>

Egy életem: Mucsi Zoltán // Alsóörs (2025. augusztus 2.)

Egy ország ismeri és rajong érte, de mennyire ismerjük őt valójában? A különleges est során Mucsi Zoltán kivételesen azért áll ki a világot jelentő deszkákra, hogy élete legfontosabb eseményeit ossza meg a nézőkkel – az abonyi gyerekkortól a szolnoki hírlapkézbesítő állásig, a drámai szerepektől a villanyszerelő jelenetig, a Jancsó filmektől a Tóth Jánosig. Persze mindezt kellő humorral megfűszerezve, amolyan „Kapásan”.

Facebook-esemény >>

Flamenco show és vacsoraest // Szent György-hegy (2025. augusztus 2.)

Szombaton a Taberna Infinito egészen Andalúziáig repíti érzékszerveinket: finom tapasvacsorával, élő flamenco zenével és perzselő táncshow-val vár a Kisapátin otthonra lelt tapas- és grillbár. A színpadon Szegőfi Luca, azaz „La Lucita” lejt ámulatba ejtő mozdulatokat a különleges est során. Éljétek át testközelből mindazt a szenvedélyt, melyet a flamenco kínál – Szent György-hegyi borokkal fűszerezve!

Facebook-esemény >>

Augusztusi holdfénytúra a Badacsonyon (2025 augusztus 2.)

Különleges alkonyi túrán mutatja meg a Badacsony esti arcát. A szakvezetéses túra során testközelből ismerheted meg a hegy titkait, miközben az éjjeli borvidék színei és macskabaglyok hangja fokozza a kalandos élményt. Ne felejtsd otthon az elemlámpádat – és a kíváncsiságodat se!

Facebook-esemény >>

Fekete László templomséták // Balatonalmádi (2025. augusztus 2.)

A nagy sikerű templomi körséták augusztusban is folytatódnak Balatonalmádiban. Ezúttal az Erődített Templomot és a Szent Ignác templomot barangolhatjátok be az ingyenes program során – járjatok nyitott szemmel, valóságos csoda szemtanúi lehettek!

Facebook-esemény >>

SÜSÜ, a sárkány kalandjai // Balatonfüred (2025. augusztus 2.)

Forgó díszlettel, szemkápráztató jelmezekkel, 2 méteres Süsüvel, újrahangszerelt zenével várja mindannyiunk kedvenc sárkánya, hogy együtt izguljuk végig kalandos történetét, ezúttal szabadtéri színpadon. A Süsü, a sárkány zenés mesejáték felejthetetlen élményt nyújt az 5-12 éves korosztály számára – na meg persze szüleiknek is.

Facebook-esemény >>

GESZTI koncert // Gyárkert, Veszprém (2025. augusztus 2.)

Geszti Péter vasárnap Veszprémbe érkezik, hogy a Gyárkert színpadára is elhozza az igazi bulihangulatot. A fergeteges szabadtéri show-ra az előadó csak és kizárólag legnagyobb slágereivel készül: Rapülők örökzöldek, Jazz+Az funkyságok, Gringó Sztár és Létvágy-klasszikusok, mindez izgalmas színpadtechnikai elemekkel fűszerezve, fergeteges humorral és időnként könnyfakasztó dalszövegekkel.

Facebook-esemény >>

Esti Kornél Akusztik // Balatonszárszó (2025. augusztus 2.)

Különleges, akusztikus koncertélménnyel vár az Esti Kornél Balatonszárszón. Az immár több mint 15 éves zenekar hat nagylemezzel és egy válogatáslemezzel büszkélkedhet, melyek fülbemászó dallamai végre a balatoni településen is felcsendülnek.

Facebook-esemény >>

Quimby Közel Turné // Balatonboglár (2025. augusztus 2.)

Idén útjára indult a Quimby KÖZEL Turné, mely nem titkolt célja, hogy a zenekar megidézze a régi klubkoncertek családias légkörét. Nosztalgiából garantáltan nem lesz hiány, hiszen a legendás együttes régóta nem játszott kedvenceket is elhoz a Kultkikötőbe.

Facebook-esemény >>

Halászléfőzés Bíró Lajossal // Szigliget (2025. augusztus 2-3.)

A hazai gasztronómia ikonja két alkalommal is maga főzi a bajai és a paksi halászlét Szigligeten. Mennyei falatokkal és fantasztikus hangulattal vár Bíró Lajos, hogy együtt bográcsozva tölthessünk el egy felejthetetlen hétvégét a Balaton partján.

Facebook-esemény >>

Zene a Zöldben // Siófok (2025. augusztus 3.)

Egyedülálló, díjtalan koncertsorozattal készül Siófok városa, amely során színvonalas szabadtéri koncerteket szerveznek a város legszebb zöldterületén, a Jókai parkban. A zenei előadás 19 órától veszi kezdetét, tökéletes lehetőséget kínálva egy könnyed nyáresti kikapcsolódáshoz Szirtes Edina „Mókus” programját, a „A virág szebb a virágnál” névre keresztelt koncertet hallgatva.

Facebook-esemény >>

Máté Péter emlékkoncert // Szigliget (2025. augusztus 3.)

Rendkívüli koncert állít emléket mindannyiunk kedvenc magyar énekesének: vasárnap este Máté Péter halhatatlan slágerei csendülnek fel a Szigligeti Várudvarban. Gudics Máté, Nagy Szilárd, Réthy Zsazsa és Ragány Misa a budapesti koncert elsöprő sikere után a balatoni településen is felteszi az örök kérdést: zene nélkül mit érek én?

Facebook-esemény >>

Látogassatok el Balatonalmádi újdonsült fényparkjába is: