Ritka, tavaszi virágszőnyeg lepte el az ingyenesen látogatható kastélyparkot

Az Ormánság központjaként számon tartott Sellye egyik legkiemelkedőbb látványossága a Draskovich-kastély, valamint az azt körülölelő arborétum, ami kétség kívül kora tavasszal a legkülönlegesebb.

Fotó: Krizmanics Zoltán

A bájos Sellyei Arborétum 240 lombhullató, 115 örökzöld fafajtának, illetve számtalan virágfajtának ad otthont. Mindemellett 11 db faszobrász által készített alkotást is megtekinthetünk itt, természetközeli környezetben.

Faszobor a kastélyparkban | Fotó: Krizmanics Zoltán

A tavasz közeledtével virágzásnak indultak a védett növényfajok, olyan csodás virágokat láthattok teljes pompájukban, mint a fokozottan védett illír sáfrány, a téltemető, a szártalan kankalin vagy a hóvirág.

Lila sáfránytenger az arborétumban | Fotó: Krizmanics Zoltán

A botanikus kert legszebb éke kétség kívül a barokk stílusú Draskovich-kastély, ami még a XVIII. század közepén nyerte el mai formáját.

Draskovich-kastély | Fotó: Krizmanics Zoltán

Az impozáns lakot eredetileg a Batthyány család építtette, amely az 1800-as évek elején nászajándékként cserélt gazdát, amikor Batthyány-Strattmann Erzsébet férjhez ment Draskovics Károlyhoz.

Virágzó téltemetők a kertben | Fotó: Krizmanics Zoltán

A műemléki védelem alatt álló épület jelenleg kollégiumként működik, így nem fogad látogatókat. A mesés arborétumot viszont bárki díjmentesen bejárhatja, és több hektárnyi élménnyel gazdagodhat az élénk színekben pompázó kastélyparkban.

Elérhetőség:
Draskovich-kastély
7960 Sellye, Köztársaság tér 1.
Weboldal

