Nagymama konyhája a fővárosban: 5 lelket melengető étterem, ahol hazai ízek várnak

Vannak ízek, illatok, melyek emléke örökre belénk ég, s egy szemhunyásnyi pillanat alatt hozzák felszínre gyerekkorunkat. A végeláthatatlan nyarakat, vasárnapi ebédeket, s a nagymama konyháját, ahol a felejthetetlen ízek, s illatok születettek. Ezeket hivatott megidézni jó néhány étterem is a fővárosban, most Budától, Kelenföldön át egészen a bulinegyedig válogattunk belőlük.

Róma Ételbár

Eldugott, apró nosztalgiapontként ismerhetjük már egy jó ideje a Rómát, ahol a vasárnapi ebéd sztárjai sosem hiányoznak az étlapról, akárcsak az ikonikus fogások titkos összetevője. Ugyanis ezekben az ételekben egy a közös: egy csipet só után egy adag szeretetet is szórnak a lábosba, akárcsak nagymamánk a déli harangszó előtt. Cica néni, az első tulajdonos szíve-lelke már több mint 30 éve öleli körül az ételbárt – 2020-ban Andrusch Dániel nyitotta újra –, ahol mindent megtalálhatunk, ami gyerekkorunk kedvenc ízeit idézi fel bennünk: a húslevestől kezdve egészen egy jó kis szalonnapörcös túrós csuszáig.

1015 Budapest, Csalogány utca 20. | Weboldal | Facebook

Marumba

Ha a szívünkhöz mindig is közel állt nagymamánk főztje, azonban egy aprócska csavart hiányoltunk belőle, akkor a Marumba lesz az a hely, ahol ezt megadják nekünk. A Dobrumba és a Pingrumba kistestvérét ugyanaz a baráti társaság álmodta meg a bulinegyed közepére, ahol most már 2 éve, hogy a klasszikus magyar fogások mellé a világkonyha ízeit is behozzák. A vegetáriánus étteremben a hazai ízek mellett a zöldségeké és a kísérletezői szemléleté a főszerep, így hát étlapjukon a sült céklás bab-hummusz falafeltől kezdve egészen a hortobágyi palacsintáig megannyi izgalmas fogással találkozhatunk. Ha pedig nem csupán ebédre térnénk be, akkor merész brunchfogásokkal is várnak ránk csütörtöktől vasárnapig, 11 és 16 óra között.

1075 Budapest, Holló utca 1. | Weboldal | Facebook

Náncsi néni vendéglője

120°C fokon árasztja magából az otthon melegét Náncsi néni vendéglője, amely egy régi tanyaházban lelt otthonra, így hát nemcsak az ízek, hanem maga a miliő is az idilli vidéket hozza el a budai hegyvidékre. Az étlap gerincét a tradicionális ételek adják itt is, a választék pedig igencsak hosszas: hideg előételektől, levesektől kezdve egészen a különböző húsokon át (halak, csirke, pulyka, disznó, marha, kacsa, bárány, őz) a zöldséges ételekig mindenre lecsaphatunk, amit csak megkívánunk. A túrógombócot, a tejfölös harcsapaprikást túrós csuszával, vagy éppen a vasárnapi tyúkhúslevest pedig akár a hatalmas, hangulatos kertben is elfogyaszthatjuk.

1029 Budapest, Ördögárok utca 80. | Weboldal | Facebook

Erzsi Mama Konyhája

Retró rádió, családi képek sora, kerámiakancsók, a legszebb étkészletet rejtő, megkopott vitrin: Erzsi mama konyhájának minden egyes négyzetcentimétere a múltról mesél a betérő vendégeknek. Az étterembe belépve pedig az otthon fogalma egy szempillantás alatt elevenedik meg előttünk, akárcsak Erzsi néni emléke, hiszen számos étel készül az ő receptjei alapján ma is. Kelenföld eldugott étterme mindig is családi vállalkozás volt, a kertes ház alagsorában pedig az a’la carte menü 50 ételének mindegyike a házias ízek íratlan szabályai alapján készül.

1119 Budapest, Pajkos utca 60. | Weboldal | Facebook

Puli & Juhász

Modern köntösbe öltöztetve hozza el a vidék hamisíthatatlan hangulatát a fővárosba a Puli & Juhász, ahol a magyar gasztronómia lelke járja át főztjeiket. A belvárosi csárda enteriőrjének hagyományörző és egyben igencsak mai stílusának találkozása ugyanúgy megtalálható az ételekben is, melyek tradicionális receptek alapján készültek, azonban a bátor kreativitás sem hiányzik belőlük. Így hát a juhászbölcseséggel és puli-lelkesedéssel megálmodott kínálatban a pontytepertőn át egészen a hortobágyi palacsintáig a nagymama konyhájának ízei állítják meg a Föld forgását, amint villánkra szúrjuk az első falatot.

1074 Budapest, Dob utca 19. | Weboldal | Facebook

