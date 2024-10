Újjászületett a 100 éves Klauzál tér, átadták Erzsébetváros ikonikus parkját

Ünnepélyes keretek között adták át Belső-Erzsébetvárosban a megújult Klauzál teret. A megnyitón zenei koncertekkel és családi programokkal ünnepelték a mára már zöldebb és élhetőbb park újjászületését.

A Klauzál tér Erzsébetváros szíve: ide fut be a Klauzál, a Dob, a Nyár, a Kis Diófa és a Nagy Diófa utca, itt találjuk a közkedvelt Klauzál13 könyvesboltot, de a budapesti éjszakai életnek is megkerülhetetlen helyszíne a VII. kerület legnagyobb tere. Nem véletlen, hogy a helyi lakosok már hosszú évek óta várták a közpark helyreállítását.

Év elején érkeztek az első hírek a terület felújításának megkezdéséről. A régóta érő ráncfelvarrás a bontási és tereprendezési munkákkal kezdődött.

Az építés csak ezután következett, amely magába foglalta többek között egy modern játszótér kialakítását, 19 új játszóeszközzel, ami nemcsak környezetbarát, de biztonságosabb is a gyerekek számára.

A lakók javaslatára elkészült egy többfunkciós sportpálya és egy szabadtéri fitneszpark is, de megújult a kutyafuttató is. Bővült az ivókutak és a hulladékgyűjtők száma, 20 db kerékpártárolót és 63 db utcabútort is felszereltek.

A mintegy 4763 négyzetméternyi zöldterületen új gyepszőnyeget telepítettek, 19 ezer növényt ültetettek és új közlekedőutak is készültek. Immár egy zöldebb, szebb tér várja az arra járókat és a pihenni vágyókat.

A téren helyet kapott egy új emlékmű is, amely az egykori gettóban elhunytak emléke előtt tiszteleg, de megszépült az 1848-as alkotás is.

Pár utcányira innen nyílt meg Budapest első titkos múzeuma: