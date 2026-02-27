Ritka, tavaszi virágszőnyeg lepte el az ingyenesen látogatható kastélyparkot

Az Ormánság központjaként számon tartott Sellye egyik legkiemelkedőbb látványossága a Draskovich-kastély, valamint az azt körülölelő arborétum, ami kétség kívül kora tavasszal a legkülönlegesebb.

A bájos Sellyei Arborétum 240 lombhullató, 115 örökzöld fafajtának, illetve számtalan virágfajtának ad otthont. Mindemellett 11 db faszobrász által készített alkotást is megtekinthetünk itt, természetközeli környezetben.

A tavasz közeledtével virágzásnak indultak a védett növényfajok, olyan csodás virágokat láthattok teljes pompájukban, mint a fokozottan védett illír sáfrány, a téltemető, a szártalan kankalin vagy a hóvirág.

A botanikus kert legszebb éke kétség kívül a barokk stílusú Draskovich-kastély, ami még a XVIII. század közepén nyerte el mai formáját.

Az impozáns lakot eredetileg a Batthyány család építtette, amely az 1800-as évek elején nászajándékként cserélt gazdát, amikor Batthyány-Strattmann Erzsébet férjhez ment Draskovics Károlyhoz.

A műemléki védelem alatt álló épület jelenleg kollégiumként működik, így nem fogad látogatókat. A mesés arborétumot viszont bárki díjmentesen bejárhatja, és több hektárnyi élménnyel gazdagodhat az élénk színekben pompázó kastélyparkban.

Varázslatos sáfrányvirágzás a Sellyei Arborétumban:

Elérhetőség: Draskovich-kastély 7960 Sellye, Köztársaság tér 1. Weboldal

