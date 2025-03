Márciusi sörkalauz: Budapest 5 legjobb kézműves sörözője, ahol kellemes hangulat vár

Ha szeretitek a minőségi söröket és a hangulatos pubokat, akkor ez a márciusi sörkalauz nektek szól! Összegyűjtöttük Budapest 5 legjobb kézműves sörözőjét, ahol kiváló italok, barátságos légkör és remek hangulat vár rátok. Fedezzétek fel a főváros gyöngyszemeit, és élvezzétek a sörkultúra legjavát!

Mixát Udvar

A néhai Csempés és a távol-keleti hangulatot árasztó Darshan Udvar épületeibe lehelt új életet lassan három évvel ezelőtt a Mixát csapata. A Palotanegyed szórakozóhelyén a borkedvelők és a sörimádók is garantáltan megtalálják számításaikat: a Vin szárnyban natúr- és csapoltbor-tételeket, míg a Keg részlegen isteni kézműves sörkülönlegességeket kóstolhatunk, hatalmas választékban. A zenei élvezetekről az épület mélyén megbúvó Mixát Stage gondoskodik, míg az étvágyunkért a hely vékony tésztás pizzái felelnek.

1088 Budapest, Krúdy Gyula utca 7. | Facebook

Élesztőház

A valaha Tündérgyárként ismert, eredetileg üvegfúvóműhelynek épült Tűzoltó utcai épületben bújik meg az a gasztronómiai sétálóutca, melyet manapság Élesztőháznak hívunk. A nem kevesebb mint 30 sörcsappal rendelkező hely a sörforradalom megkerülhetetlen képviselője, bázisa és egyben a magyar kézműves sör első romkocsmája, mely végtelen mennyiségben, minőségben és változatban folyó, válogatott sörökkel vár, minőségi kultúrával és forradalmi gasztronómiával megfűszerezve.

1094 Budapest, Tűzoltó utca 22. | Facebook

KEG Sörművház

A Bartók Béla útról nyíló Orlay út gesztenyefái alatt bújik meg a boulevard egyik legkedveltebb sörmennyországa, a KEG Sörművház. A folyamatosan változó minőségi, kézműves sörök mellett ne feledkezzünk meg azonban a KEG kiváló konyhájáról sem. Szezonális elő- és főételeket, desszerteket, utánozhatatlan burgereket kínálnak a 32 sörcsap éppen aktuális felhozatala mellé. Ha épp nem vacsoraidőben jártok a KEG háza táján, mennyei, többfogásos ebédmenüjüket is érdemes megkóstolni a hangulatos teraszukon.

1114 Budapest, Orlay utca 1. | Facebook

Kandalló Craft Beer & Burger Pub

A kézműves sörök mennyországa vár rátok a Kertész utca 33. szám alatt található Kandallóban, ahol az élmény nagyszerű gourmet, akár vega és vegán hamburgerekkel válik teljessé. A pub 16 sörcsappal büszkélkedhet, melyeken folyamatosan frissülő, hazai kézműves sörök széles választéka érhető el, a klasszikusoktól egészen az újdonságokig. A kínálatban olyan neves magyar sörfőzdék termékei is megtalálhatók, mint a Horizont, a Fehér Nyúl, a Monyó és a Brew Your Mind. A Kandalló népszerűsége miatt érdemes előre asztalt foglalni, különösen az esti órákban!

1073 Budapest, Kertész utca 33. | Facebook

Ganz Söröző

Egy korábban sokak számára kultikus hely, a Ganz Sörmanufaktúra helyén nyitotta meg kapuit a Ganz Söröző, amely több szempontból is méltó utódja lett. A hangulatos budai ház körül kialakított békés kerthelyiség a jó idő közeledtével mindent visz, borostyánnal körbefuttatott terasza pedig még a nagy hőségben is menedéket nyújt a vendégek számára. A söröző beltere egészen kicsi és eklektikus, de annál különlegesebb. Kínálatukban számtalan helyi kézműves manufaktúra által készített sört kipróbálhattok, már csak ezért is megéri betérni hozzájuk!

1027 Budapest, Ganz utca 6. | Facebook

