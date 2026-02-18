6 ingyenes és pénztárcabarát program Budapesten az Idegenvezetők Világnapja alkalmából

Február 21-én azokat ünnepeljük, akik napról napra új színt csempésznek Budapest turisztikai palettájára. Az Idegenvezetők Világnapja alkalmából remek programokon vehettek részt a főváros számtalan pontján, ráadásul több napon át – ezeket az eseményeket és kedvezményeket igazán kár lenne kihagyni!

Ingyenes programok Budapest Főváros Levéltárában (2026. február 19., 20.)

Budapest Főváros Levéltára csütörtökön és pénteken, ingyenes programok sokaságával ünnepli az Idegenvezetők Világnapját: tárlatvezetésen hull le a lepel Nagy-Budapest létrejöttének titkairól, családfakutató-gyorstalpaló segít eligazodni a levéltári adatbázisok rengetegében, Ybl Miklós terveit is megleshetik az építészet szerelmesei, sőt, levéltári séta és egy kamarakiállítás is vár az érdeklődőkre.

Rendhagyó tárlatvezetések a Földalatti Vasúti Múzeumban (2026. február 19.-22.)

Február 19. és 22. között exkluzív tárlatvezetésekkel vár kicsiket és nagyokat a Földalatti Vasúti Múzeumban a BKV. A Deák téren, igazán autentikus helyszínen ismerkedhettek meg a 130 éves kisföldalatti történetével, megtekinthetitek az Így utaz(t)unk mi – A fővárosi közösségi közlekedés gyerekszemmel című időszaki kiállítást, és akár még időutazáson is részt vehettek, ha beléptek az eredeti, korhű vasúti kocsik egyikébe.

Sétahajózás idegenvezetéssel a Dunán (2026. február 21.)

Az Idegenvezetők Világnapján két különleges járatot is indít a MAHART, élő, magyar nyelvű idegenvezetéssel. Remek alkalom, hogy új perspektívából ismerjétek meg a várost: a kaland a Pesti Vigadótól indul, majd a sétahajó fedélzetén, világörökségi színhelyek és ipari örökségek mellett ringatózva fedezhetitek fel, miért is játszanak kulcsszerepet az idegenvezetők a főváros mindennapjaiban.

Ingyenes tárlatvezetés a Memento Parkban (2026. február 22.)

Az egyedülálló szoborparkban vasárnap tematikus tárlatvezetés veszi kezdetét, mely 1956 emlékezetét veszi górcső alá az Idegenvezetők Világnapja alkalmából. A körülbelül másfél órás séta során szobrok és az emlékművek idézik meg a sorsfordító eseményeket, a korszak történetmeséléséhez illeszkedve. A tárlatvezetésen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, a park belépőjeggyel látogatható.

Kedvezményes séták a Pesti Vigadóban (2026. február 22.)

Immár hagyomány, hogy az Idegenvezetők Világnapját kihagyhatatlan kedvezménnyel ünnepli a Pesti Vigadó – vasárnap mind a négy vezetett sétára féláron válthattok jegyet. Az ikonikus épület egykor klasszikus koncertek, lenyűgöző bálok és bankettek, de még várostörténeti mérföldkövek helyszíne is volt: ezekből és még sok más érdekességből kaphattok ízelítőt a február 22-i vezetett bejárásokon. A séták a 6. emeleten érnek véget, ahonnan páratlan kilátás nyílik a főváros látképére.

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara programsorozata (2026. február 19-22.)

A BKIK egy csokorba gyűjtötte a programokat, melyeken méltó módon ünnepelhetik Budapest-rajongók és szakmabeliek az Idegenvezetők Világnapját. A kamara honlapján buszos városnézések, villamosjáratok, hajós városnézések és séták közül szemezgethettek – mindegyik remek választás, ha megismernétek a főváros rejtett arcát.

Sétaútvonal az építészet szerelmeseinek: