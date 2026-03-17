Megújult mesebirodalom várja a gyerekeket Buda szívében

Megújult formában várja a családokat a Millenáris egyik legkedveltebb gyerekparadicsoma, hiszen teljes körű felújításon esett át a mesebeli hangulatú Zöld Péter Játszótér.

A fejlesztésnek köszönhetően a budai park ikonikus játszótere most még izgalmasabb, látványosabb és biztonságosabb élményt kínál a kicsiknek, miközben a népmesei hangulat természetesen továbbra is a hely egyik legfőbb varázsa.

A játszótér már a bejáratnál mesevilágba repíti a látogatókat: a díszes Zöld Péter Mesetere kapu, a tornyokkal és motívumokkal díszített várkastélyos elemek, valamint a faragott részletek igazi kalandparkos hangulatot teremtenek. Megújult a vár is, amely trónteremmel, mászófalakkal, rózsaablakokkal és egy hatalmas csőcsúszdával bővült. A klasszikus kedvencek, mint a mókuskerék, a halhinta vagy az óriáshal szintén teljes felújítást kaptak.

Új játékokból sincs hiány: érkezett drótkötélpálya, kötélfolyosó, különleges mérleghinta, illetve több, szerepjátékra épülő sarok is kialakításra került. A teret faragott meseszobrok, kanyargó faösvények, pihenőhelyek és egy zenélő kút teszik még varázslatosabbá.

További információt a Millenáris weboldalán

