Kutya jó velős csontot ettünk a belváros új csárdájában

Megnyitott a Puli és Juhász – hízott libamájjal és velős csonttal kezdtük, mákos gubával zártuk a magyaros ízekben gazdag látogatásunkat a hangulatos belvárosi csárdában, ahol valóban hisznek a hagyomány erejében.

Új vendéglő nyílt a Dob utca és a Síp utca sarkán: a Paprika House élménykomplexum legújabb tagja a nagymama konyhájának meleg, otthonos emlékét ígéri. Nem véletlen a névválasztás sem: az örökmozgó, kíváncsi Puli játékossága találkozik itt a Juhász bölcsességével. Kíváncsian ülünk asztalhoz, hogy leteszteljük, mi sül ki az ígéretes kombinációból.

Magyaros hangulat a javából

Bár a terasz is kimondottan hangulatos bepillantást enged a belváros sürgés-forgásába, az időjárásra való tekintettel a Puli és Juhász belső terébe vesszük be magunkat, ahol a bejárat mellett egy zongora is helyet kapott, hiszen minden este élőzene mellett vacsorázhatnak a vendégek. Mi pont egy idősávval korábban érkezünk, de nem maradunk muzsika nélkül: felvételről szólnak Stux és társai – ízléses válogatás.

Amíg kihozzák az első fogásokat, van időnk alaposabban is körülnézni. Dekorációs elemekből pedig nincsen hiány. A falon díszes tányérok idézik meg a vidéki konyhák hangulatát, mindenütt muskátlik pompáznak, a mennyezet egy pontján pedig paprika- és fokhagymafüzérek csüngnek. Vendéglátóink nem árulnak zsákbamacskák: minden ízében magyar gasztronómiai élményre készülünk.

Világbajnok előételek

Egy kis spoilerrel kezdek: bár a további fogások sem hagytak hiányérzetet bennem, elsősorban a Puli és Juhász előétel-kínálata az, ami jó darabig felejthetetlen marad számomra. Már az első falat igen magasra tette a lécet: a zsírjában tálalt, hízott kacsamáj valósággal szétolvad az ember szájában, a tökéletes állagú kovászos kenyérnél és a primőr zöldségeknél pedig keresve sem találnánk jobb kísérőt hozzá.

Tartozom egy vallomással: igazi, kemencés velős csonttal eddig csupán a Krúdy Szindbádjában, illetve a mű alapján készült kultikus Huszárik-filmben találkoztam, de merem állítani, hogy a Puli és Juhászban kóstolt verzió a rutinosabb velőimádók számára is maradandó élményt kínál. A pirítóskenyéren remegő ínyencség egy csipetnyi sóval tálalva valóságos gasztronómiai csodának bizonyul, és a mellé felszolgált savanyított hagyma is telitalálat.

Halászlé – egy ismerős íz

Szegediként abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy rengeteg jó halászléhez volt már szerencsém. Úgy kalkulálok hát, hogy épp csak egy kis kóstolót engedélyezek magamnak – aztán persze nem bírom tartani eredeti elhatározásomat, és alaposan belekanalazok a bográcsban felszolgált, paprikás halételbe, amely nagy örömömre az „otthoni”, passzírozott alaplével készül. Csípősségre hibátlan, és a pontyfilé is ízletes benne – szegedi mércével sem lehet belekötni.

Gyönyörűen tálalt főételek

Két főfogáshoz van szerencsénk. Az első egy igazi különlegesség: omlós marhaszelet vadasan, szalvétagombóccal – vizuálisan nálam ez viszi a prímet. Persze az ember nem a szemével eszik – és a fogás ízélmény kategóriában sem vall szégyent. Különösen jólesik a szalvétagombóc, ez a különleges és ötletes köret – itt jegyzem meg, a Puli és Juhász remek húzása, hogy a papír alátéteken kétnyelvű kis ismertető olvasható a hasonló gasztroérdekességekről.

A töltött káposzta is a tradicionálisan magyarországi vonalat követi: alaposan megpaprikázott, szaftos verzióhoz van szerencsénk, amely isteni tölteléket rejt magában – annak viszont örülök, hogy elkerüli a gyakori hibát, és nem úszik a fűszeres lében. Egy füstös kis kolbász is ott virít a tányéron, a töltött káposzta abban pedig az erdélyi iskolára emlékeztet, hogy a gombócok mellé csülök is jár, ráadásul parádésan elkészítve.

Desszertnek egy klasszikus

Végül egy kis mákos gubával zárjuk tartalmas kóstolónkat – és nem is kívánhatnánk szebb búcsút. A magyar konyha találékonyságát dicséri, ahogy a kifli valósággal újjászületik ebben a különleges desszertben, amelyet a Puli és Juhászban gazdag vaníliasodó ölel körbe. Az édes alapízt pedig remekül egészítik ki a benne lapuló friss és fanyar áfonyaszemek.

A Puli és Juhász mindennap dél és 23 óra között rotyogó bográccsal, friss kenyérrel és csárdás vendégszeretettel várja a hamisítatlanul magyaros ízvilág és életérzés rajongóit – ne feledjük, ha élő muzsikaszóra vágyunk a finom falatok mellé, vacsorára érdemes asztalt foglalni.

Az ÉTLAP hihetetlenül gazdag – akár már az érkezés előtt is áttanulmányozhatjuk.

Néhány méterrel arrébb pedig újhullámos lángosokat kóstolhatunk: