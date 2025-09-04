20+ szenzációs ingyenes program Budapesten 2025 szeptemberében

A fővárosban a kikapcsolódási és szórakozási lehetőségek tárháza végtelen és a legjobb, hogy Budapest számos ingyenes programot is kínál, így pénztárcabarát módon élvezhetitek a kellemes őszi napokat egyaránt.

Újbudai Gyermekkönyvünnep // Gárdonyi tér (2025. szeptember 5-6.)

Könyves kincsek, fejtörők, zene, és minden, ami apró szívek vágya: az Újbudai Gyermekkönyvünnep szeptemberben ismét megnyitja kapuit, hogy mókával és kacagással pezsdítse fel a Gárdonyi teret, 5-én 15-19, 6-án 10-19 óráig. Könyvek és szuper ingyenes programok várják a családot: jazzmuzsika, papírszínház, Vitéz László kalandja – Barna Zsombor előadásában – és Danny Bain hangszeres meséje hozza el a varázslatot Újbudára. Csupa családi kaland, két napon át!

Chery Családi Fesztivál // Műegyetem rakpart (2025. szeptember 5-7.)

Autórajongóknak kihagyhatatlan program a szeptember 5. és 7. között megrendezésre kerülő ingyenes Chery Családi Fesztivál, melynek középpontjában a Chery TIGGO jármű bemutatása áll. Annak sem kell aggódnia, akit kevésbé hoznak lázba a járművek, hiszen zseniális koncertek várják az érdeklődőket, a gyermekeknek pedig külön gyermekprogramokkal kedveskednek.

Bakáts Feszt (2025. szeptember 5-7.)

Idén 10. alkalommal pezsdül fel Ferencváros ikonikus tere: szeptember 5. és 7. között ingyenes programokkal csábít a Bakáts Feszt a 9. kerület szívébe. A Csaknekedkislány, a MÁV Szimfonikus Zenekar és még sok más előadó érkezik a nagyszínpadra, a gyerekek kacagásáról pedig megannyi családi program és Kalap Jakab is gondoskodik. Izgalmas kiállítások, helytörténeti séták és irodalmi beszélgetések miatt is érdemes lesz a Bakáts térre látogatni!

Független Hangok Ünnepe – Independent Label Fair (ILF) // Magyar Zene Háza (2025. szeptember 6.)

Idén 9. alkalommal rendezik meg az közkedvelt Független Hangok Ünnepét, mely egy egész napon keresztül várja ingyenes koncertekkel, szakmai programokkal és vásárral az érdeklődőket a Magyar Zene Háza csodálatos épületében. Ez alkalommal 60 kiadó várja a találkozást, hogy CD-, kazetta- és bakelitlemez-kínálatukat a nagyérdemű elé tárja és szakmai beszélgetésekbe bonyolódjanak a gyűjtőkkel. A lelkes táncoslábúakat pedig a Pontoon várja afterpartyra!

ÖrkényKert // Madách tér (2025. szeptember 6.)

Mint minden évben, idén ősszel is zöldbe borul egy napra a Madách tér: szeptember 6-án újra ÖrkényKert! Az Örkény István Színház nagy sikerű ingyenes rendezvénye ezúttal is kulturális oázissá varázsolja, és színes programokkal – jógával, gyerekprogramokkal, koncertekkel, játékokkal – tölti meg a belvárosi teret.

Pozsonyi Piknik // Újlipótváros (2025. szeptember 6.)

Ha ősz, akkor Pozsonyi Piknik! Újlipótváros „kulturális falunapja” szeptember 6-án színházi kitelepülésekkel, zenei csemegékkel és vásári forgataggal csap fergeteges színházi ünnepet az Újpesti rakparton. A fesztivál nem titkolt célja, hogy a magaskultúra szellemében kínáljon páratlan ínyencségeket az egész család számára, méghozzá ingyenesen. Ki ne hagyjátok a főváros színes-szagos, művészeti ünnepét – hiszen a Pozsonyi Piknik az a hely, ahol a kultúra otthonra lel!

Cigány Zenészek Éjszakája // Mátyás tér (2025. szeptember 6.)

Immár harmadik alkalommal kerül megrendezésre az ingyenes Cigány Zenészek Éjszakája. Szeptember 6-án 15 órától 22 óráig változatos műfajokban hallgathatunk lebilincselő produkciókat a kerületben élő roma muzsikusok jóvoltából, emellett értékes nyereményekre is szert tehetünk a tombolahúzáson.

Őszi örökbefogadó nap // Kabin (2025. szeptember 7.)

Régóta gondolkodtok már egy négylábú örökbefogadásán? A Szent Ferenc Állatotthon Alapítvány szeptember 7-én örökbefogadói napot szervez, amelynek keretében több elragadó kutyussal is megismerkedhetünk és játszhatunk. Akkor is érdemes ellátogatni a Kabinba, ha még csak játszadozunk az örökbefogadás gondolatával, mert az alapítvány képviselői minden kérdésünkre választ tudnak adni és ki tudja, talán egyből bele is szeretünk egy szerető otthonra vágyóra.

Sálom utca (2025. szeptember 7.)

A Sálom utca kortárs zsidó kulturális és művészeti fesztiváljánál jobb ingyenes programot nem is találhatnátok az Európai Zsidó Kultúra Napján! Szeptember 7-én a Csányi utcát installációk és programok pezsdítik fel: a gyerekeket kvízjáték, gyerekkert és meseolvasás, míg a nagyobbakat irodalmi szalon, Veiszer Alinda színházkibeszélője és még tárlatvezetés is várja 10 és 18 óra között. Próbáljátok ki a héber kalligráfiát, és a füzetkötést se hagyjátok ki!

Őszi családi nap // Várkert Bazár (2025. szeptember 7.)

Egész nap ingyenes őszköszöntő családi programokkal készül az impozáns Várkert Bazár szeptember 7-én, amely egy kicsik és nagyok számára is felejthetetlen napnak ígérkezik. Szórakoztató bábelőadással kedveskednek a gyermekeknek, emellett felcsendülnek majd Gryllus Vilmos ismerős énekei is és az Alma Együttes is színpadra lép, hogy koncertet adjon az egész családnak. Interaktív játékok is színesítik majd ezt a kedves őszi vasárnapot.

Józsefvárosi Jazzfesztivál // Rákóczi tér (2025. szeptember 12.)

Szeptember 12-én immár 5. alkalommal dobogtatja meg semmihez sem fogható zene Józsefváros szívét. A Rákóczi téri fesztivál a jazz hagyományai előtt tiszteleg, miközben új irányzatokat is megvillant a vájtfülű érdeklődők számára. Már jól ismert nevek és fiatal tehetségek gondoskodnak róla, hogy a Józsefvárosi Jazzfesztivál ingyenes programjain minden korosztály belekóstolhasson a páratlan műfaj ízébe – ráadásul szabadtéren!

Őszi találkozások programsorozat // Bikás park (2025. szeptember 12.)

Újbuda Önkormányzata által szervezett Őszi találkozások programsorozat a XI. kerületben élő kisgyermekes családoknak kedvez és nekik biztosít teret, hogy kikapcsolódás közben új ismeretségre tehessenek szert. Az ötalkalmas programsorozat első napján ringatóval és baba-mama tornával várják az érdeklődőket.

XVIII. Nagy Sportágválasztó és Hangszerválasztó // Merkapt Sportközpont (2025. szeptember 12-13.)

Szeptember 12–13-án 9 és 17 óra között több mint 100 sportág és 25 hangszer kipróbálására nyílik lehetőség Kőbányán. A kétnapos, ingyenes esemény nemcsak sportolni vagy zenélni vágyóknak szól, hanem azoknak is, akik keresik a hivatásukat, hobbijukat, vagy csak élményeket gyűjtenének. A pénteki nap délelőttje főként az óvodás és iskolás csoportoknak kedvez, délután és szombaton pedig a családoké és az egyéni látogatóké a főszerep. A rendezvény hangulatát sportági bemutatók, zenei koncertek és egy különleges lehetőség teszi még felejthetetlenebbé.

ENNYIKE? – 25. ARC közérzeti kiállítás // Bikás park (2025. szeptember 12. – október 12.)

Immáron 25. éve kerül megrendezésre az ország legnagyobb közérzeti kiállítása, az évről évre gondolatok, beszélgetések és viták százait elindító ARC óriásplakát-tárlata, amely jól megszokott helyszínen, a Bikás parkban mutatja be szeptember 12. és október 12. között az év legizgalmasabb, társadalmi folyamatokat boncolgató plakátműveit. Az Ennyike? alcímet viselő idei ingyenes kiállítás alkotásai mind azt a kérdést járják körbe, hogy hova jutott 25 év alatt Magyarország.

Tudj meg még többet az idei ARC közérzeti kiállításról:

Wekerlei Garázsvásár Fesztivál (2025. szeptember 13.)

Kincsvadászok, figyelem! Szeptember 13-án megnyitja kapuit az ingyenesen látogatható Wekerlei Garázsvásár Fesztivál, hogy bejárhassátok a 19. kerület különleges garázsait, kertjeit és házikóit, na meg persze, hogy váratlan zsákmányokra vadászhassatok. A garázsvásári forgatagban bármi felbukkanhat a plüsspapagájtól a teáskannáig – talán épp ezekre a kincsekre vágytok! Ráérős nézelődésre hív Wekerle, a séta közben pedig gofrival, málnaszörppel, kávéval is töltődhettek.

Csillaghegy a mi kis falunk // Óbuda (2025. szeptember 13.)

A szeptember 13-át már most érdemes beírni a naptárba, ekkor rendezik meg ugyanis Óbuda várva várt eseményét, a Csillaghegy a mi kis falunk utcabált. Ingyenes koncertek, bűvészbemutató, hagyományőrző táncbemutatók, de Csillaghegy tortájának megkóstolása is felejthetetlen élménynek ígérkezik.

Családi Mozgásfesztivál // Puskás Aréna (2025. szeptember 14.)

Szeptember 14-én, vasárnap egy élményekkel, vidámsággal és mozgással teli nap vár a kicsikre és nagyokra a Puskás Aréna Nyugati parkjában. Lehetőség nyílik tollasozásra, átélhetjük a trükkös biciklik tekerésének vidám kihívásait, a vívósisakból való kitekintés élményét, a fitball-torna pozitív energiáját, a másodpercek pörgését futás közben, a szabadtéri kondipark eszközeinek sokszínűségét, a síelést kora ősszel és a kilátást az egyensúlyteknős tetejéről. A Szerencsejáték Zrt. által támogatott ingyenes eseményen a család minden tagja több mint 100 mozgásforma közül válogathat.

Sóletfesztivál // Városháza Park (2025. szeptember 14.)

Szeptember 14-én semmihez sem fogható, fűszeres illatmámor lengi be Budapest szívét: jön a 9. Sóletfesztivál! A Zsinagógák Hete egyik legjobban várt programja ezúttal a Városháza Parkban kerül megrendezésre, ahol nagykanállal falhatjátok a zsidó hagyományok és közösségi élmények sokaságát – na meg persze a mennyei sóletvariációkat. A különleges ingyenes gasztroünnepen neves Sólet Nagykövetek – többek között Sváby András és Ungár Anikó – is tiszteletüket teszik!

Kertvárosi Vigasságok // Erzsébet-liget (2025. szeptember 19-21.)

Augusztus 19. és 21. között ismét fesztiváli hangulatba borul az Erzsébet-liget és kezdetét veszi a hagyományos háromnapos mulatság. A Kertvárosi Vigasságok kiemelkedő fellépőinek, az ingyenes gyerekprogramoknak, a vidámparknak és színpadi programoknak köszönhetően a kikapcsolódás garantált!

Csinnadratta – Utcaszínházi délután // Csobánka tér (2025. szeptember 20.)

Szeptember 20-án gyerekek zsivaja tölti meg a délutánt a III. kerületi Csobánka téren, ahol a Csinnadratta – Utcaszínházi délután keretében végeláthatatlan ingyenes mókában lesz része kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Többek között pezsdítő szabadulójátékok, gólyalábas műsor, bábszínház és a cirkuszi műsor is vár!

Hello Piac // Erzsébet tér (2025. szeptember 20.)

Kihagyhatatlan dizájnvásárra invitál az ingyenes Hello Piac, ahol kiváló minőségű, dizájnerek által készített ruhák, ékszerek, táskák, kiegészítők és egyéb kincsek között válogathatunk. Az ilyen egyedülálló darabok akár egy egész életen át elkísérnek, szeptember 20-án tehát irány az Erzsébet tér!

Kutatók Éjszakája // több helyszínen (2025. szeptember 26-27.)

Ősszel a tudományok különleges világába is belekóstolhattok: szeptember 26. és 27. között országszerte több száz helyszínen vár a Kutatók Éjszakája! A rendezvényen szórakoztató előadások, látványos kísérletek, laborlátogatások és játékos foglalkozások által ismerkedhettek meg a legfrissebb tudományos eredményekkel, miközben bepillantást nyerhettek a kutatók lebilincselő munkájába. Kihagyhatatlan kaland kisgyerekeknek, diákoknak és felnőtteknek is!

Budapest színes programpalettával vár egész szeptemberben: